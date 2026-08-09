ജന്തർ മന്തർ വിദ്യാർഥി സമരത്തിനെതിരായ അധിക്ഷേപം: ടിജി മോഹൻദാസ് കസ്റ്റഡിയിൽ
പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയോടെ ആരംഭിച്ച പരിശോധന തുടരുകയാണ്.
Published : August 9, 2026 at 6:41 PM IST
എറണാകുളം: ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അധിക്ഷേപകരമായ പരാമർശം നടത്തിയെന്ന കേസിൽ മുതിർന്ന സംഘപരിവാർ നേതാവ് ടിജി മോഹൻദാസ് കസ്റ്റഡിയിൽ. കൊച്ചി പള്ളുരുത്തിയിലുള്ള വീട്ടിൽ പൊലീസ് മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു.
കൊച്ചിയിൽ വൈദ്യ പരിശോധനയുൾപ്പടെയുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇയാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കും. അധിക്ഷേപകരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച ഫോൺ, ലാപ് ടോപ്പ് ഉൾപ്പടെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി സൈബർ പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയോടെ വീട്ടിലെത്തി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് നടപടി.
കലാപാഹ്വാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി തിരുവനന്തപുരം സൈബർ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് പതിനൊന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിർണായകമായ ഈ നടപടിയുണ്ടാകുന്നത്. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടും വൻ സ്വാധീനമുള്ള സംഘപരിവാർ നേതാവിനെതിരെ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും വിവിധ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും സർക്കാരിനും പൊലീസിനുമെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പൊലീസിൻ്റെ ഈ നീക്കം.
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വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയോടെ ടിജി മോഹൻദാസ് വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയായിരുന്ന പ്രത്യേക സൈബർ പോലീസ് സംഘത്തിൻ്റെ പരിശോധന. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പ്രാഥമികമായി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയനാക്കാനാണ് സാധ്യത. കേസിനാസ്പദമായ അധിക്ഷേപ ദൃശ്യങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തേക്കും.
അന്വേഷണ സംഘം എത്തിയതോടെ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായി പള്ളുരുത്തിയിലെ വീടിന് ചുറ്റും ശക്തമായ പൊലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പരിശോധനയുടെ പൂർണമായ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് സംഘം ക്യാമറയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർന്നടപടികളിലേക്ക് പൊലീസ് കടക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ നിലവിൽ ഔദ്യോഗിക വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഇദ്ദേഹത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകുമെന്നാണ് സൂചന. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നടത്തുന്ന അധിക്ഷേപങ്ങൾക്കും കലാപാഹ്വാനങ്ങൾക്കും എതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ സംഭവത്തിലൂടെ പൊലീസ് നൽകുന്നത്. വിഷയം വരും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കും കാരണമായേക്കും.
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