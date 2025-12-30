ETV Bharat / state

സ്വന്തമായി രചനയും ആലാപനവും; സംഗീതത്തിന്‍റെ ആത്മാവിനെ തൊട്ടറിഞ്ഞ് ഐശ്വര്യ

തൻ്റെ സംഗീത ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനം കൈവരിച്ചിരുന്ന അധ്യാപികയെ കാണാന്‍ കണ്ണൂരിലെത്തി ഐശ്വര്യ.

Aiswarya (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 30, 2025 at 6:36 PM IST

3 Min Read
കണ്ണൂര്‍: പ്രണയം തുളുമ്പുന്ന പാട്ടുകള്‍. ഒപ്പം തേനൂറും താരാട്ട് ഗാനങ്ങള്‍. ഇവ സ്വന്തമായി രചിച്ചും ആലപിച്ചും സംഗീത ലോകത്ത് ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് കണ്ണൂർ സ്വദേശിനി ഐശ്വര്യ. മാധുര്യം നിറഞ്ഞ പ്രണയ ഗാനങ്ങളും വാത്സല്യം തുളുമ്പുന്ന താരാട്ട് പാട്ടുകളുമായി ഒരു ഡസനോളം രചനകള്‍ ഇതിനോടകം നിര്‍വ്വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

തൻ്റെ സംഗീത ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനം കൈവരിച്ചിരുന്ന പഴയ അധ്യാപികയെ കാണാന്‍ കോഴിക്കോട് നിന്നും കണ്ണൂര്‍ ചൊവ്വയിലെത്തിയതായിരുന്നു എളയാവൂരിലെ ടി ഐശ്വര്യ. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് യുപി സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനി ആയിരിക്കേ ഐശ്വര്യയുടെ കഴിവ് ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ലാലി ടീച്ചറായിരുന്നു.

കഥയുടെയും കവിതയുടെയും ആത്മാവിനെ തൊട്ടറിഞ്ഞ ഗായിക (ETV Bharat)

അവിടെ നിന്ന് സംഗീത ലോകത്തേയ്‌ക്ക് ടീച്ചറാണ് ഐശ്വര്യയെ കൈപിടിച്ച് കയറ്റിയത്. സ്‌കൂൾ തലം മുതലേ സമ്മാനങ്ങള്‍ നേടാനായത് ടീച്ചറായ ബിഎസ് ലാലി കാരണമാണെന്ന് ഐശ്വര്യ ഓര്‍മ്മിക്കുന്നു.

ലക്ഷണമൊത്ത രചനകളാണ് ഐശ്വര്യയുടെ സവിശേഷത. ' മഴവില്ലിന്‍ അഴകായ് നീ വര്‍ണങ്ങള്‍ എഴുതുമ്പോള്‍, മിഴിനീരില്‍ അലിഞ്ഞിടും അഴകേ... എന്ന പ്രണയ ഗാനവും ആരിരാരോ രാരോ താളം നീയേ .....സൂര്യന്‍ പോലെ എന്നും, തുടങ്ങിയ താരാട്ട് പാട്ടും മതി ഐശ്വര്യയുടെ കഴിവ് അറിയാന്‍.

മീരാ മീര മീരാ ഞാന്‍ തേടും രമാനാരാ എന്ന പ്രണയ ഗാനം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തരംഗമായി കഴിഞ്ഞു. തൻ്റെ രചനകളും പാട്ടും എല്ലാം പഴയ ഗുരുനാഥയ്‌ക്ക് മുന്നില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാനാണ് ഐശ്വര്യ ചൊവ്വയിൽ എത്തിയത്.

അഞ്ചാം തലത്തിൽ പഠിക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഐശ്വര്യയെ പരിചയപ്പെടുന്നതെന്ന് അധ്യാപികയായിരുന്ന ലാലി ടീച്ചർ ഓർത്തെടുത്തു. "പരിപാടിയുടെ സെലക്ഷൻ ഘട്ടത്തിലാണ് ഐശ്വര്യയ്‌ക്ക് പാട്ടിനോടുള്ള താത്‌പര്യവും കുട്ടിയുടെ ടാലൻ്റും തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചു. മികച്ച രീതിയിൽ പാട്ട് പഠിക്കുകയും പാടുകയും ചെയ്‌ത് സമ്മാനങ്ങൾ ഓരോന്നായി നേടി തുടങ്ങിയെന്ന്" ലാലി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു.

