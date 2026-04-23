ഉഷ്ണതരംഗ ഭീഷണിയില് കേരളം; സർബത്തിനും സംഭാരത്തിനും ആവശ്യക്കാരേറെ, കടകളിൽ തിരക്കോട് തിരക്ക്
കടുത്ത ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാന് ഏറ്റവും ഉത്തമം മോരും വെള്ളമാണെന്നും ചൂടുകാലത്തു തണുത്ത പാനീയങ്ങള് വില്ക്കുന്ന കൂടുതല് കടകള് എല്ലായിടത്തും തുറക്കണമെന്നും യാത്രക്കാർ പറയുന്നു.
Published : April 23, 2026 at 8:07 PM IST
Updated : April 23, 2026 at 8:26 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്താകെ വേനല് ചൂട് അസഹനീയമാം വിധം ഉയരുമ്പോള് സംഭാരത്തിനും സര്ബത്തിനുമൊക്കെ ആവശ്യക്കാരേറുകയാണ്. പുറത്തെ പൊള്ളുന്ന ചൂടില്നിന്നു രക്ഷ നേടാന് തണുത്ത പാനീയങ്ങള് തിരക്കി അലയുകയാണ് എല്ലാവരും. മോരുംവെള്ളവും ജ്യൂസും കരിക്കുമൊക്കെ വില്ക്കുന്ന കടകളില് രാവിലെ മുതല് വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പകലന്തിയോളം നീളുന്ന കടുത്ത ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാന് മൂന്നും നാലും തവണയാണ് തണുത്ത പാനീയങ്ങള് തിരക്കി ആളുകള് കടകളിലെത്തുന്നത്.
കടുത്ത ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാന് ഏറ്റവും ഉത്തമം മോരും വെള്ളമാണെന്നും ചൂടുകാലത്തു തണുത്ത പാനീയങ്ങള് വില്ക്കുന്ന കൂടുതല് കടകള് എല്ലായിടത്തും തുറക്കണമെന്നും യാത്രക്കാരനായ അജിത് പറഞ്ഞു. പകല് സമയത്തു താന് പുറത്തിറങ്ങിയാല് ചൂടിന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാന് സംഭാരമാ മറ്റു പാനീയങ്ങളോ എപ്പോഴും കുടിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നും അജിത്ത് വ്യക്തമാക്കി. കിഴക്കേകോട്ട ഭാഗത്തു സംഭാരം വില്ക്കുന്ന കടകളിലെ കച്ചവടക്കാര്ക്കു പകല് നിന്നു തിരിയാന് സമയമില്ല.
രാവിലെ മുതല് സംഭാരം തിരിക്കി ആളുകള് എത്തിത്തുടങ്ങുമെന്ന് കിഴക്കേകോട്ടയില് സബര്ത്ത് കച്ചവടം നടത്തുന്ന വെള്ളായണി സ്വദേശി ഷീല പറഞ്ഞു. മുന്പ് സംഭാരവും നാരങ്ങാവെള്ളവും കുടിക്കാന് ഒരു തവണ മാത്രം തങ്ങളുടെ കടയിലെത്തിയിരുന്നവര് ഇപ്പോള് ദിവസേന മൂന്നും നാലും തലണ എത്തുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ഒന്പതിനു കട തുറന്നാല് രണ്ടരയാവുമ്പോഴേയ്ക്ക് സംഭരാം നിറച്ചുവെയ്ക്കുന്ന കുടം കാലിയാവുമെന്ന് കിഴക്കേകോട്ടയില് കച്ചവടം നടത്തുന്ന കുര്യാത്തി സ്വദേശി ശകുന്തള പറഞ്ഞു. മക്കളുമൊത്ത് കച്ചവടം നടത്തുന്ന ശകുന്തകളയുടെ കടയില് പ്രതിദിനം 60 ലിറ്ററോളം സംഭാരമാണ് വില്ക്കുന്നത്.
നഗരത്തില് ചൂട് അസഹനീയമാണെന്നു സഞ്ചാരിയായ കര്ണാടക സ്വദേശി ജനാര്ദ്ദനന് പറഞ്ഞു. ചൂടില് നിന്നൊരാശ്വാസം തേടിയാണ് ജനാര്ദ്ദനന് മോരുകടയിലെത്തിയത്. പല കടകളിലും ഉച്ചയോടെ മോരുംവെള്ളത്തിന്റെ കച്ചവടം അവസാനിക്കുന്നതോടെ വൈകുന്നേരങ്ങളില് ജ്യൂസിനും നാരങ്ങാ വെള്ളത്തിനുമാണ് ആവശ്യക്കാര് അധികവും. ചൂട് കൂടിയതോടെ നാരങ്ങാ വെള്ളം തിരക്കിയെത്തുന്നവരില് വലിയ വിഭാഗവും മധുരത്തേക്കാളേറെ ഉപ്പിട്ട വെള്ളമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് കച്ചവടക്കാര് പറഞ്ഞു.
എന്നാല്, നാരങ്ങയുടെ വില കൂടിയത് സര്ബത്ത് വില്പ്പനയെ നേരിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയെന്ന്്് ഷീല പറഞ്ഞു. കിഴക്കേക്കോട്ടയില് മോരും വെള്ളത്തിന് 35 രൂപയാണ് വില. സര്ബത്തിനു 40 രൂപയും പഞ്ചസാരയിട്ട നാരങ്ങാവെള്ളത്തിന് 25 രൂപയും ഉപ്പിട്ടത്തിനു 20 രൂപയുമാണ് വില. കരിക്കിന് വെള്ളം, കരിക്കുപയോഗിച്ചുള്ള പാനീയങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കും ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്. ഏഴുപതു രൂപയോളം വിലയുള്ള കരിക്കിന് ഷേക്കിന് വലിയ ഡിമാന്റാണ് വിലപണിയിലുള്ളത്. ഇപ്പോള് സുലഭമായ മാങ്ങാ ജ്യൂസ്, പപ്പരയ്ക്ക എന്നിവയ്ക്കും ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്. ഇവയ്ക്കു പുറമേ പൈനാപ്പിള്, ഓറഞ്ച്, മൊസമ്പി, മുന്തിരി തുടങ്ങിയ ജ്യൂസുകള്ക്കും ആവശ്യക്കാരേറെയുണ്ട്. പാലുപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഷേക്കുകള്ക്കും കടകളില് വലിയ ഡിമാന്റാണ്.
