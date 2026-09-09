ഇടവിട്ടുള്ള മഴയും പകര്ച്ചവ്യാധികളുടെ പുതിയ പാറ്റേണുകളും; ആശങ്കപ്പെടേണ്ട, പ്രതിരോധിക്കാന് അറിയേണ്ടത്
ഇടവിട്ടുള്ള മഴയും കൊതുകിൻ്റെ ജീവചക്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഡെങ്കിപ്പനി പോലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ വ്യാപന വേഗതയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് ഡോ. സുല്ഫി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിക്കുന്നു
Published : September 9, 2026 at 6:43 PM IST
രേഖ അഭിലാഷ്
തിരുവനന്തപുരം: മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞുള്ള ഇടവേളകളില് തലപൊക്കുന്ന പകര്ച്ചവ്യാധികളാണ് ഇപ്പോള് ആരോഗ്യമേഖല അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം. കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും വെള്ളക്കെട്ടുകളും പനിയുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെഴുതുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് പ്രമുഖ ആരോഗ്യവിദഗ്ധന് ഡോ. സുല്ഫി നൂഹു. ഇടവിട്ടുള്ള മഴയും കൊതുകിൻ്റെ ജീവചക്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഡെങ്കിപ്പനി പോലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ വ്യാപന വേഗതയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് ഡോ. സുല്ഫി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിക്കുന്നു.
ഇടവിട്ടുള്ള മഴയും പകര്ച്ചപ്പനിയുടെ ടൈം ലാഗും
മഴ തോര്ന്ന് അധികമാകുന്നതിനു മുന്നേ വീണ്ടുമെത്തുന്ന ഇടവിട്ടുള്ള മഴയാണ് പലപ്പോഴും പകര്ച്ചവ്യാധികളുടെ പ്രധാന കാരണം. തുടര്ച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴയില് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുമെങ്കിലും, ഇടവിട്ടുള്ള മഴ വെള്ളക്കെട്ടുകള് രൂപപ്പെടാന് ഇടയാക്കും. കൊതുകിൻ്റെ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കൂത്താടിയായി, അത് പിന്നീട് രോഗം പരത്തുന്ന കൊതുകായി മാറാന് കൃത്യമായ ഒരു സമയപരിധിയുണ്ട്. മഴ പെയ്ത ഉടനെ ഡെങ്കിപ്പനി പോലെയുള്ളവ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും, ഇതിന് രണ്ടാഴ്ച മുതല് ഒരു മാസം വരെ സമയമെടുക്കുമെന്നും ഡോക്ടര് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഈ വൈകിയെത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് (Time Lag) ഇപ്പോള് പകര്ച്ചവ്യാധികള് വര്ധിക്കാന് കാരണം.
മാറുന്ന പനി പാറ്റേണ്
തണുപ്പുകാലത്തിൻ്റെയും മഴയുടെയും പഴയകാല രീതികളില് നിന്ന് കാലാവസ്ഥയും പനി പടരുന്ന രീതിയും പൂര്ണമായും മാറിയിരിക്കുന്നു. തൊണ്ണൂറുകളിലും രണ്ടായിരിത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും ഏപ്രില്- മെയ് മാസങ്ങളില് തുടങ്ങി ജൂലൈ- ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ് പനി കൂടുതലായി കണ്ടിരുന്നത്. എന്നാല് കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായ വ്യതിയാനങ്ങളും നഗരവല്ക്കരണവും കാരണം ഇപ്പോള് കൃത്യമായ ഒരു ടൈം പീരീഡ് പറയാന് സാധിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും, ജൂലൈ അവസാനം അല്ലെങ്കില് ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരത്തില് വലിയൊരു ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ആരോഗ്യവിദഗ്ധര് പ്രവചിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഭാഗ്യവശാല് അത്തരത്തിലുള്ള വ്യാപകമായ രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും നിലവിലെ വര്ധനവ് ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നതല്ലെന്നും ഡോ.സുല്ഫി നൂഹു വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ലക്ഷണങ്ങളും പ്രതിരോധവും
ശക്തമായ പനി, ശരീരവേദന, തലവേദന, ഛര്ദി, വയറുവേദന എന്നിവയാണ് പ്രധാന വൈറല് ഫീവര് ലക്ഷണങ്ങള്. വലിയ ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും, പനിക്ക് ശേഷമുള്ള കാലയളവില് ശക്തമായ ശരീരവേദന നീണ്ടുനില്ക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളില് ചിക്കുന്ഗുനിയ കേസുകളും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമവും പാരസെറ്റാമോളും ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഭേദമാക്കാം. എങ്കിലും സ്വയം ചികിത്സ ഒഴിവാക്കി വിദഗ്ധോപദേശം തേടേണ്ടതാണ്.