T Aiswarya, Lali B S (ETV Bharat)

സംഗീത ലോകത്തിലേയ്‌ക്ക്

ഒരു നിര്‍ധന കുടുംബത്തില്‍ ജനിച്ച ഐശ്വര്യയുടെ പിതാവ് ലതീഷ് ബാബുവിന് അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിന് വഴി തേടാനുളള വരുമാനമെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിനപ്പുറം മറ്റൊന്നിനും വകയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐശ്വര്യ അടക്കം മൂന്ന് മക്കളും ഭാര്യ അനിതയും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു കുടുംബം.

എന്നാൽ പാട്ടിനോട് കമ്പമുണ്ടായിരുന്ന ലതീഷ് ബാബു മകള്‍ക്ക് ധാരാളം പാട്ട് പാടികൊടുക്കുകയും മകളെ കൊണ്ട് പാടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പതിവായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഐശ്വര്യയുടെ ഉള്ളിലെ ഗായികയെ സ്‌കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ലാലി ടീച്ചര്‍ തിരിച്ചറിയുന്നത്.

കഥയും കവിതയും ഒപ്പം പാട്ടും ഇഷ്‌ടമായിരുന്ന ഐശ്വര്യ കലോത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് തുടങ്ങി. സ്‌കൂളിന് വേണ്ടി സമ്മാനങ്ങള്‍ വാരിക്കൂട്ടി. ഹൈസ്‌ക്കൂള്‍ തലത്തില്‍ സംഘഗാനം, ദേശഭക്തിഗാനം എന്നിവയില്‍ സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ നിന്നും മത്സരിച്ച് എ ഗ്രേഡും കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു.

പോളിടെക്‌നിക് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കലോത്സവത്തില്‍ സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ മത്സരിച്ച് ബഹുമതികള്‍ ഏറെ നേടി. പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഐശ്വര്യ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി. അച്ഛൻ്റെ മരണത്തോടെ എല്ലാം അസ്‌തമിച്ചുവെന്ന തോന്നലായിരുന്നു ഐശ്വര്യയ്‌ക്ക്.

"ഇന്നേ വരെ സംഗീതം സ്‌കൂളിൽ പോയി പഠിച്ചിട്ടില്ല. അച്ഛനായിരുന്നു ആദ്യ ഗുരു. അച്ഛൻ്റെ വിയോഗം ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു നഷ്‌ടമാണ്. എല്ലാത്തിനും അച്ഛനോട് നന്ദി പറയുന്നു. എന്നും ആ പ്രാർഥനയും അനുഗ്രഹവും കൂടെയുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നുവെന്ന്" ഐശ്വര്യ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

പിതാവിൻ്റെ വിയോഗം ജീവിതത്തിൽ നിശബ്‌ദത കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും സംഗീതത്തെ അവൾ കൈവിട്ടില്ല. വിവാഹ ശേഷവും അവൾ സംഗീതത്തെ പിന്തുടർന്നു. ഭര്‍ത്താവ് ദീപേഷിൻ്റെയും ഏക മകന്‍ അലംകൃതിൻ്റെയും പിന്തുണയോടെ പാട്ടിൻ്റെയും രചനയുടെയും ലോകത്തേക്ക് വീണ്ടും കടന്നുവരികയാണ് ഐശ്വര്യ. അമ്മയുടെ പാട്ടിനൊപ്പം മകൻ താളം പിടിക്കും.

ഔപചാരികമായി സംഗീത പഠനത്തിന് സാഹചര്യമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ജോലി ചെയ്‌ത് കൊണ്ട് സംഗീതം പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഐശ്വര്യ. സ്‌കൂള്‍ പഠന കാലത്ത് തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ലാലി ടീച്ചറുടെ അനുഗ്രഹവും ഐശ്വര്യയ്‌ക്കൊപ്പമുണ്ട്. ഭര്‍തൃ വീട്ടില്‍ നിന്ന് പാട്ടും രചനയും കഥയുടേയുമൊക്കെ ലോകത്തേക്ക് വീണ്ടും സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഐശ്വര്യ. യേശുദാസും ചിത്രയും സിതാരയും വിധുപ്രതാപുമാണ് ഐശ്വര്യയുടെ ഇഷ്‌ട ഗായകര്‍.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

