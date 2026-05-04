പെൻഷൻ ഔദാര്യമല്ല, അവകാശം, ഒപ്പം 'പഞ്ചഗ്യാരന്‍റിയും'; യുഡിഎഫിന്‍റെ ജയമന്ത്രമായി പ്രകടന പത്രികയും

ഇന്ദിര ഗ്യാരന്‍റി എന്ന പേരിൽ യുഡിഎഫ് അവതരിപ്പിച്ച അഞ്ച് സുപ്രധാന വാഗ്‌ദാനങ്ങള്‍ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ഗതി മാറ്റുന്നതില്‍ നിര്‍ണായകമായി.

Published : May 4, 2026 at 6:54 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: 2026-ലെ കേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യുഡിഎഫ് നേടിയ ഉജ്ജ്വല വിജയത്തിന് പിന്നില്‍ ജനകീയ പ്രശ്‌നങ്ങളെ കൃത്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്ത അവരുടെ പ്രകടനപത്രികയിലെ വാഗ്‌ദാനങ്ങള്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നത് നിര്‍ണായ പങ്ക്. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം നിലനിന്ന സാഹചര്യത്തില്‍, എല്‍ഡിഎഫ് മുന്നോട്ടുവെച്ച പദ്ധതികളേക്കാള്‍ പ്രായോഗികവും സാധാരണക്കാരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തില്‍ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നതുമായ വാഗ്‌ദാനങ്ങള്‍ക്കാണ് വോട്ടര്‍മാര്‍ മുന്‍ഗണന നല്‍കിയത്.

ഇന്ദിര ഗ്യാരന്‍റി എന്ന പേരിൽ യുഡിഎഫ് അവതരിപ്പിച്ച അഞ്ച് സുപ്രധാന വാഗ്‌ദാനങ്ങള്‍ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ഗതി മാറ്റുന്നതില്‍ നിര്‍ണായകമായി. ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ 3000 രൂപയാക്കി ഉയര്‍ത്തുമെന്ന് ഇരു മുന്നണികളും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, അത് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഔദാര്യമല്ല മറിച്ച് അര്‍ഹരായവരുടെ അവകാശമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ പ്രത്യേക നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുമെന്ന യുഡിഎഫിന്‍റെ ഉറപ്പ് വോട്ടര്‍മാരില്‍ വലിയ വിശ്വാസമുണ്ടാക്കി.

ഇതിനു വിപരീതമായി, എല്‍ഡിഎഫിന്‍റെ സമാന വാഗ്‌ദാനങ്ങളെ ഭരണകാലത്തെ പെന്‍ഷന്‍ കുടിശികകളും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജനങ്ങള്‍ സംശയത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കണ്ടത്.

​സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാരെയും യുവതലമുറയെയും യുഡിഎഫിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുന്നതില്‍ 'ഷീ' പദ്ധതികള്‍ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു. കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസുകളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സൗജന്യ യാത്ര, കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 1000 രൂപ ധനസഹായം, അങ്കണവാടി മാതൃകയില്‍ വയോധികരായ സ്ത്രീകള്‍ക്കായി 'അമ്മവാടി', പ്രത്യേക 'ഷീ ഹോസ്പിറ്റലുകള്‍' എന്നിവ യുഡിഎഫിന് വന്‍തോതില്‍ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കി.

എല്‍ഡിഎഫ് പത്രികയില്‍ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കുമെന്നും 50 ശതമാനം സ്ത്രീകള്‍ക്കും ജോലി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും യുഡിഎഫ് മുന്നോട്ടുവെച്ച നേരിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ജനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കിയത്.

വിവാദമായ സില്‍വര്‍ ലൈന്‍ പദ്ധതിക്ക് പകരമായി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ഹൈ സ്പീഡ് റെയില്‍വേ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന യുഡിഎഫിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനം വോട്ടര്‍മാര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയായി. അതിവേഗ റെയില്‍വേയ്ക്കായുള്ള ശ്രമം തുടരുമെന്ന എല്‍ഡിഎഫ് പത്രികയിലെ നിലപാടിനെ അപേക്ഷിച്ച് സുതാര്യവും ആധുനികവുമായ ഒരു ബദല്‍ മുന്നോട്ടുവെക്കാന്‍ യുഡിഎഫിന് സാധിച്ചു.

