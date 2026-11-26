ഇ20 പെട്രോൾ പേടി വേണ്ട? മൈലേജ് കൂട്ടാൻ ഇന്ത്യൻ ഓയിലിൻ്റെ പുതിയ ആഡ്-ഓൺ; വില വെറും 10 രൂപ!
അഞ്ച് ലിറ്റർ പെട്രോളിന് അഞ്ച് മില്ലി എന്ന കണക്കിലാണ് പെട്രോൾ ആഡ്-ഓൺ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു
Published : November 26, 2026 at 3:09 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രന്
കോഴിക്കോട്: ഇ20 പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹന ഉടമകളുടെ പ്രധാന ആശങ്കകളിലൊന്നാണ് മൈലേജ് കുറയുമോ എന്നത്. ഒപ്പം എൻജിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയെയും ദീർഘകാല ഉപയോഗത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും വാഹന ഉടമകൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വാഹനങ്ങൾ മാറ്റുന്നവരുടെയും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കൊപ്പം മറ്റ് ഇന്ധനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ ആലോചിക്കുന്നവരുടെയും എണ്ണം വർധിച്ചുവരികയാണ്.
എന്നാൽ, ഈ ആശങ്കകൾക്കിടയിൽ വാഹന ഉടമകൾക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ അവതരിപ്പിച്ച 'ആഡ്-ഓൺ' ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ.പെട്രോളിനും ഡീസലിനുമൊപ്പം ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഈ ആഡ്-ഓണുകൾക്ക് ഇ20 ഇന്ധനം വ്യാപകമായതോടെ ആവശ്യക്കാർ ഏറുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആഡ്-ഓണിനാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രചാരം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ചേമഞ്ചേരിയിലെ അരോമ പെട്രോൾ പമ്പ് മാനേജർ സഞ്ജു ആർ. നായർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കമ്പനിയുടെ അവകാശവാദമനുസരിച്ച്, ഈ ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ വാഹനത്തിൻ്റെ മൈലേജ് വർധിപ്പിക്കാനും എൻജിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും. വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിനും മറ്റ് അനുബന്ധ ഭാഗങ്ങളും കൂടുതൽ കാലം കേടുപാടുകളില്ലാതെ നിലനിർത്താനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്.
അഞ്ച് ലിറ്റർ പെട്രോളിന് അഞ്ച് മില്ലി; ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ
പെട്രോൾ, ഡീസൽ ആഡ്-ഓണുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ അളവ് പാലിക്കണമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ നിർദേശം. അഞ്ച് ലിറ്റർ പെട്രോളിന് അഞ്ച് മില്ലി എന്ന കണക്കിലാണ് പെട്രോൾ ആഡ്-ഓൺ ചേർക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ പത്ത് ലിറ്റർ ഡീസലിന് പത്ത് മില്ലി എന്ന അളവിലാണ് ഡീസൽ ആഡ്-ഓൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.
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ടാങ്കിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ പെട്രോളുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് മില്ലി ആഡ്-ഓൺ ചേർക്കാം. ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു മില്ലി ചേർത്താലും മതിയാകും. ചെറിയ പൗച്ചുകളിലും ഏകദേശം 500 മില്ലി അളവിലുള്ള ടിന്നുകളിലുമാണ് ഉൽപ്പന്നം ലഭ്യമാകുന്നത്.
വാഹനത്തിൻ്റെ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ അളവിന് ആനുപാതികമായി കൃത്യമായ അളവിൽ മാത്രം ആഡ്-ഓൺ ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. ബൈക്കുകൾക്കും കാറുകൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് പെട്രോൾ ആഡ്-ഓൺ വിപണിയിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പത്ത് രൂപയുടെ പൗച്ചിന് ആവശ്യക്കാർ; വിൽപ്പനയിലും വർധന
പണ്ടുമുതലേ വിപണിയിൽ ലഭ്യമായിരുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണെങ്കിലും ഇ20 പെട്രോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ വർധിച്ചതോടെയാണ് പെട്രോൾ ആഡ്-ഓണിന് കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാരെത്തുന്നത്. ഒരു പൗച്ചിന് പത്ത് രൂപയാണ് വില. ഉപഭോക്താക്കൾ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുന്നതെന്നും വിൽപ്പനയിൽ വർധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും പമ്പ് മാനേജർ സഞ്ജു ആർ. നായർ പറയുന്നു.
ആഡ്-ഓൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ വാഹനങ്ങളിലെ മിസിംഗ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ചില ഉപയോക്താക്കളുടെ അഭിപ്രായം. ഇതും ഉൽപ്പന്നത്തോടുള്ള വിശ്വാസം വർധിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ആഡ്-ഓൺ ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങളിൽ കേടുപാടുകളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് കമ്പനി അധികൃതർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.
അതേസമയം, ഡീസൽ ഇന്ധനത്തിലും ഇ20 മോഡൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഡീസൽ ആഡ്-ഓണിനും ആവശ്യക്കാർ വർധിക്കാനിടയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ഇന്ത്യൻ ഓയിലിൻ്റെ അഡോൺ-പി; എന്താണ് പ്രത്യേകത?
ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെപെട്രോൾ ആഡ്-ഓണുകളിൽ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് 'അഡോൺ-പി' എന്ന ഫ്യൂവൽ അഡിറ്റീവാണ്. സാധാരണ പെട്രോൾ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇന്ധന ടാങ്കിലേക്ക് നേരിട്ട് ഒഴിച്ചുചേർക്കാവുന്ന ലിക്വിഡ് ആഡ്-ഓണാണിത്. ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ പമ്പുകളിൽ ചെറിയ പൗച്ചുകളിലും ബോട്ടിലുകളിലും ഇത് വാങ്ങാൻ ലഭിക്കും.
എൻജിൻ ഇൻജക്ടറുകളിലെയും കാർബറേറ്ററിലെയും കാർബൺ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് എൻജിൻ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ അഡോൺ-പി സഹായിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ അവകാശവാദം. ഇന്ധനം കൂടുതൽ പൂർണമായി കത്തുന്നതിലൂടെ മികച്ച മൈലേജും സുഗമമായ ആക്സിലറേഷനും ലഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.
സാധാരണ പെട്രോളിൽ നേരിട്ട് ചേർക്കാവുന്ന അഡോൺ-പിക്ക് പുറമെ, അഡിറ്റീവുകൾ മുൻകൂട്ടി ചേർത്ത പ്രീമിയം പെട്രോളുകളും ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. നിശ്ചിത അളവിൽ പെട്രോളിന് ആനുപാതികമായി ആഡ്-ഓൺ ടാങ്കിൽ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി.
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