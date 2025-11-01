ETV Bharat / state

കടിക്കുന്നതും നിലവിളിക്കുന്നതുമായ ഇന്ത്യൻ തവളകൾ; ഇന്ത്യയുടെ 'ഫ്രോഗ് മാൻ' ഡോ. എസ് ഡി ബിജുവിൻ്റെ പുതിയ കണ്ടെത്തൽ

തവളകളിൽ ആസാമാന്യവും വ്യത്യസ്തവുമായ ഭാവപ്രകടനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഡോ ബിജു അതിൻ്റെ നാള്‍വഴികള്‍ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിക്കുന്നു

India's Frog Man Dr. S D Biju about new frog species
India's Frog Man Dr. S D Biju about new frog species (ETV Bharat)
കോഴിക്കോട്: ഇന്ത്യൻ തവളകൾ കാഴ്ചയിൽ നിഷ്‌കളങ്കരാണെങ്കിലും, ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ അവയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കും. കടിക്കുകയും ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുകയും ഭീഷണമായ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ തവളകളെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ കണ്ടെത്തലുകളാണ് ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസറും 'ഇന്ത്യയുടെ ഫ്രോഗ് മാൻ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുമായ ഡോ. സത്യഭാമ ദാസ് ബിജു (ഡോ. എസ് ഡി ബിജു) പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

പരിസ്ഥിതി പഠന വകുപ്പിലെ പ്രൊഫസറായ ഡോ. ബിജുവിൻ്റെ ഈ പുതിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഉഭയജീവികളുടെ പ്രകൃതി ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഇനിയും എത്രമാത്രം അറിയാനുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. തവളകളിൽ ആസാമാന്യവും വ്യത്യസ്തവുമായ ഭാവപ്രകടനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഡോ ബിജു അതിൻ്റെ നാള്‍വഴികള്‍ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഡോ. എസ് ഡി ബിജു (ETV Bharat)

അരുണാചലിലെ നിലവിളിക്കുന്ന കൊമ്പൻ തവള

അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ കാണുന്ന അപതാനി കൊമ്പൻ തവള പകൽസമയത്തു മറഞ്ഞിരിക്കാൻ കരിയിലയുടെ നിറം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭീഷണി നേരിട്ടാൽ ശരീരം വീർപ്പിക്കുകയും ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുകയും കടിക്കുകയും ചെയ്യും. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഇരുനിറമുള്ള തവള, ശല്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കൈകാലുകൾ ലംബമായി നിവർത്തി, ശരീരം തറയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി "ഭീമാകാരരൂപം" കൈവരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ 419 ഇനം തവളകളിൽ കാണപ്പെടാത്ത ശീലങ്ങളാണിതെന്ന് ഡോ. ബിജു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ തവളകളുടെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്രതിരോധ സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈ ഉഭയജീവികളുടെ പ്രകൃതിചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഇനിയും എത്രമാത്രം കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ഒരിനം തവളയുടെ കടിയോടൊപ്പമുള്ള നിലവിളിയും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരിനം തവളയുടെ ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ ശരീരം ഉയർത്തുന്ന രീതിയും ആണ് അതിന് അടിവരയിടുന്നത്. ഇരപിടിത്ത സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനായി, കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാത്തവണ്ണം ഇരിക്കുന്നത് മുതൽ ഭീഷണി നേരിടുമ്പോൾ തിരിച്ചടിക്കുന്നത് വരെ. ഇങ്ങനെ തവളകൾ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 7,876 അറിയപ്പെടുന്ന തവള ഇനങ്ങളിൽ, ഏകദേശം 650 എണ്ണം കടി, ശരീരം ഉയർത്തൽ തുടങ്ങിയ പ്രതിരോധസ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഇത്തരം പ്രകൃതിപരമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഇനങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത് വളരെ വിരളമാണ്.

ഡോ. എസ് ഡി ബിജു (ETV Bharat)
കടിക്കുക, നിലവിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള അപതാനി കൊമ്പൻ തവളയുടെയും (Xenophrys apatani) ഇരുനിറമുള്ള തവളയുടെയും (Clinotarsus curtipes) പ്രതിരോധ സ്വഭാവങ്ങളാണിത്. ഈ പഠനം ശാസ്ത്രജേണലായ ഹെർപ്പറ്റോളജിക്കൽ നോട്ട്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ലക്കത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപാതാനി കൊമ്പൻ തവളയുടെ അതുല്യമായ മുന്നറിയിപ്പ് വിളിയോടൊപ്പമുള്ള കടിപ്രതികരണവും ഇരുനിറമുള്ള ഈ തവളയുടെ ശരീരം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന രീതിയും ഈ പഠനം വിശദമാക്കുന്നു.
Apatani Horned Frog (ETV Bharat)
തവളകളുടെ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങൾ

