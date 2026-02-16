ചിന്നു പാപ്പുവിൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ മരണം; സൈബര് ആക്രമണവും മാനസിക സമ്മര്ദവും നേരിട്ടിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ്
ചിന്നു പാപ്പുവിൻ്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ ആൺ സുഹൃത്തിനെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദമാണ് മരണ കാരണമെന്ന് പൊലീസ്.
കാസർകോട്: സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ചിന്നു പാപ്പുവിൻ്റെ ആൺസുഹൃത്ത് കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദം നേരിട്ടിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ്. ചിന്നു പാപ്പുവിൻ്റെ മരണ ശേഷം സന്ദേശിനെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം നേരിടേണ്ടിവന്നു. ഇതാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചെതെന്ന് പൊലീസ്.
ചിന്നു പാപ്പുവിൻ്റെ ആത്മഹത്യയിൽ സന്ദേശിൻ്റെ പ്രേരണയില്ലെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇന്നലെ (ഫെബ്രുവരി 15) കൂഡ്ലു മന്നിപ്പാടിയിലെ വീട്ടില് ഉച്ചക്ക് 2.30 ഓടെയാണ് സന്ദേശിനെ (29) ജീവനൊടുക്കിയ നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് പൊലീസെത്തി പ്രാഥമിക പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം മൃതദേഹം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു.
ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ സംസ്കാരം നടന്നു. ഭര്ത്താവുമായി ഏറെ നാളായി അകന്ന് കഴിഞ്ഞ ചിന്നു സന്ദേശിന് ഒപ്പമായിരുന്നു താമസം. ഫെബ്രുവരി 9നാണ് ആദൂര് ആലന്തടുക്ക സ്വദേശിനിയായ ചിന്നു പാപ്പു എന്ന രേഷ്മയെ (25) കൂഡ്ലു, ആസാദ് നഗറിലെ വാടക ക്വാര്ട്ടേഴ്സില് ജീവനൊടുക്കിയ നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. ആൺസുഹൃത്ത് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയ സമയത്താണ് ചിന്നു ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ഇടയ്ക്ക് സുഹൃത്ത് ഫോണിൽ വിളിച്ചെങ്കിലും ചിന്നു എടുത്തില്ല.
ഉച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോഴും ഫോൺ എടുക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് മുറിയിൽ വന്നു നോക്കിയപ്പോഴാണ് ചിന്നുവിനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ സജീവമായിരുന്ന ചിന്നു പാപ്പുവിന് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്. രേഷ്മയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത നീക്കാൻ ആൺ സുഹൃത്തിൻ്റെയും രേഷ്മയുടെയും മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും മരണകാരണം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
ചിന്നുവിൻ്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ കുടുംബവും ദുരൂഹത ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് സന്ദേശിനെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തത്. ഈ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുമ്പാണ് ഇപ്പോൾ സന്ദേശിനെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സന്ദേശിൽ നിന്നും പൊലീസ് മൊഴിയും എടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ആൺ സുഹൃത്തിൻ്റെ മൊഴിയിൽ അസ്വാഭാവികത ഇല്ലെന്ന് അന്വേഷണം സംഘം കണ്ടെത്തിയതോടെ വിട്ടയച്ചു. കാസർകോട് ഭാഷയിലാണ് ചിന്നു വീഡിയോകൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പാചക, യാത്രാ വീഡിയോകളായിരുന്നു ഏറെയും.
കാസർകോട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ യുവതി ജീവനൊടുക്കിയതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഒരു വർഷമായി ആൺ സുഹൃത്തിനോടൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന രേഷ്മയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അസ്വാഭാവികത ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബവും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നൽകിയ മൊഴി. സംഭവത്തില് അന്വേഷണം തുടരുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു.
