സൈറൺ മുഴക്കി കസ്റ്റംസ് ബോട്ട്, ഇരച്ചുകയറി 'മാർക്കോസ്'! കൊച്ചി പുറംകടലിൽ കപ്പൽ റാഞ്ചൽ തകർത്ത് നാവികസേനയുടെ 'സീ വിജിൽ 2026'
സ്റ്റംസിൻ്റെയും മറൈൻ കമാൻഡോസിൻ്റെയും സംയുക്ത നീക്കത്തിലൂടെ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് അക്രമികളെ കീഴടക്കി കപ്പലിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് സേന രാജ്യത്തിൻ്റെ സമുദ്രസുരക്ഷാ കരുത്ത് തെളിയിച്ചു.
Published : November 26, 2026 at 3:01 PM IST
എറണാകുളം: രാജ്യത്തിൻ്റെ സമുദ്രസുരക്ഷാ കരുത്തും പ്രത്യാക്രമണ ശേഷിയും വിവിധ ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള കൃത്യമായ ഏകോപനവും വിളിച്ചോതി കൊച്ചി പുറംകടലിൽ നാവികസേനയുടെ ആവേശകരമായ അഭ്യാസപ്രകടനം. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദ്വിവത്സര സംയുക്ത തീരദേശ സുരക്ഷാ അഭ്യാസമായ 'എക്സർസൈസ് സീ വിജിൽ 2026'-ൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കപ്പൽ റാഞ്ചൽ തടയുന്ന സാങ്കൽപ്പിക പ്രത്യാക്രമണ പരിശീലനം അരങ്ങേറിയത്.
നിമിഷനേരം കൊണ്ട് കപ്പൽ തിരിച്ചുപിടിച്ച് മാർക്കോസ്
ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട കപ്പലിനെ കസ്റ്റംസിൻ്റെ ബോട്ടിലെത്തിയ സായുധരായ നേവി സംഘം കൊച്ചി പുറംകടലിൽ തടഞ്ഞിടുന്നതോടെയാണ് അഭ്യാസത്തിന് തുടക്കമായത്. സൈറൺ മുഴക്കി തോക്കുചൂണ്ടി കപ്പലിനെ വലയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ, മറ്റൊരു അതിവേഗ ബോട്ടിലെത്തിയ നാവികസേനയുടെ പ്രത്യേക ദൗത്യസേനയായ മറൈൻ കമാൻഡോസ് (മാർക്കോസ്) അതിസാഹസികമായി കപ്പലിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി.
നിമിഷനേരം കൊണ്ട് അക്രമികളെ കീഴടക്കിയ കമാൻഡോകൾ കപ്പലിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു. കടലിൽ നിന്നുയരുന്ന ഏത് അടിയന്തര വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടാൻ സേന സജ്ജമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ പ്രകടനം.
#SeaVigil26 𝗩𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗲, 𝗦𝘁𝗿𝗲𝗻𝗴𝘁𝗵𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗼𝗮𝘀𝘁𝗮𝗹 𝗗𝗲𝗳𝗲𝗻𝗰𝗲 ⚓ As part of #SeaVigil26, the #IndianNavy conducted an Anti-Hijack Exercise off #Kochi Port in coordination with Cochin Port Authority, Customs and other maritime security stakeholders. Simulating the hijacking of a vessel and its forced entry into Kochi Harbour, the exercise validated inter-agency coordination, Standard Operating Procedures and crisis response mechanisms. Coordinated interdiction and boarding operations demonstrated the collective readiness to respond effectively to maritime security contingencies. #SecureSeas @indiannavy @IndiaCoastGuard @DefenceMinIndia @HMOIndia @shipmin_india @CISFHQrs @cochin_port @TheKeralaPolice #IndianNavy #CoastalSecurity— Southern Naval Command (@IN_HQSNC) November 26, 2026
ബഹുതല ഏജൻസികളുടെ സംയുക്ത നീക്കം
രാജ്യത്തിൻ്റെ തീരദേശ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നവംബർ 11-നാണ് 'സീ വിജിൽ 2026'-ന് തുടക്കമായത്. 26/11 മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരദേശ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ ദേശീയതല വിലയിരുത്തൽ നടക്കുന്നത്. നാവികസേന, ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, കോസ്റ്റൽ പൊലീസ്, സംസ്ഥാന പൊലീസ്, കസ്റ്റംസ്, ഫിഷറീസ്, പോർട്ട് അതോറിറ്റി, റവന്യൂ ഇൻ്റലിജൻസ് തുടങ്ങി തീരദേശ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രധാന കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ഏജൻസികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സമഗ്രമായ സുരക്ഷാ രൂപരേഖ തെയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ദൈനംദിന പരിശോധനകൾക്ക് പുറമെ ആഴ്ചതോറുമുള്ള അവലോകന യോഗങ്ങൾ, മാസത്തിലൊരിക്കൽ 'ഓപ്പറേഷൻ സജഗ്', ആറുമാസത്തിലൊരിക്കൽ 'ഓപ്പറേഷൻ സാഗർ കവച്' എന്നീ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ നിലവിലുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ദേശീയതലത്തിൽ 'സീ വിജിൽ' സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിലെ ജോയിൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് സെൻ്ററാണ് വിവിധ ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള വിവരവിനിമയത്തിൻ്റെയും അടിയന്തര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പ്രധാന കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ബഹുതല തീരദേശ സുരക്ഷാ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഈ അഭ്യാസത്തിന് നിർണ്ണായക പങ്കുണ്ടെന്ന് ജെ ഒ സി ഓഫീസർ-ഇൻ-ചാർജ് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കമാൻഡർ ദീപക്ക് അറോറ വ്യക്തമാക്കി.
രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി സുരക്ഷാ വിലയിരുത്തൽ
രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് 'സീ വിജിൽ–26' ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തീരദേശ പ്രതിരോധ-സുരക്ഷാ സന്നദ്ധത വിലയിരുത്തുന്ന ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ സംയുക്ത സംഘങ്ങൾ സുരക്ഷാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ, വാർത്താവിനിമയ ശൃംഖലകൾ എന്നിവ സമഗ്രമായി പരിശോധിച്ചു. തുടർന്ന് സാങ്കൽപ്പിക സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനക്ഷമതാ പരിശോധനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് അഭ്യാസം കടന്നു. കപ്പൽ റാഞ്ചൽ പ്രതിരോധ പ്രകടനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംയുക്ത പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നത്.
നുഴഞ്ഞുകയറ്റ പ്രതിരോധ പരിശീലനത്തോടെ സമാപനം
അഭ്യാസത്തിൻ്റെ നിർണ്ണായക ഘട്ടമായ നവംബർ 26-ന് ആഴക്കടലിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ തടയുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികളോടെ 'സീ വിജിൽ 2026' സമാപിക്കും. പ്രത്യേകം പരിശീലനം ലഭിച്ച സേനാംഗങ്ങൾ കടലിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ വലയം ഭേദിച്ച് ഉള്ളിൽ കടക്കാൻ ശ്രമിക്കും.
ഈ ശ്രമം വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണമായി കണക്കാക്കുകയും, പോരായ്മകൾ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തി ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ എല്ലാ ഏജൻസികളും ചേർന്ന് ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കേരളം-മാഹി നേവൽ ഓഫീസർ-ഇൻ-ചാർജ് കമ്മോഡോർ മാത്യു വർഗീസ് അറിയിച്ചു. 2019-ൽ ആരംഭിച്ച 'സീ വിജിൽ', ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പ്രധാന സൈനികാഭ്യാസമായ 'ട്രോപെക്സിന്' മുന്നോടിയായാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.