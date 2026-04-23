96 ലക്ഷത്തിൻ്റെ എംഡിഎംഎയുമായി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം താരവും സുഹൃത്തും പിടിയിൽ
കാറിൻ്റെ ബോണറ്റിനുള്ളിലെ റെയിൻ വാട്ടർ റാക്കിന് ഉള്ളിലായി അഞ്ച് കവറുകളിലായാണ് മൂന്ന് കിലോ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അളവിലുളള ലഹരിമരുന്ന് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്
Published : April 23, 2026 at 6:34 PM IST|
Updated : April 23, 2026 at 6:53 PM IST
കോഴിക്കോട്: സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പ്രശസ്തിയുടെ മറവിൽ പുതുതലമുറയെ ലഹരിയുടെ കയത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്ന വൻ സംഘത്തെ കോഴിക്കോട് എക്സൈസ് പിടികൂടി. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഫോളോവേഴ്സുള്ള കോഴിക്കോട് അടിവാരം സ്വദേശി ഫാത്തിമ നസ്ലിം, സുഹൃത്തായ കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശി ഷെഫീഖ് എന്നിവരാണ് 3.2 കിലോ എംഡിഎംഎയുമായി വലയിലായത്.
തൊണ്ടയാട് ബൈപ്പാസിൽ നിന്ന് രാമനാട്ടുകര ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന KL 01 CR 3031 നമ്പരിലുള്ള കാർപന്തീരങ്കാവ് ടോൾ പ്ലാസയിൽ വച്ചാണ് എക്സൈസ് സംഘം പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. ഫാത്തിമയും സുഹൃത്തും കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശിയുമായ ഷെഫീഖുമായിരുന്നു കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. കാറിൻ്റെ ബോണറ്റിനുള്ളിലെ റെയിൻ വാട്ടർ റാക്കിന് ഉള്ളിലായി അഞ്ച് കവറുകളിലായാണ് മൂന്ന് കിലോ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അളവിലുളള ലഹരിമരുന്ന് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പിടിച്ചെടുത്ത മാരക ലഹരിമരുന്നിന് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഏകദേശം 96 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കും.
ഏറെ നാളായി എക്സൈസ് സംഘത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ഇരുവരും. കർണാടകയിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഹരിമരുന്ന് എത്തിച്ച് കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വൻ തുകയ്ക്ക് വിൽപന നടത്തുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ രീതി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് യുവാക്കളുമായി അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചായിരുന്നു ഇടപാടുകൾ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു.
എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോഴിക്കോട് എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ആൻ്റി നർക്കോട്ടിക് വിഭാഗം, എക്സൈസ് ഇൻറലിജൻസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോ, എക്സൈസ് കമ്മീഷണറുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് ഈ വൻ ലഹരിവേട്ട നടത്തിയത്.
ഇത്രയധികം ലഹരിമരുന്ന് കാറിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ല. പരിശോധനയിൽ ലഭിച്ച ഈ വലിയ തോതിലുള്ള മയക്കുമരുന്ന് വലിയൊരു മാഫിയയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതെന്ന് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഫാത്തിമ നസ്ലിമിനെയും ഷെഫീഖിനെയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി ഇന്ന് തന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
ഉള്ളിയേരിയിൽ ലഹരിമരുന്ന് വേട്ടയില് യുവതിയും യുവാവും പിടിയിൽ
പേരാമ്പ്ര മൊടക്കല്ലൂരിലെ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലഹരിമരുന്ന് വിൽപ്പന നടത്തിവന്ന യുവതിയെയും യുവാവിനെയും എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടി. കൊയിലാണ്ടി മേഞ്ഞണ്യം സ്വദേശി കാരേപ്പൊയിൽ ഫിറോസ് (29), കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ പെരിങ്ങോം സ്വദേശി ശീതൾ ശിവദാസ് (21) എന്നിവരെയാണ് ബാലുശ്ശേരി എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ധ്രുപദ് എസും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവരിൽ നിന്ന് 11.83 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയും 5.44 ഗ്രാം കഞ്ചാവും പിടിച്ചെടുത്തു.
ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6.15-ഓടെ കോഴിക്കോട് എക്സൈസ് ഇൻ്റലിജൻസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തെത്തുടർന്നായിരുന്നു പരിശോധന. മൊടക്കല്ലൂർ മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളജിന് സമീപത്തെ ബ്ലൂ മെറിഡിയൻ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലെ 504-ാം നമ്പർ മുറിയിൽ വെച്ചാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. ലഹരിമരുന്ന് അളന്നു തൂക്കാനുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ത്രാസുകളും പാക്കിംഗ് സാമഗ്രികളും മുറിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യക്കാർക്ക് ചെറിയ പാക്കറ്റുകളിലാക്കി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് പ്രതികൾ വലയിലായത്.
പ്രതികൾക്കെതിരെ എൻഡിപിഎസ് നിയമപ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. എക്സൈസ് സംഘത്തിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ സുന്നിൽ എം, പി ഒ പ്രകാശൻ, ഇ എം ഷാജി, സിഇഒ ലിനീഷ് കെ, വുമൺ സിഇഒ സതി, ഡ്രൈവർ ശ്രീജിത്ത് എന്നിവരും കോഴിക്കോട് ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ സബീറലി പി കെയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.