വരുന്ന വര്ഷങ്ങളിലും സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങള് ആവര്ത്തിക്കാതിരിക്കാന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, ആരോഗ്യവകുപ്പ്, സ്കൂളുകള്, കോളജുകള് എന്നിവര് ചേര്ന്ന് മുന്കൂട്ടി ശക്തമായ മുന്കരുതലുകള് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മഴ എപ്പോള് പെയ്താലും വീട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് ഡ്രൈ ഡേ ക്ലീനിങ് എല്ലാവരും കാര്യക്ഷമമായി ചെയ്യണമെന്നും ഡോക്ടര് ഓര്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ പനിയില് ചെറിയ വര്ധനവുണ്ടെങ്കിലും ആരും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും അധികം താമസിയാതെതന്നെ ഇതില് കുറവ് വരുമെന്നും ഡോ. സുല്ഫി നൂഹു കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
പകര്ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധത്തിനായി സ്വീകരിക്കേണ്ട പ്രധാന മുന്കരുതലുകള്
കാര്യക്ഷമമായ ഡ്രൈ ഡേ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്: വീടുകള്, ഓഫീസുകള്, സ്കൂളുകള്, പൊതുസ്ഥലങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാന് ആഴ്ചതോറും കൃത്യമായ പരിശോധനകളും ശുചീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുക.
സ്കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും ജാഗ്രത: കൊതുകിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങള് നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിദ്യാലയങ്ങളില് പ്രത്യേക ശുചീകരണ യജ്ഞങ്ങള് സംഘടിപ്പിക്കുക. വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും അധ്യാപകര്ക്കും ബോധവല്ക്കരണം നല്കുക.
മാലിന്യ നിര്മാര്ജനം: പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ഓടകളിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കും മറ്റ് മാലിന്യങ്ങളും അടിഞ്ഞുകൂടി വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് തടയാന് കൃത്യമായ ഡ്രെയ്നേജ് ക്ലീനിംഗും മാലിന്യ ശേഖരണവും നടപ്പിലാക്കുക.
പൊതുജനാരോഗ്യ ബോധവല്ക്കരണം: പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്, സ്വയം ചികിത്സയുടെ അപകടങ്ങള്, പ്രതിരോധ മാര്ഗങ്ങള് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വാര്ഡ് തലത്തിലും കുടുംബശ്രീ വഴിയും ബോധവല്ക്കരണ ക്യാമ്പയിനുകള് സംഘടിപ്പിക്കുക.
ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സജ്ജീകരണം: പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിലും മതിയായ മരുന്നുകളും പരിശോധനാ സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുക. പനിയുടെ കണക്കുകള് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ച് പ്രതിരോധ നടപടികള് ഏകോപിപ്പിക്കുക.
ഓരോ വര്ഷവും മഴക്കാലത്തിന് മുന്പും സമയത്തും ഈ മുന്കരുതലുകള് കര്ശനമായി നടപ്പിലാക്കിയാല് പനിയുടെ വ്യാപനം ഒരു പരിധി വരെ തടയാന് സാധിക്കും.
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