വഴുതനയിൽ തക്കാളി, മത്തനിൽ തണ്ണിമത്തൻ; കണ്ണൂരിലെ കൃഷിയിടത്തിലെ വിസ്മയ കാഴ്ചകൾ
മികച്ച ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന വിദേശ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാണ് അദീൻലാൽ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്
Published : September 28, 2026 at 1:38 PM IST
രഞ്ജിത് ബാബു ഇ എം
കണ്ണൂർ: വഴുതനച്ചെടിയിൽ തക്കാളി വിളയുന്നത് കണ്ടാൽ ആരും ഒന്ന് അദ്ഭുതപ്പെടും. കറിനാരകത്തിൽ ചെറുനാരങ്ങയും മത്തൻ വള്ളിയിൽ തണ്ണിമത്തനും കായ്ച്ചുനിൽക്കുന്ന കാഴ്ച അതിലും കൗതുകകരമാണ്. പ്രകൃതിയുടെ മാന്ത്രികതയല്ല, മറിച്ച് കണ്ണൂർ കിഴുത്തള്ളി സ്വദേശിയായ ബി.എസ് അദീൻലാൽ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിലെ ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിജയമാണിത്.
മികച്ച ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന വിദേശ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാണ് അദീൻലാൽ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. തമിഴ്നാട് കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കൃഷിശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ ശേഷം ദുബായിലെ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ് സ്ഥാപനത്തിൽ രണ്ട് വർഷത്തോളം ഇദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ കൃഷിയുടെ പുതിയ സാധ്യതകൾ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ യുവാവ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ തൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തും കുടുംബ കൃഷിയിടത്തിലുമായി വിവിധതരം കാർഷിക പരീക്ഷണങ്ങളിലാണ് അദീൻലാൽ.
ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിലെ വിസ്മയങ്ങൾ
കാർഷിക സസ്യങ്ങളിലെ ഒട്ടിക്കൽ, മുകുളനം, പതിവയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ രീതികൾ സാധാരണ കർഷകർക്ക് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അദീൻലാൽ പറയുന്നത്. ബ്രസീലിയൻ തിപ്പലിയിൽ കുരുമുളക് വള്ളി ഒട്ടിച്ചു ചേർത്താൽ വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും മികച്ച രീതിയിൽ കുരുമുളക് വിളയിക്കാം. ഇതിലൂടെ വള്ളിയുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർധിക്കുകയും ചെയ്യും. വഴുതനച്ചെടിയിൽ തക്കാളി ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ തക്കാളി വിളവെടുക്കാൻ സാധിക്കും. വേരുഭാഗം വഴുതനയുടേത് ആയതിനാൽ തക്കാളിയെ ബാധിക്കുന്ന വാട്ടരോഗം പൂർണമായും തടയാനാകുമെന്നും വരൾച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കാനും വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാനുമുള്ള ശേഷി ചെടിക്ക് കൂടുതലായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കായ്ക്കാത്ത മാവ് ഒരു മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ മുറിച്ചുനിർത്തി ഒട്ടിച്ചാൽ അൽഫോൻസയും ബംഗനപ്പള്ളിയും ഉൾപ്പെടെ അരഡസനോളം വ്യത്യസ്ത ഇനം മാമ്പഴങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കാൻ പാകത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാം. അതുപോലെ കായ്ക്കുന്ന പേരക്കൊമ്പിൽ ലെയറിങ് നടത്തിയാൽ വലിയൊരു പേരത്തോട്ടം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനും അതുവഴി ഉത്പാദന വർധന ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും. സാധാരണ കർഷകരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വിളകൾ പരീക്ഷിക്കണമെന്നാണ് തൻ്റെ ആഗ്രഹമെന്നും കൃഷിയിടത്തിലെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ മറ്റ് കർഷകരിൽ വലിയ അമ്പരപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും അദീൻലാൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മൂർച്ചയും വൃത്തിയുമുള്ള കത്തി ഉപയോഗിച്ച് കായ്ഫലമുള്ള കമ്പ് ചിതറാതെ ഒട്ടിച്ചുചേർക്കാൻ ഏത് കർഷകനും എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും. എന്നാൽ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ കേരളത്തിൽ വളരെ കുറവാണെന്നാണ് ഈ യുവകർഷകൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഉത്പാദന വർധനവിനായി കർഷകർ ഈ രീതികൾ പിന്തുടരണമെന്നാണ് തൻ്റെ ആഗ്രഹമെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഇതിനോട് അനുകൂല സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നവർ കുറവാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഒട്ടുചെടികൾ പൊതുവെ ഉയരം കുറഞ്ഞ് പന്തലിച്ച് വളരുന്നവയായതിനാൽ വിളവെടുപ്പിനും പരിചരണത്തിനും കർഷകർക്ക് വലിയ സഹായകമാകുമെന്ന് അദീൻലാൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. വിത്തുതൈകളിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചെടികൾക്ക് മാതൃചെടിയുടെ സ്വഭാവം പൂർണമായും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഇവ പുഷ്പിക്കാനും കായ്ക്കാനും കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. എന്നാൽ സസ്യങ്ങളിലെ കായിക പ്രवर्धनം വഴി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന തൈകൾ മാതൃചെടിയുടെ ഫലങ്ങളുടെ അതേ സാമ്യത നിലനിർത്തും.
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തോട്ടമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരേ കാലയളവിൽ തന്നെ വിളവെടുപ്പിനുള്ള സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നത് ഇത്തരം ചെടികളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതയാണ്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കർഷകർ ഈ രീതിയിലൂടെ വലിയ ഉത്പാദന നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കേരളത്തിലെ കർഷകർക്കിടയിലും ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള ബോധവത്കരണം അനിവാര്യമാണെന്നും അദീൻലാൽ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
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