​ആരോഗ്യ മേഖലയില്‍ 'ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്' വഴി 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ സൗജന്യ ചികിത്സ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്തത് സാധാരണക്കാരായ രോഗികള്‍ക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയായി. കാരുണ്യ ബെനവലന്‍റ് ഫണ്ടും ശ്രുതി തരംഗം പദ്ധതിയും പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന വാഗ്‌ദാനവും ജിപ്‌മര്‍ മാതൃകയിലുള്ള 'നോ ബില്‍' ആശുപത്രികളും ആരോഗ്യ രംഗത്ത് യുഡിഎഫിന് മുന്‍തൂക്കം നല്‍കി.

എല്‍ഡിഎഫ് സാര്‍വത്രിക ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയും ഗവേഷണ ആശുപത്രിയും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്തെങ്കിലും യുഡിഎഫിന്‍റെ പദ്ധതികള്‍ കൂടുതല്‍ ജനകീയമാണെന്ന് വോട്ടര്‍മാര്‍ വിലയിരുത്തിയെന്നാണ് യുഡിഎഫിന്‍റെ ഈ വിജയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

കാർഷിക മേഖലയില്‍ റബറിന്‍റെ താങ്ങുവില 300 രൂപയാക്കി ഉയര്‍ത്തുമെന്നതും നെല്ലിന് 35 രൂപ സംഭരണ വില ഉറപ്പാക്കുമെന്നതും മധ്യകേരളത്തിലെയും കുട്ടനാട് മേഖലയിലെയും കര്‍ഷകരെ യുഡിഎഫിനോട് അടുപ്പിച്ചു. പ്രത്യേക കാർഷിക ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും ശ്രദ്ധേയമായി. എല്‍ഡിഎഫ് പ്രഖ്യാപിച്ച അഞ്ചു വര്‍ഷം കൊണ്ട് രണ്ടു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തേക്കാള്‍ കര്‍ഷകരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് പണമെത്തുന്ന യുഡിഎഫിന്‍റെ പദ്ധതികള്‍ക്കാണ് പിന്തുണ ലഭിച്ചത്.

​യുവജനക്ഷേമത്തിനായി കുടുംബശ്രീ മാതൃകയില്‍ 'യുവശ്രീ' സംഘങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കുമെന്നും സംരംഭങ്ങള്‍ക്കായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പലിശരഹിത വായ്‌പ നല്‍കുമെന്നും യുഡിഎഫ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്തു. എല്‍ഡിഎഫ് അഭ്യസ്തവിദ്യര്‍ക്ക് പലിശരഹിത വായ്‌പയും അറുപതിനായിരം പേര്‍ക്ക് തൊഴിലും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്തെങ്കിലും യുഡിഎഫിന്‍റെ സമഗ്രമായ യുവജന നയങ്ങള്‍ക്കാണ് വോട്ടര്‍മാര്‍ മാര്‍ക്കിട്ടത്.

സിദ്ധാര്‍ത്ഥന്‍ ആന്‍റി റാഗിങ് ആക്ട്, രോഹിത് വെമുല നിയമം തുടങ്ങിയവ ക്യാമ്പസുകളിലെ നീതി ഉറപ്പാക്കാനുള്ള യുഡിഎഫിന്‍റെ നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യമായി കാണപ്പെട്ടു. അഞ്ച് വര്‍ഷം കൊണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് വീട് നല്‍കുമെന്ന ഭവന പദ്ധതിയും ദളിത്-ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് ഭൂമി വിതരണവും യുഡിഎഫിന്‍റെ സാമൂഹിക നീതിയിലുള്ള ഊന്നല്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രവാസികള്‍ക്കായി എല്‍ഡിഎഫ് നോര്‍ക്ക ശക്തിപ്പെടുത്തലും തൊഴില്‍ മേളകളും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്തപ്പോള്‍, ഇന്ധന സബ്‌സിഡി അടക്കമുള്ളവയിലൂടെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതഭാരം കുറയ്ക്കാനാണ് യുഡിഎഫ് ശ്രമിച്ചത്. ചുരുക്കത്തില്‍, എല്‍ഡിഎഫ് വാഗ്‌ദാനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാതെ പ്രായോഗികവും ജനക്ഷേമകരവുമായ യുഡിഎഫിന്‍റെ പ്രകടനപത്രികയെ കേരളം നെഞ്ചേറ്റിയെന്നാണ് യുഡിഎഫിന്‍റെ ഈ മിന്നും ജയം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

