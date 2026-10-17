കടവുംഭാഗം സിനഗോഗ് ആക്രമണം: 'ബോസിനെ'ക്കുറിച്ചും ക്വട്ടേഷൻ സന്ദേശങ്ങളും തേടി അന്വേഷണം ഊർജിതം; നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്
പ്രതിയുടെ കൂടുതൽ സാമൂഹ്യമാധ്യമ പോസ്റ്റുകളും ചാറ്റുകളും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെടുത്തു
Published : October 17, 2026 at 1:44 PM IST
എറണാകുളം: മാർക്കറ്റിന് സമീപമുള്ള ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കടവുംഭാഗം സിനഗോഗിന് നേരെ നടന്ന അതിക്രമത്തിൽ പ്രതി എബിൻ ബി. പോളിൻ്റെ (32) ഫോണിൽ നിന്ന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്ത് അന്വേഷണ സംഘം. ആർക്കെങ്കിലും ക്വട്ടേഷൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ താത്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് പ്രതി സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ച മറ്റാെരാെങ്കിലും സിനഗോഗ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന സംശയത്തിലാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
പ്രതിയുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെ മിറർ ഇമേജ് ഫോറൻസിക് ലാബിൽ നിന്നും പൊലീസിന് കൈമാറിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. 'ബോസ്' എന്ന് എബിൻ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തിയുമായി നടത്തിയ ചാറ്റുകൾ ഇതിനോടകം പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
എ.കെ. -47 ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാരകമായ ആയുധങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അജ്ഞാതമായി തുടരുന്ന ഇത്തരം ടെലഗ്രാം ചാറ്റുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ടെലഗ്രാം കമ്പനിക്ക് ഔദ്യോഗികമായി കത്തയച്ചിരിക്കുകയാണ് പൊലീസ്.
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സിനഗോഗിന് മുന്നിൽ തീയിട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി വഴി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പ്രതി കൈപ്പറ്റിയതായി പൊലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയുടെ മുൻകാല ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ സംശയാസ്പദമായ ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും, മറ്റ് ബിനാമി അക്കൗണ്ടുകളോ ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകളോ ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
കേസിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ. 2020-ൽ പഠനാവശ്യാർഥം യുകെയിലേക്ക് പോയതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ, ഇയാളുടെ വിദേശ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൊലീസ് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിലവിൽ പ്രതിക്കെതിരെ യുഎപിഎ ചുമത്താൻ തക്കതായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, കൂടുതൽ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ചേർക്കുന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കുമെന്ന് ഡിസിപി അരുൺ കെ. പവിത്രൻ അറിയിച്ചു.
ഒക്ടോബർ 12 തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെയാണ് പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രത്യേക പൊലീസ് സുരക്ഷയുണ്ടായിരുന്ന സിനഗോഗിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. നീല നിറത്തിലുള്ള ഇഗ്നിസ് കാറിലെത്തിയ പ്രതി, കരുതിക്കൂട്ടി പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് സിനഗോഗിന് മുന്നിലെ ബ്ലോസം നഴ്സറിയുടെ ഫ്ലെക്സുകൾക്കും പ്രചാരണ സാമഗ്രികൾക്കും തീയിടുകയായിരുന്നു. കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം സ്വന്തം മൊബൈൽ ഫോണിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുകയും ചെയ്തു.
രാവിലെ സംഭവം പുറത്തുവന്നതോടെ കൊച്ചി സിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ അരുൺ കെ. പവിത്രൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സെൻട്രൽ എസിപി സിബി ടോമിൻ്റെ കീഴിൽ ഇരുപതംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു. രാത്രികാലങ്ങളിൽ പ്രദേശത്തെ ഭൂരിഭാഗം സിസിടിവി ക്യാമറകളും പ്രവർത്തനരഹിതമായിരുന്നത് അന്വേഷണത്തിന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു.
എങ്കിലും ലഭ്യമായ ദൃശ്യങ്ങളും നൂറിലധികം പേരിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ സാങ്കേതിക സഹായവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പൊലീസ് വാഹനം കണ്ടെത്തുകയും, പുത്തൻകുരിശിലെ വാടകവീട്ടിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രതിയെ അതിവിദഗ്ധമായി പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു. അഞ്ചു ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പ്രതിയെ സംഭവസ്ഥലത്ത് നേരിട്ടെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്താനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.
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