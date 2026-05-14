അനധികൃത ഗ്യാസ് റീഫില്ലിങ് കേന്ദ്രത്തിൽ പരിശോധന; 91 സിലിണ്ടറുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു
Published : May 14, 2026 at 8:55 PM IST
കോഴിക്കോട്: പാചകവാതക ഗ്യാസിന് വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന കാലത്ത് അനധികൃത ഗ്യാസ് റീഫില്ലിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കി. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അനധികൃത ഗ്യാസ് റീഫില്ലിങ് കേന്ദ്രത്തിൽ
പരിശോധന നടത്തിയത്. പരിശോധനയില് 91 സിലിണ്ടറുകള് പിടിച്ചെടുത്തു.
ഓമശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ തെച്ച്യാടുള്ള ഗ്യാസ് ഫില്ലിങ് കേന്ദ്രത്തില് നിന്ന് 29 ഗാര്ഹിക സിലിണ്ടറുകളും 31 വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളും കൂടെ രണ്ട് ചെറിയ സിലിണ്ടറുകളും പിടിച്ചെടുത്തു. ആകെ 62 സിലിണ്ടറുകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചത്.
കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടില് അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ച 29 സിലിണ്ടറുകളും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗാര്ഹികാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിലിണ്ടറില് നിന്ന് ഗാര്ഹികേതര ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നവയിലേക്ക് ഗ്യാസ് മാറ്റി നിറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഞ്ച് മോട്ടോറുകളും പിടിച്ചു. പിടിച്ചെടുത്ത സിലിണ്ടറുകള് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാന് തിരുവമ്പാടിയിലെ ഇന്ഡേന് ഗ്യാസ് ഏജന്സിക്ക് കൈമാറി.
രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി അനധികൃത ഗ്യാസ് റീഫില്ലിങ് കേന്ദ്രം സപ്ലൈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആയിരുന്നു.
അതിനിടയിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ സപ്ലൈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം പരിശോധനയുമായി തെച്ച്യാടുള്ള റീഫില്ലിങ് കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിയത്.
പരിശോധനയില് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസര് ആര്. ബോബര്, താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസര് സന്തോഷ് ചോലയില്, റേഷനിങ് ഇന്സ്പെക്ടര്മാരായ കബീര്, വിനോദ്, വിഗീഷ്, നൗഫല്, ജീവനക്കാരനായ മൊയ്തീന്കോയ എന്നിവര് നേതൃത്വം നൽകി.
