ഇന്ദിരാ ഗ്യാരൻ്റി: ആദ്യഘട്ടം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ, പ്രതിമാസം 65 മുതൽ 70 കോടി വരെ നഷ്ടം
സർക്കാർ നൽകുന്ന 1250 കേടിക്ക് പുറമെ പ്രതിമാസം 65 മുതൽ 70 കോടി വരെവരുന്ന ബാധ്യത കൂടി നൽകും. പ്രതിവർഷം 800 കോടി അധിക ബാധ്യതയാണ് സർക്കാരിന് ഇതുവഴി ഉണ്ടാകുന്നത്.
Published : June 10, 2026 at 7:35 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ദിരാ ഗ്യാരൻ്റി പ്രകാരം കെഎസ്ആർടിസിയിൽ വനിതകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനുമുള്ള സൗജന്യ യാത്ര ഓർഡിനറയിൽ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ കോർപ്പറേഷന് വരുന്ന അധിക ബാധ്യത പ്രതിമാസം 65 മുതൽ 70 കോടി വരെയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ. വർഷം 800 കോടിയുടെ അധിക ബാധ്യതയാണ് സർക്കാരിന് ഇതുവഴി ഉണ്ടാകുന്നത്. നിലവിൽ 6241 ബസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 6389 ഷെഡ്യൂളുകളാണ് ആകെ കെഎസ്ആർടിസി നടത്തുന്നത്. അതേസമയം ഇന്ധനവില ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നിട്ടും 2022ന് ശേഷം ഇത് വരെ കെഎസ്ആർടിസി യാത്രാ നിരക്കുകൾ വർധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
സൗജന്യ യാത്ര ജൂൺ 19 മുതൽ
ഇന്ദിരാ ഗ്യാരൻ്റിയുടെ ഭാഗമായി ജുൺ 15 മുതലാണ് ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്കും സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കുന്നത്. സർക്കാർ നൽകുന്ന 1250 കേടിക്ക് പുറമെ പ്രതിമാസം 65 മുതൽ 70 കോടി വരെവരുന്ന ബാധ്യത കൂടി നൽകും. പ്രതിവർഷം 800 കോടി അധിക ബാധ്യതയാണ് സർക്കാരിന് ഇതുവഴി ഉണ്ടാകുന്നത്. സർക്കാർ നിലവിൽ സഹായമായി നൽകുന്ന 1250 കേടിക്ക് പുറമെ ഈ തുക കുടി നൽകാനാണ് തീരുമാനം.
ആകെ ഓർഡിനറി സർവീസുകൾ 3100
വിവിധ ജില്ലകളിലായി സംസ്ഥാനത്താകെ 3100 ഓർഡിനറി സർവീസുകളാണ് കെഎസ്ആർടിസി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കെഎസ്ആർടിസി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞത്. ഇത്തരം മുഴുവൻ സർവീസുകളിലും വനിതകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനും സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കാനാണ് തീരുമാനം. എന്നാൽ മലപ്പുറം അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓർഡിനറി സർവീസുകൾ കുറവാണെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവിടങ്ങളിൽ മറ്റ് സർവീസുകൾക്ക് ഇത്തരം സൗജന്യം അനുവദിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മലപ്പുറത്ത് സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസുകളുടെ 28 ശതമാനം ഓർഡിനറിയാണെന്നും നിലവിൽ മറ്റ് സർവീസുകളിൽ യാത്രാസൗജന്യം ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കാനാവില്ലെന്നുമായിരുന്നു മുഖ്യമ്രന്തിയുടെ മറുപടി. 22000 സ്ഥിരജീവനക്കാരും 5000 താത്ക്കാലിക ജീവനക്കാരുമാണ് കെഎസ്ആർടിസിയിൽ നിലവിലുള്ളത്.
ദിവസം വേണ്ടത് നാലര ലക്ഷം ലിറ്റർ ഡീസൽ
ഷെഡ്യൂളുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ദിവസം നാല് മുതൽ നാലര ലക്ഷം ലിറ്റർ ഡീസലാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. നിലവിൽ ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിന് 102 രൂപയാണുളളത്. അങ്ങനെ വന്നാൽ പോലും 1600000 മുതൽ 1800000 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡീസലാണ് ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേഷന് വേണ്ടത്. അവധി ദിനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 200ഓളം ഷെഡ്യൂളുകൾ വിവിധയിടങ്ങളിലായി കൂടുതൽ ഓടിക്കും. എന്നാൽ ചൊവ്വ മുതൽ വ്യാഴം വരെയുള്ള സാധാരണ ദിനങ്ങളിൽ ഷെഡ്യൂളുകളുടെ എണ്ണം കുറയും. ദീർഘദൂര സർവീസുകൾക്ക് അപ്പോൾ യാത്രക്കാർ കുറവായിരിക്കുമെന്നതാണ് കാരണം.
