സമുദ്ര സുരക്ഷ സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യ; നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലായ ഐഎൻഎസ് ത്രികണ്ഡ് ടാൻസാനിയയിൽ

സമുദ്ര ഭീഷണികൾ നേരിടാൻ ഇരുസേനകളും സംയുക്ത പരിശീലനം നടത്തും. സന്ദർശനവേളയിൽ നിർണായക സാമഗ്രികൾ അധികൃതർക്ക് കൈമാറും. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാഗർ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കപ്പൽ വിന്യാസം.

INS THRIKAND INS TRIKAND ANCHORED DAR ES SALAAM INS THRIKAND IN TANZANIA INDIAN NAVY
INS Trikand has anchored in Dar es Salaam Tanzania (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 6, 2026 at 12:38 PM IST

എറണാകുളം: ഇന്ത്യയും ടാൻസാനിയയും തമ്മിലുള്ള സമുദ്ര സുരക്ഷാ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിനുമായി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലായ ഐഎൻഎസ് ത്രികണ്ഡ് ടാൻസാനിയയിലെ ദാർ എസ് സലാമിൽ നങ്കൂരമിട്ടു. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലെ വിന്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഗൈഡഡ് മിസൈൽ ഫ്രിഗേറ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കപ്പൽ ഇവിടെ എത്തിയത്.

സംയുക്ത പരിശീലനം

കപ്പലിൻ്റെ സന്ദർശനവേളയിൽ വിപുലമായ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളാണ് നാവികസേന ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ടാൻസാനിയ നാവികസേനയുമായുള്ള സംയുക്ത പരിശീലന പരിപാടികൾ ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്. ഇരു സേനകളും തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തന ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സമുദ്ര സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിനുമുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ആശയവിനിമയങ്ങൾ വരുംദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും. കടൽക്കൊള്ള പ്രതിരോധിക്കുന്നതിലും മറ്റ് സമുദ്ര ഭീഷണികൾ നേരിടുന്നതിലും സംയുക്ത പരിശീലനം സേനകൾക്ക് വലിയ കരുത്തേകും. നാവികസേനാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം വളർത്തുന്നതിനായി വിവിധ കായിക മത്സരങ്ങളും യോഗ സെഷനുകളും അധികൃതർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഐഎൻഎസ് ത്രികണ്ഡ് ടാൻസാനിയയിൽ നങ്കൂരമിട്ടു (Special Arrangement)

കപ്പലിൽ നടക്കുന്ന പ്രത്യേക സാംസ്കാരിക സായാഹ്നം ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇതിനുപുറമെ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നിർണായക സാമഗ്രികൾ സന്ദർശനവേളയിൽ ടാൻസാനിയ അധികൃതർക്ക് ഔദ്യോഗികമായി കൈമാറുമെന്നും നാവികസേന അറിയിച്ചു.

സുരക്ഷയും നയതന്ത്രവും

ഐഎൻഎസ് ത്രികണ്ഡ് കമാൻഡിങ് ഓഫിസർ ക്യാപ്റ്റൻ സച്ചിൻ കുൽക്കർണി ടാൻസാനിയ പീപ്പിൾസ് ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സിലെയും സർക്കാരിലെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി വരുംദിവസങ്ങളിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. മേഖലയിലെ സമാധാനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായുള്ള വിപുലമായ ചർച്ചകൾ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചകളിൽ നടക്കും.

കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന പങ്കാളികളിലൊന്നാണ് ടാൻസാനിയ. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും സുരക്ഷയും വളർച്ചയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സാഗർ (സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഫോർ ഓൾ ഇൻ ദി റീജിയൺ) നയത്തിന് പൂർണമായും അനുസൃതമായാണ് നാവികസേനയുടെ ഈ സന്ദർശനം. സമുദ്രപാതകളുടെ സുരക്ഷ ആഗോള വ്യാപാരത്തിൽ നിർണായകമാണ്. ചരക്ക് കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ സമുദ്ര മേഖലയിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന നടത്തുന്ന നിരന്തര പട്രോളിങ്ങിൻ്റെ തുടർച്ച കൂടിയാണ് ഈ സന്ദർശനം.

കരുത്തായി ഐഎൻഎസ് ത്രികണ്ഡ്

അത്യാധുനിക ആയുധ സംവിധാനങ്ങളും സെൻസറുകളും ഘടിപ്പിച്ച കപ്പലാണ് ഐഎൻഎസ് ത്രികണ്ഡ്. ശത്രുക്കളുടെ റഡാറുകളിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനാകാത്ത അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഈ യുദ്ധക്കപ്പലിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സമുദ്ര മേഖലയിലെ വെല്ലുവിളികൾ സംയുക്തമായി നേരിടുന്നതിനും ഇന്ത്യ നൽകുന്ന മുൻഗണന സന്ദർശനത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നാവിക സഹകരണം അനധികൃത മത്സ്യബന്ധനം തടയുന്നതിലും വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. വികസന പങ്കാളിത്തം, സൈനികരുടെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ടാൻസാനിയയ്ക്ക് ഇന്ത്യ മികച്ച പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നത്. സമുദ്ര മേഖലയെ സ്വതന്ത്രവും സുരക്ഷിതവുമാക്കി മാറ്റുകയെന്ന ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹകരണം അനിവാര്യമാണ്.

ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡവുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യ, തന്ത്രപ്രധാന ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇത്തരം നാവിക ഇടപെടലുകൾ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ടാൻസാനിയയുമായുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിൽ ഈ സന്ദർശനം നിർണായക നാഴികക്കല്ലാകുമെന്ന് പ്രതിരോധ സേനാ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.

