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സ്‌കൂൾ കായികമേള നടത്തിപ്പിലെ വീഴ്‌ച; നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ

മത്സരാർഥികളായ കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ഉന്നയിച്ച മറ്റ് പരാതികളും സർക്കാർ ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കണമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ

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Pinarayi vijayan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 4:53 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കായികമേളയിൽ തൃശൂർ അക്വാട്ടിക് കോംപ്ലക്‌സിലെ മേൽക്കൂരയിലെ ഷീറ്റുകൾ തകർന്നു വീണതുൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തി ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. കായികമേളയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ദിവസങ്ങളോളം പരിശീലനം നടത്തി തൃശൂരിലെത്തിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവന്ന അനുഭവങ്ങൾ അതീവ ഗൗരവത്തോടെ പരിശോധിക്കണം.

തൃശൂർ അക്വാട്ടിക് കോംപ്ലക്‌സിലെ താൽക്കാലിക മേൽക്കൂരയിലെ ഷീറ്റുകൾ തകർന്നുവീണ് വിദ്യാർഥികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും പരുക്കേറ്റ സംഭവം തന്നെ മേള നടത്തിപ്പുകാരുടെ അവഗണനയുടെ ഭാഗമായി വന്ന ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്‌ച യാണ്.

മത്സരാർഥികളായ കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ഉന്നയിച്ച മറ്റ് പരാതികളും സർക്കാർ ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കണം. ഭക്ഷണം ലഭിച്ചില്ല, കുടിവെള്ളം ലഭിച്ചില്ല, താമസസൗകര്യം പര്യാപ്‌ത മായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതികൾ വ്യാപകമാണ്. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്നത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

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മത്സരം മാറ്റിവച്ച വിവരം കുട്ടികൾ വേദിയിലെത്തിയ ശേഷമാണ് അറിഞ്ഞതെന്ന പരാതിയും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. യാത്രയ്ക്കും മറ്റ് ചെലവുകൾക്കുമായി സമയം ചെലവഴിച്ച് എത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നീട് 150 രൂപ ട്രാവൽ അലവൻസ് നൽകുമെന്ന അറിയിപ്പ് മാത്രമാണ് നൽകിയത്. ആർക്കാണ് ഇതിൻ്റെയെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തം? എന്നും പിണറായി വിജയൻ ചോദിച്ചു.

കായിക വകുപ്പും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും സംഭവത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് പരസ്‌പരം വ്യത്യസ്‌ത വിശദീകരണങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചോ, താൽക്കാലിക നിർമാണത്തിന് ആവശ്യമായ അനുമതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ, സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കണം.

തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഒരേയൊരു മന്ത്രി കൂടിയായ കായിക മന്ത്രിക്ക് ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിലായിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ. അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു കായികമന്ത്രി ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത്.

സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കായികമേളയെന്നത് സാധാരണ പരിപാടിയല്ല. കേരളത്തിൻ്റെ കായികഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്ന കുട്ടികളാണ് അവിടെ എത്തുന്നത്. അവരുടെ സുരക്ഷ, ഭക്ഷണം, കുടിവെള്ളം, താമസം, ചികിത്സ, മത്സര നടത്തിപ്പ് എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നത് സർക്കാരിന്റെ അടിസ്ഥാന ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

അപകടമുണ്ടായതിന് ശേഷം പരസ്‌പരം പഴിചാരുകയല്ല വേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിലൊരു അനാസ്ഥ മുൻ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സർക്കാർ അടിയന്തരമായി വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകണം. കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഉണ്ടായ സാമ്പത്തികവും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പരിഹരിക്കണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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TAGGED:

PINARAYI VIJAYAN AGAINST UDF GOV
SCHOOL SPORTS MEET LAPSE INQUIRY
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