അപാതാനി ഹോൺഡ് തവളയുടെ കടിയും നിലവിളിയും അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന രാത്രിഞ്ചരൻ ആയ അപാതാനി കൊമ്പൻ തവള (Apatani Horned Toad)യുടേതാണ്. പകൽ സമയത്ത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാതെയിരിക്കാൻ ഇലച്ചവറിന് സമാനമായ നിറത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഭീഷണി നേരിടുകയോ ആരെങ്കിലും അടുത്തു വരികയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ശരീരം വീർപ്പിക്കുകയും ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരനെ കടിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് ഫീൽഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കിടെയാണ്, പിന്നീട് ഒരു ചുള്ളിക്കമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഭീഷണി അനുകരിക്കുന്ന പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇരുനിറമുള്ള തവളയുടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ശരീരം ഉയർത്തലും പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന തവളയുടേതാണ്. പുറംഭാഗം, വയറുവശം എന്നീ ശരീരഭാഗങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തമായ നിറവ്യത്യാസം കാരണം എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതുമായ ഇരുനിറമുള്ള തവള (Bicoloured Frog), വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഇനം പകൽ സഞ്ചാരി ആണ്. ഇലച്ചവറുകൾക്കിടയിലെ വനത്തിൻ്റെ തറയിൽ ഇവയെ കാണാൻ കഴിയും. ശല്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഇത് കൈകാലുകൾ ലംബമായി നിവർത്തി, ശരീരം തറയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി, കൂടുതൽ വലുതും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതുമായി തോന്നിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു. വനത്തിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ "ശരീരം ഉയർത്തുന്ന" പ്രവൃത്തി നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്, തുടർന്ന് ഭീഷണി ഉത്തേജകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് പരീക്ഷിച്ചു.

Bicoloured Frog (Special Arrangement)
കണ്ടെത്തലുകളുടെ പ്രാധാന്യം"തവളകളിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രതിരോധ സ്വഭാവങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവ പലപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാറില്ല. ഇന്ത്യൻ തവളകളിലെ ഈ പുതിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ, നമ്മുടെ തദ്ദേശീയ ഇനങ്ങളുടെ പ്രകൃതിപരമായ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാത്തതോ പൂർണമായും അറിയപ്പെടാത്തതോ ആയ എത്ര കാര്യങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നു എന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്," ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ബിജു പറയുന്നു.കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കടയ്ക്കൽ സ്വദേശായ അദ്ദേഹം നിലവിൽ ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാലയിൽ റാഡ്ക്ലിഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസിൽ റാഡ്ക്ലിഫ് ഫെലോ ആയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാലയിലെ ഓർഗാനിമിക് ആൻഡ് എവല്യൂഷണറി ബയോളജി വകുപ്പിലും മ്യൂസിയം ഓഫ് കംപാരറ്റീവ് സുവോളജിയിലും അദ്ദേഹം അസോസിയേറ്റാണ്. ഡൽഹി സർവകലാശാലയിൽ, അദ്ദേഹം സയൻസ് ഫാക്കൽറ്റി ഡീനായും പരിസ്ഥിതി പഠന വകുപ്പിൻ്റെ ചെയർ (ഹെഡ്) ആയും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Frog (Special Arrangement)


ബിജുവിന്റെ ഗവേഷണം ഉഭയജീവി വ്യവസ്ഥകൾ, പരിണാമം, പെരുമാറ്റം, ജൈവ ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ജീവിവർഗങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലിലൂടെയും രേഖപ്പെടുത്തലിലൂടെയും സംരക്ഷണത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്നതുമാണ്. 30 വർഷത്തിലേറെയായി, ഏഷ്യൻ വനങ്ങളിൽ ഉഭയജീവികളുടെ വൈവിധ്യം, ജീവിതം, പെരുമാറ്റം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ബിജു ഗവേഷണം നടത്തുകയും ഫോട്ടോകൾ പകർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉഭയജീവികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ ബിജു മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടാക്സോണമിസ്റ്റായ അദ്ദേഹം, 116 പുതിയ ഉഭയജീവികളെ (2 കുടുംബങ്ങൾ, 10 ജനുസ്സുകൾ, 106 സ്പീഷീസുകൾ) വിവരിക്കുന്ന ഏക ഇന്ത്യൻ ഉരഗശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് - രാജ്യത്തെ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 25%, നേച്ചർ പോലുള്ള മുൻനിര ജേണലുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് സസ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ പിഎച്ച്ഡി നേടി, നിരവധി ശാസ്ത്രീയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂടെയും പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന് സംഭാവന നൽകി. ബെൽജിയത്തിലെ വ്രിജെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബ്രസ്സലിൽ നിന്ന് മൃഗശാസ്ത്രത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ പിഎച്ച്ഡി നേടി, ഉഭയജീവികളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു.

മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ അറിവിലെ ഉയർച്ചയിലൂടെയും പ്രശസ്തമായ ഇന്ത്യൻ പർപ്പിൾ ഫ്രോഗ് ഉൾപ്പെടെ നൂറിലധികം പുതിയ സ്പീഷീസുകളുടെ കണ്ടെത്തലിലൂടെയും ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ഉഭയജീവികളിലേക്ക് ആഗോള ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു. നേച്ചർ, സയൻസ്, പിഎൻഎഎസ് തുടങ്ങിയ മികച്ച ശാസ്ത്ര ജേണലുകളിൽ 100-ലധികം ലേഖനങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ ബിബിസി, നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക്, സിഎൻഎൻ, ടൈംസ്, ഫോർബ്സ്, ദി ഇക്കണോമിസ്റ്റ്, ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ്, ദി ഗാർഡിയൻ തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ബിജുവിൻ്റെ സംഭാവനകൾക്ക് 2008 ലെ IUCN/ASG SABIN അവാർഡ്, കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ അവാർഡായ കേരള ശ്രീ 2022 തുടങ്ങിയ അഭിമാനകരമായ അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2023 ൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സയൻസ് അക്കാദമിയിലേക്കും ബിജു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

