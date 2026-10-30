ശിശുമരണങ്ങളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ ഇടപെടൽ: കെ മുരളീധരൻ അട്ടപ്പാടിയിലെത്തും, ഉപവാസം നടത്താന് ബാലസംഘം
കഴിഞ്ഞ നാലു മാസത്തിനിടെ പത്തു കുട്ടികളാണ് അട്ടപ്പാടിയില് മരിച്ചത്. ഇതിൽ ഒരു മാസത്തിനിടെയാണ് നാല് കുട്ടികൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്.
Published : October 30, 2026 at 5:45 PM IST
പാലക്കാട്/തിരുവനന്തപുരം: അട്ടപ്പാടിയിലെ ശിശുമരണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ നേരിട്ട് വിലയിരുത്തുന്നതിനും അടിയന്തര ഇടപെടലുകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ നാളെ അട്ടപ്പാടിയിലെത്തും. രാവിലെ 9.30ന് കോട്ടത്തറ ട്രൈബൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രി സന്ദർശിക്കുന്ന മന്ത്രി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം ചേർന്ന് സാഹചര്യം വിലയിരുത്തും. തുടർന്ന് രാവിലെ 11ന് അഗളി സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കും. ഇവിടെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുമായും യോഗം ചേർന്ന് മേഖലയിലെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശദമായി അവലോകനം ചെയ്യും. അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.
മന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റും മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും വിദഗ്ധ സംഘങ്ങളെ പഠനത്തിനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് ദിവസം സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്തുള്ള പഠനത്തിനായി സംഘം ഇന്നലെ അട്ടപ്പാടിയിലെത്തിയിരുന്നു. സംസ്ഥാന ട്രൈബൽ ഹെൽത്ത് നോഡൽ ഓഫിസർ ഡോ. ഹരികുമാർ, ദേശിയ ആരോഗ്യ ദൗത്യത്തിൻ്റെ മാതൃ-ശിശു ആരോഗ്യ നോഡൽ ഓഫിസർ ഡോ. ജോയ് ജോൺ, ആരോഗ്യവകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഡോ. ലിപ്സി പോൾ എന്നിവരാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ നിയോഗിച്ച സംഘത്തിലുള്ളത്.
മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിൽ ഏഴ് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരെയാണ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം എസ്എടി ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. റിയാസ് ഐ, തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ജനറ്റിക്സ് വിഭാഗം പ്രൊഫസർ ഡോ. ശങ്കർ വിഎച്ച്, പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജി വിഭാഗം പ്രൊഫസർ ഡോ. ലക്ഷ്മി എസ്, പീഡിയാട്രിക് ഗ്യാസ്ട്രോ വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. പ്രശാന്ത് കെഎസ്, തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ നിയോനാറ്റോളജി വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. ഫെബി ഫ്രാൻസിസ്, കൊല്ലം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. നെറ്റോ ജോർജ്, തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ രശ്മി. സിആർ എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുള്ളത്.
അട്ടപ്പാടിയിലെ ഊരുകൾ, ആശുപത്രികൾ, സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സംഘം സന്ദർശനം നടത്തും. മേഖലയിലെ മുഴുവൻ ഗർഭിണികളെയും അഞ്ചുവയസിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെയും നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ പരിശോധനകളും ചികിത്സയും ഉറപ്പാക്കും. 2026-ൽ അട്ടപ്പാടിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നവജാതശിശു, ശിശു, ബാലമരണങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ച് മരണങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റും നടത്തും. മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പോഷക പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും വിലയിരുത്തും.
വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കും പഠനത്തിനും ശേഷം വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാർശകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ റിപ്പോർട്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം സമർപ്പിക്കാനാണ് നിർദേശം. റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവശ്യമായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. അട്ടപ്പാടിയിലെ അമ്മമാർക്കും കുട്ടികൾക്കും മികച്ച ആരോഗ്യപരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ശിശുമരണങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ആവർത്തനം തടയുന്നതിനും അടിയന്തരവും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമായ ഇടപെടലുകൾ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
ഉപവാസം നടത്തുമെന്ന് ബാലസംഘം
അട്ടപ്പാടിയിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന ശിശുമരണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബാലസംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഈ വർഷത്തെ ശിശുദിനത്തിൽ അട്ടപ്പാടിയിൽ ഉപവാസ സമരം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി നൂറോളം കുട്ടികൾ ഉപവാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവും. സമരപരിപാടികൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംഘടനാ പ്രസിഡൻ്റ് സി എസ് സന്ദീപ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ നാലു മാസത്തിനിടെ പത്തു കുട്ടികളാണ് അട്ടപ്പാടിയില് മരിച്ചത്. ഇതിൽ ഒരു മാസത്തിനിടെയാണ് നാല് കുട്ടികൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അട്ടപ്പാടിയുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻ സർക്കാർ നൽകിയ പ്രാധാന്യം നിലവിലെ സർക്കാർ നൽകുന്നില്ല.
ആദിവാസി ക്ഷേമത്തിനും അവരുടെ പോഷക ആഹാരവും ആരോഗ്യവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും നടപ്പാക്കിയിരുന്ന പല പദ്ധതികളും ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതാക്കി. കുട്ടികളുടെ മരണത്തെ പോലും ലാഘവത്തോടെ കാണുന്ന സമീപനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അട്ടപ്പാടിയിലെ ശിശു മരണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോട്ടത്തറ ട്രൈബൽ ആശുപത്രി അധികൃതരുമായി സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് മനസിലാക്കാനായത് സംവിധാനം ഇപ്പോഴും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ്.
കുട്ടികളുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ കുറെ കണക്കുകൾ ആണ് നിരത്തുക. സിസ്റ്റത്തിൽ തകരാറുകൾ ഉണ്ട്. ഈ തകരാറുള്ള സിസ്റ്റം വെച്ച് അട്ടപ്പാടിയിലെ നവജാതശിശുക്കളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാവില്ല. ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ സമീപനവും ഗൗരവമുള്ളതല്ല. സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധ അട്ടപ്പാടിയിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കുട്ടികളുടെ ദിവസമായ ശിശുദിനത്തെ ബാലസംഘം അട്ടപ്പാടിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റുന്നത്. അട്ടപ്പാടിയിലേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെയും ലോകത്തിൻ്റെയും ശ്രദ്ധ എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം, സിഎസ് സന്ദീപ് പറഞ്ഞു. പ്രതീഷ പ്രമോദ്, പിടി രമേശ്, കെ പ്രേംജിത്ത്, അനൂപ് സി , നിവേദ്യ സി എസ്, സച്ചിദാനന്ദൻ, ഭഗത് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.
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