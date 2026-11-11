ട്രെയിന് യാത്രയ്ക്കിടെ വയോധികയുടെ 50 പവൻ സ്വർണം കവർന്നു; ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇൻഫ്ളുവൻസർ അറസ്റ്റിൽ
തമിഴ്നാട് ദിണ്ടിഗൽ സ്വദേശി ബാലമുരുകനെയാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ചെന്നൈയിൽനിന്ന് ചെങ്ങന്നൂരിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന വയോധികയുടെ സ്വർണമാണ് മോഷണം പോയത്.
Published : November 11, 2026 at 4:20 PM IST
പാലക്കാട്: ട്രെയിനിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന വയോധികയുടെ ബാഗിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 50 പവൻ സ്വർണം കവർന്ന കേസിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇൻഫ്ളുവൻസർ അറസ്റ്റിൽ. തമിഴ്നാട് ദിണ്ടിഗൽ സ്വദേശി ബാലമുരുകനെയാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. പ്രതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന ലഭിച്ചത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച റീൽസിൽ നിന്നാണെന്നതാണ് കേസിലെ ശ്രദ്ധേയമായ വഴിത്തിരിവ്.
ചെന്നൈയിൽനിന്ന് ചെങ്ങന്നൂരിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന വയോധികയായ കുമാരിയുടെ സ്വർണമാണ് മോഷണം പോയത്. ഈ മാസം മൂന്നിനായിരുന്നു സംഭവം. ഏകദേശം 50 പവൻ സ്വർണം ബാഗിലാക്കി സീറ്റിന് താഴെയായിരുന്നു വയോധിക സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. യാത്രയ്ക്കിടെ വയോധിക ഉറങ്ങിപ്പോയ സമയത്ത് പ്രതി ബാഗിൽനിന്ന് സ്വർണം കവർന്നതായാണ് വിവരം.
ട്രെയിൻ തൃശൂരിലെത്തിയപ്പോഴാണ് സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം വയോധികയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് സംഭവം പൊലീസിൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ റെയിൽവേ പൊലീസും ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണസംഘവും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അന്വേഷണത്തിനിടെ ലഭിച്ച സൂചനകളാണ് ബാലമുരുകനിലേക്ക് പൊലീസിനെ എത്തിച്ചത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇയാൾ പങ്കുവെച്ച റീൽസും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ സാന്നിധ്യവും അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമായെന്നാണ് വിവരം.
തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ദിണ്ടിഗൽ സ്വദേശിയെ പിടികൂടിയത്. യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ മാറുന്ന സമയങ്ങൾ മുതലെടുത്ത് ട്രെയിനുകളിൽ മോഷണം നടത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ സുരക്ഷാ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നതിനിടെയാണ് 50 പവൻ സ്വർണം കവർന്ന കേസിൽ പ്രതി പിടിയിലാകുന്നത്. കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.
കല്യാണ പരിപാടിക്ക് പോയി വരുന്ന വഴിയാണ് സ്വർണം കാണാതെ പോയതെന്നും ട്രെയിനിൽ സൂക്ഷിച്ച ബാഗ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും കുമാരി പറഞ്ഞു. സംഭവം നടന്ന സമയത്ത് ആരെയും സംശയമില്ലായിരുന്നു. ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്വർണമുണ്ടെന്ന കാര്യം പ്രതി എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല. നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർണം ഒരിക്കലും തിരിച്ച് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
മാസ്ക് ധരിച്ചത് സൂചനയായി
വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ഈ കേസിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും 600 ഓളം സിസിടിവി ക്യാമറ ഇതിനായി ചെക്ക് ചെയ്തുവെന്നും കേരള റെയിൽവേ പൊലീസ് ഡിവൈഎസ്പി മനോജ് പറേക്കാടന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ക്ലൂ എന്നത് പ്രതി മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ്. മാസ്ക് ധരിച്ച ഒരാളെ അന്വേഷണത്തിൽ സംശയാസ്പദമായി കണ്ടെത്തിയാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ അത് പ്രയാസമാണുണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ മറ്റൊരു സൂചനയും ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാസ്ക് ഇട്ട് വന്നത് ഒരു ക്ലൂ ആക്കി എടുത്തു. പിന്നീട് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പ്രതി ബസുകൾ മാറികയറുന്നതും പല വസ്ത്രങ്ങൾ മാറി നടക്കുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടുവെന്നും മനോജ് പറേക്കാടന് പറഞ്ഞു.
ഇതുപോലെ ഒരു കുറ്റവാളിക്ക് ചെയ്യാന് പറ്റുന്ന എല്ലാ മുന്കരുതലും എടുത്തിട്ടാണ് പ്രതി കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിരന്തരമായ സർവേലിയന്സും സൈബർ ഇന്വെസ്റ്റിഗേഷന്, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈലിങ് തുടങ്ങിയ എല്ലാവിധ മാർഗങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചു. ഒരാഴ്ചക്കകം നൂറോളം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചേർന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. ഇതിന് മുമ്പും ഇൻഫ്ളുവൻസറായ ബാലമുരുകന് ലാപ്ടോപ് മോഷണകേസിൽ പ്രതിയായിരുന്നുവെന്നും, ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുന്ന നിരാലംബയായ ഒരു സ്ത്രീയെ സഹായിക്കാന് സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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