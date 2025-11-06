സുരക്ഷയ്ക്കും സമുദ്ര സഹകരണത്തിനും കരുത്തായി 'ഐഎൻഎസ് ഇക്ഷക്: കൊച്ചിയിൽ കമ്മിഷൻ ചെയ്ത് അഡ്മിറൽ ദിനേശ് കെ ത്രിപാഠി
ഈ വർഷം സേനയിൽ ചേരുന്ന പത്താമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണിത്. 80% തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ഈ സർവേ കപ്പൽ ഇന്ത്യൻ കപ്പൽ നിർമ്മാണ സംരംഭത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണെന്ന് അഡ്മിറൽ ദിനേശ് കെ ത്രിപാഠി പറഞ്ഞു.
Published : November 6, 2025 at 7:10 PM IST
എറണാകുളം: ഐഎൻഎസ് ഇക്ഷക് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഭാഗമായി. കൊച്ചി നാവികസേനാ ആസ്ഥാനത്തുവച്ച് നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്മിറൽ ദിനേശ് കെ ത്രിപാഠി കപ്പൽ കമ്മിഷൻ ചെയ്തു. ഈ വർഷം ഇന്ത്യൻ നാവികസേന കമ്മിഷൻ ചെയ്യുന്ന പത്താമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന നിലയിൽ ഇക്ഷക് മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ കപ്പൽ നിർമാണ സംരംഭത്തിനും ദേശീയ സമുദ്ര ദർശനത്തിനും ഇത് ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ്. ഇന്ന് സമുദ്ര മേഖല ഭൂരാഷ്ട്രീയം, സാങ്കേതികവിദ്യ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ആഴത്തിലുള്ള പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണുള്ളത്. ആഗോള സമുദ്രങ്ങൾ പ്രക്ഷുബ്ധമാകുമ്പോൾ ലോകം സ്ഥിരമായ ഒരു വിളക്കുമാടം തേടുകയാണ്. ശക്തിയോടും സ്ഥിരതയോടും കൂടി ആ പങ്ക് വഹിക്കാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ ദർശനത്തിൻ്റെ മൂർത്തീഭാവമാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയെന്നും അഡ്മിറൽ ദിനേശ് കെ ത്രിപാഠി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ സർവേ കപ്പലുകൾ സമുദ്ര ലോകത്തിന് അടിസ്ഥാനമായ ഒരു ദൗത്യം നിറവേറ്റുന്നു. അവ സമുദ്രങ്ങളെ അറിയാവുന്നതും, സഞ്ചാരയോഗ്യവും സുരക്ഷിതവുമാക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും വ്യക്തതയോടെയും നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അജ്ഞാതമായവയെ ചാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്ഷക് പോലുള്ള സർവേ കപ്പലുകൾ കേവലം ദേശീയ ആസ്തികളല്ല.
അവ മേഖലയിലും അതിനപ്പുറത്തും സുരക്ഷ, കണക്റ്റിവിറ്റി, സമുദ്ര സഹകരണം എന്നിവ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ സർവേ കപ്പലുകളും ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സഹകരണവും ഈ വർഷം ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വ്യക്തമാക്കിയ മഹാസാഗറിൻ്റെ ദർശനത്തിൻ്റെ യഥാർഥ പ്രവർത്തന രൂപമായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ പറയുകയാണ്. ഇക്ഷക്കിൻ്റെ മുഴുവൻ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സ്യൂട്ടിൻ്റെയും സ്വീകാര്യത പരീക്ഷണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതും കപ്പൽ പൂർണമായും റോൾ-യോഗ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക്ഡ് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ അക്വിസിഷൻ ആൻഡ് പ്രോസസിങ് സിസ്റ്റം തെളിയിച്ചതും സുപ്രധാന നേട്ടങ്ങളാണെന്ന് അറിയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.
വനിത നാവികർക്കും ഓഫിസർമാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ക്രൂ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഡിസൈൻ നവീകരണം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഡിസൈൻ മുതൽ ഡെലിവറി വരെ കമ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നതുവരെയുള്ള എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ആവർത്തിക്കാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനുമുള്ള കൂട്ടായ പ്രതിബദ്ധതയുടെയും ദൃഢനിശ്ചയത്തിൻ്റെയും പ്രതിഫലനമാണ് ഇത്. ധൈര്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും സമുദ്രങ്ങളിലൂടെ സുരക്ഷിതമായി നാവികരെ നയിക്കുന്നതിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇക്ഷക്കിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമായ "നിർഭയ് വീർ പത്പ്രദർശക്" നിങ്ങൾ പാലിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്മിറൽ ദിനേശ് കെ ത്രിപാഠി പറഞ്ഞു.
വാർഷിപ് ഡിസൈൻ ബ്യൂറോയുടെയും വാർഷിപ് ഓവർസീയിങ് ടീമിൻ്റെയും മേൽനോട്ടത്തിൽ കൊൽക്കത്തയിലെ ഗാർഡൻ റീച്ച് ഷിപ് ബിൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് എൻജിനീയേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് (ജിആർഎസ്ഇ) ആണ് ഈ കപ്പൽ നിർമിച്ചത്. 80 ശതമാനത്തിലധികം തദ്ദേശീയ ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഇന്ത്യയിലെ എംഎസ്എംഇ മേഖലയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ജിആർഎസ്ഇ ഇക്ഷക് യാഥാർഥ്യമാക്കിയത്.
