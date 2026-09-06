രമ്യ ഹരിദാസ് ഉൾപ്പെട്ട തമ്മിൽത്തല്ല്; നടപടിയുമായി കെപിസിസി, പാളയം പ്രദീപിനും സജാദിനും സസ്പെന്ഷന്
പൊതുജനമധ്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഗുരുതരമായ സംഘടനാപരമായ അച്ചടക്കലംഘനം നടത്തിയെന്ന അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി
Published : September 6, 2026 at 4:21 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ചിറയൻകീഴ് എംഎൽഎ രമ്യഹരിദാസ് ഉൾപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ തമ്മിൽതല്ലിൽ നടപടിയുമായി കെപിസിസി. രമ്യ ഹരിദാസ് എംഎല്എയുടെ സഹായി പാളയം പ്രദീപിനെയും പ്രാദേശിക നേതാവ് എസ് സജാദിനെയും പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽനിന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് സസ്പെൻ്റ് ചെയ്തതായി സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി നെയ്യാറ്റിൻകര സനൽ അറിയിച്ചു. പൊതുജനമധ്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഗുരുതരമായ സംഘടനാപരമായ അച്ചടക്കലംഘനം നടത്തിയെന്ന അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.
രമ്യഹരിദാസ് ഉൾപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ തമ്മില് തല്ലിൻ്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലേ അതിവേഗത്തിലാണ് പാര്ട്ടി നേതൃത്വം ഇപ്പോള് നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെതന്നെ കെപിസിസി ഇരുപക്ഷത്തെയും ഹിയറിങ് നടത്തിയിരുന്നു. ഡല്ഹിയിലുള്ള രമ്യ ഹരിദാസിനോടും വിവരങ്ങള് ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കെപിസിസിയുടെ നടപടി.
ചിറയിൻകീഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന കരാറുകാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും യോഗത്തിൽ രമ്യ ഹരിദാസിൻ്റെ സുഹൃത്തും പിഎയുമായ പാളയം പ്രദീപ് പങ്കെടുത്തതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. എംഎൽഎ, ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ മാത്രം പങ്കെടുക്കേണ്ട ഔദ്യോഗിക യോഗത്തിലാണ് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ പാളയം പ്രദീപ് പങ്കെടുത്തത്. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രദീപ് ചില കരാറുകാർക്ക് നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു.
ഇതിനെതിരെ പ്രാദേശിക തലത്തിലുണ്ടായ അമർഷമാണ് പിന്നീട് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത്. യോഗത്തിൽ പ്രദീപ് പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ എംഎൽഎ പിന്നീട് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ് പൂന്തുറ മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായ സജാദ് ഗ്രൂപ്പിൽ സന്ദേശമയച്ചതോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയത്. ഇതിൽ പ്രകോപിതരായി എംഎൽഎ അടക്കമുള്ളവർ പുളിമൂടുള്ള സജാദിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയതോടെയാണ് കൈയാങ്കളി നടന്നത്.
ചിറയൻകീഴ് മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രദീപ് നിരന്തരമായി നടത്തുന്ന ഇടപെടൽ മണ്ഡലത്തിലെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിരന്തര ചർച്ചയായിരുന്നു. എംഎൽഎ വിളിക്കുന്ന യോഗത്തിലടക്കം പാളയം പ്രദീപാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നത്. ഇത് അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ നിലപാട്.
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മുൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവായ പ്രദീപിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി രമ്യ ഹരിദാസ് മത്സരിച്ച ആലത്തൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പും വിഷയങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. അന്ന് പാർട്ടി നേതൃത്വം ഇടപെട്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആലത്തൂർ പാർലമെൻ്റ് മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന പ്രദീപ് ഒരേ സമയം വിജയ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. പിന്നീട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഇയാൾ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കൊപ്പമാണ് നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹിത്വത്തിൽ നിന്നും കെപിസിസി അംഗമാകാൻ അതും സഹായിച്ചുവെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
രമ്യ ചിറയൻകീഴ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചപ്പോൾ മുതൽ പ്രദീപ് എംഎൽഎയ്ക്കൊപ്പം നിലയുറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തന്നെക്കുറിച്ച് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മോശം പ്രചരണം നടത്തിയത് ചോദ്യം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നായിരുന്നു രമ്യ ഹരിദാസിൻ്റെ വിശദീകരണം. തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. തൻ്റെ വസ്ത്രം ഉൾപ്പെടെ വലിച്ചുകീറിയെന്നും കൈയിൽ കയറിപ്പിടിച്ചെന്നും രമ്യ ഹരിദാസ് ആരോപിച്ചു. സഹകരണ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താൻ നിഷ്പക്ഷത പാലിച്ചതാണ് ജില്ല പഞ്ചായത്ത് അംഗം സജിത്ത് മുട്ടപ്പലം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പ്രകോപനത്തിന് കാരണമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പാളയം പ്രദീപ് തൻ്റെ സ്റ്റാഫ് അംഗമാണെന്നും എംഎൽഎ വിശദീകരിച്ചു.
എന്നാൽ എംഎൽഎയുടെ വാദങ്ങളെ മറുവിഭാഗം പൂർണമായും തള്ളി. രാത്രി 9.30ന് രമ്യ ഹരിദാസും സംഘവും സജാദിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ ആക്ഷേപം. സജാദിൻ്റെ കോളജ് വിദ്യാർഥിനിയായ മകളെക്കൊണ്ട് ഫോണിലെ സന്ദേശങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച് വായിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും കുട്ടി ഭയന്ന് കരഞ്ഞെന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. ഇതിനിടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയ സംഘർഷത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
ഇതിനിടെ തന്നെ കൈയ്യേറ്റം ചെയ്തത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗമാണെന്നാണ് എംഎൽഎയുടെ ആരോപണം തള്ളി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സജിത് മുട്ടപ്പലം രംഗത്ത് വന്നു. എംഎൽഎ പ്രകോപിതയായി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ആരും എംഎൽഎയെ കൈയേറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും സജിത് പറഞ്ഞു. ബ്ലോക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സജാദിനെ വീട്ടിലേക്ക് കുട്ടികൊണ്ടുപോയത് എംഎൽഎയും പാളയം പ്രദീപുമാണ്. പാളയം പ്രദീപാണ് കുറേ നാളുകളായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും സജിത് ആരോപിച്ചു.
എംഎൽഎ ഉൾപ്പെട്ട തമ്മിൽ തല്ലിൻ്റെ വീഡിയോ പുറത്ത് വന്നത് പാർട്ടിക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് ഡിസിസി നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പുറത്ത് വന്ന വീഡിയോയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് തിരിക്കുന്നത് എംഎൽഎയാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം അപക്വമായ സമീപനം എംഎൽഎയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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