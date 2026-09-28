നെൽ കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമായി മഴ; വയനാട്ടിലെ കര്ഷകര് വളമിടീല് ആരംഭിച്ചു
വരൾച്ചയോട് പൊരുതിയ നെല്ച്ചെടികള്ക്ക് ഒടുവില് ആശ്വാസം, ഇടവിട്ട് പെയ്ത മഴയില് വളമിടീല് ആരംഭിച്ച് വയനാട്ടിലെ കര്ഷകര്
Published : September 28, 2026 at 4:40 PM IST
വയനാട്: വയനാട്ടിൽ ഇടവിട്ട് പെയ്ത മഴ നെൽകർഷകർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നു. വരൾച്ചയെ തുടർന്ന് പാടങ്ങൾ വറ്റിവരണ്ട് നെൽച്ചെടികൾ കരിഞ്ഞുതുടങ്ങിയ ഘട്ടത്തിലാണ് മലയോരത്ത് പ്രതീക്ഷയായി മഴയെത്തിയത്. മഴ ലഭിച്ചതോടെ പാടങ്ങളിൽ വളമിടീൽ സജീവമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കർഷകർ.
ഇത്തവണ കാലവർഷത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും ലഭിച്ച മഴവെള്ളം സംഭരിച്ചാണ് വയനാട്ടിലെ കർഷകർ ഞാറുനട്ടത്. എന്നാൽ പിന്നീട് മഴ പൂർണമായും മാറിനിന്നതോടെ പാടങ്ങൾ വറ്റിവരണ്ട് നെൽച്ചെടികൾ ഉണങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലായി. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമില്ലാത്തതിനാൽ വളപ്രയോഗം നടത്താനും സാധിച്ചില്ല. ഇതോടെ നെൽച്ചെടികളുടെ ഓലകളിൽ മഞ്ഞളിപ്പും കരിച്ചിലും വ്യാപകമായി കണ്ടുതുടങ്ങിയിരുന്നു.
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കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി പെയ്ത ഇടമഴ നെൽച്ചെടികൾക്ക് പുത്തനുണർവാണ് നൽകിയത്. വളം നൽകാൻ പാകത്തിൽ മണ്ണിൽ ഈർപ്പം നിലനിൽക്കുന്നതോടെ കർഷകർ പാടങ്ങളിൽ വളമിടീൽ തിരക്കിലായി. ഇത്തവണ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിച്ച നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കൂറ്റൻ പാടശേഖരങ്ങളിലും കർഷകർ സജീവമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇടമഴ തുടരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വയനാടൻ കർഷകർ. മഴ ലഭ്യത കുറഞ്ഞെങ്കിലും കൃത്യമായ പരിചരണത്തിലൂടെ വിളവ് ഉറപ്പാക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവർ.
ഇനിയും മഴ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വീണ്ടും വളമിടാന് പോകുന്നതെന്ന് വയനാട്ടിലെ കര്ഷകനായ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു." നിലവില് ലഭിച്ച നേരിയ മഴയിലാണ് കൃഷി തുടങ്ങാന് പോകുന്നത്. കണ്ടത്തില് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വളമിടനാണ് തീരുമാനം. നേരത്തെ വളമിട്ടിരുന്നെങ്കിലും അത് പ്രയോജനം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ആവശ്യത്തിന് മഴയോ വെള്ളമോ ലഭിക്കാതെ ആയതോടെ ഇലകളില് കറുപ്പ് വരാന് തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇത്തവണത്തെ വളം പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നാണ് ജില്ലയിലെ ഭൂരിഭാഗം കര്ഷകരും വിചാരിക്കുന്നത്. ഇനിയും മഴ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വീണ്ടും വളമിടാന് പോകുന്നത്" പ്രസാദ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
നീണ്ട വരൾച്ചയ്ക്കോ ആശങ്കകൾക്കോ ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ഇത്തരം മഴകൾ കൃഷിയിറക്കാനും നെൽച്ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ഏറെ സഹായകരമാണ്. കാലവർഷം ചതിച്ചത് ജില്ലയിലെ നെൽകർഷകരെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരുന്നു. വന്യമൃഗ ശല്യം, ഉയർന്ന കൂലിച്ചെലവ്, കർഷക തൊഴിലാളികളെ കിട്ടാനുള്ള പ്രയാസം, കൃഷിയിലെ നഷ്ടം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ നൂറുകണക്കിന് കർഷകരാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നെൽക്കൃഷിയിൽ നിന്ന് പിൻമാറിയത്.
പ്രതിസന്ധികളോട് പടപൊരുതിയും നഷ്ടം സഹിച്ചും നെൽക്കൃഷി തുടരുന്ന കൃഷിക്കാർക്കാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വെല്ലുവിളിയാകുന്നത്. കർക്കടകം, ചിങ്ങം മാസങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര മഴ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. കന്നി മാസത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്തമഴ ഇടവിട്ട് ഉണ്ടാകാറുള്ളതാണെങ്കിലും ഇക്കുറി പലയിടത്തും മഴ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇതോടെയാണ് ഇടവിട്ട് ലഭിച്ച മഴ കര്ഷകര്ക്ക് ആശ്വാസമായത്.
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