നിലവിൽ 7.5 മുതൽ 8 കോടി വരെ ദിവസ വരുമാനം.
കെഎസ്ആർടിസിയുടെ നിവിലെ വരുമാനം 7.5 മുതൽ 8 കോടി വരെയാണ്. 2026ൽ ആദ്യ മൂന്ന് മാസങ്ങളിലെ ശരാശരി എടുക്കുമ്പോൾ 222 കോടി രൂപ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കെഎസ്ആർടിസിയിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
നിലവിലെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ ഇങ്ങനെ
- സിറ്റി ഫാസ്റ്റ് സർവീസസിന് -12.00 രൂപ
- ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ/ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ സർവീസുകൾക്ക് - 15.00 രൂപ
- സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് സർവീസുകൾക്ക് - 22.00 രൂപ
- എക്സ്പ്രസ്/സൂപ്പർ എക്സ്പ്രസ് സർവീസുകൾക്ക് -28.00 രൂപ
- സൂപ്പർ എയർ എക്സ്പ്രസ് സർവീസുകൾക്ക് - 35.00 രൂപ.
- സൂപ്പർ ഡീലക്സ്/ സെമി സ്ലീപ്പർ സേവനങ്ങൾക്ക് - 40.00 രൂപ.
- ആഡംബര/ഹൈടെക്/എയർ കണ്ടീഷൻഡ് സേവനങ്ങൾക്ക് -60.00 രൂപ.
- സിംഗിൾ ആക്സിൽ സേവനങ്ങൾക്ക് -60.00 രൂപ.
- മൾട്ടി ആക്സിൽ വോൾവോ സർവീസസിന് - 100.00 രൂപ.
- ലോ ഫ്ലോർ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾക്ക് -26.00.
- ലോ ഫ്ലോർ നോൺ-എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾക്ക് -10.00 രൂപ.
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|ബസ് തരം
|കുറഞ്ഞ നിരക്ക്
|നഗരം/ സാധാരണ നഗരം
|10.00
|സിറ്റി ഫാസ്റ്റ്
|12.00
|ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ/എൽഎസ്എഫ്പി
|15.00
|സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ
|22.00
|സൂപ്പർ എയർ എക്സ്പ്രസ്
|35.00
|സൂപ്പർ ഡീലക്സ്/സെമി സ്ലീപ്പർ
|40.00
|ആഡംബര/ഹൈടെക്/എസി
|60.00
|സിംഗിൾ ആക്സിൽ വോൾവോ
|60.00
|മൾട്ടി ആക്സിൽ വോൾവോ
|100.00
ജനറൽ സേവനങ്ങൾ
എയർ കണ്ടീഷണർ -26.00
നോൺ എ/സി -10.00
അദ്യ കുറഞ്ഞ കൂലി പകുതി 'ചക്രം'
കെഎസ് ആർടിസ് രൂപീകരിച്ച് സർവീസ് തുടങ്ങിയ 1938ൽ പകുതി 'ചക്രം' ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ഏകോപന നിരക്കിനേക്കാൾ 50% കൂടുതലായിരുന്നു. ആ കാലയളവിൽ 3 വയസുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ യാത്രയും 14 വയസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പകുതി നിരക്കും മാത്രമേ അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ലഗേജ് ടിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്നാൽ 28 പൗണ്ട് മുതൽ 56 പൗണ്ട് വരെ ഭാരമുള്ള ലഗേജുകൾക്ക് 4 ചക്രങ്ങളും 56 പൗണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഭാരമുള്ള ലഗേജുകൾക്കോ 112 പൗണ്ട് മുതൽ അതിൽ കൂടുതലോ വരെയുള്ളവയ്ക്ക് 6 ചക്രങ്ങളും ഈടാക്കിയിരുന്നു. ഇന്ന് ചക്രത്തിന് 100 രൂപ കറൻസി നോട്ടിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി മൂല്യമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആ ദിവസങ്ങളിൽ യാത്രാച്ചെലവ് താരതമ്യേന കൂടുതലായിരുന്നു.
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