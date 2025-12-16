രക്ഷിക്കാൻ പറന്നെത്തും, നാവിക സേനയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരാൻ ഡൈവിങ് സപ്പോർട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് ആൽഫ 20, അറിയാം പ്രത്യേകതകള്
പതിനൊന്ന് നോട്ടാണ് കപ്പലിൻ്റെ വേഗത. 1342 കിലോവാട്ടിൻ്റെ രണ്ട് എഞ്ചിനാണ് എ20യ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഡിഎസ്സി എ20ൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പരിശോധിക്കാം.
Published : December 16, 2025 at 5:40 PM IST
എറണാകുളം: നാവികസേനയുടെ സമുദ്രാന്തർഭാഗത്തെ രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കരുത്തുപകരാൻ തദ്ദേശീയമായ നിർമിച്ച ഡൈവിങ് സപ്പോർട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് ആൽഫ 20 പ്രവർത്തന സജ്ജമായി. ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തദ്ദേശീയമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നിർമിച്ച ഡൈവിങ് സപ്പോർട്ട് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യ കപ്പലാണിത്.
ദക്ഷിണ നാവിക സേനാ ആസ്ഥാനത്ത്, ഫ്ലാഗ് ഓഫിസർ കമാൻഡിങ്-ഇൻ-ചീഫ് വൈസ് അഡ്മിറൽ സമീർ സക്സേനയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കമ്മിഷൻ ചെയ്തു. സമുദ്രാന്തർ ഭാഗത്തെ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ സമുദ്ര ശേഷികളുടെ ഒരു പ്രധാന സഹായിയായും തദ്ദേശീയ രൂപകൽപ്പന, നിർമാണം, സിസ്റ്റം സംയോജനം എന്നിവയിലൂടെ 'ആത്മനിർഭർ ഭാരത്' ൻ്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമായും ഡിഎസ്സി ആൽഫ 20യെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
ഡിഎസ്സി എ20ൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ
രാജ്യത്തിൻ്റെ സൗഹൃദ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഡൈവിങ് വൈദഗ്ദ്ധ്യം നൽകുക, അണ്ടർവാട്ടർ മെയിൻ്റനൻസ് പിന്തുണ, രക്ഷാ സഹായം എന്നിവ നൽകാനുള്ള ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ കഴിവിനെ ഗണ്യമായി ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. മേഖലയിലുടനീളം ഒരു ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടർ, മുൻഗണനയുള്ള സുരക്ഷാ പങ്കാളി എന്നീ നിലകളിൽ ഈ കപ്പൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തും.
32.9 മീറ്റർ നീളവും 13 മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ആൽഫ 20 കപ്പലിന് മൂന്ന് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ആഴമുള്ള സമുദ്ര ഭാഗത്ത് കൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. പതിനൊന്ന് നോട്ടാണ് കപ്പലിൻ്റെ വേഗത. 1342 കിലോവാട്ടിൻ്റെ രണ്ട് എഞ്ചിനാണ് എ20യ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഒരു ആധുനിക കാറ്റമരൻ-ഹൾ കപ്പലാണ്. നൂതന ഡൈവിങ് സംവിധാനങ്ങളും അത്യാധുനിക അണ്ടർവാട്ടർ വീഡിയോ മോണിറ്ററിങ്, റെക്കോർഡിങ്, ട്രാക്കിങ് സൗകര്യങ്ങളും ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
സുരക്ഷിതവും വിപുലീകൃതവുമായ ഡൈവിങ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്ന രണ്ട് പേരടങ്ങുന്ന റീകംപ്രഷൻ ചേംബർ (ആർസിസി) ഈ കപ്പലിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. സമുദ്രാന്തർ ഭാഗത്ത് ദീർഘ സമയം ചെലവഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് മുകളിലേക്ക് വരേണ്ടി വരുന്ന മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരുടെ ശരീരം, സാധാരണ അന്തരീക്ഷത്തിനനുസരിച്ച് പാകപ്പെടുത്തുകയെന്ന പ്രവർത്തനമാണ് റീകംപ്രഷൻ ചേംബർ നിർവഹിക്കുന്നത്.
കൊൽക്കത്തയിലെ മെസ്സേഴ്സ് ടിറ്റാഗഡ് റെയിൽ സിസ്റ്റംസ് ലിമിറ്റഡ് നിർമിക്കുന്ന അഞ്ച് ഡൈവിങ് സപ്പോർട്ട് ക്രാഫ്റ്റുകളുടെ പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ കപ്പലാണിത്. മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഡെക്ക് ഏരിയ, ഉയർന്ന കടൽ സംരക്ഷണ സവിശേഷതകൾ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കപ്പൽ വിശാഖപട്ടണത്തെ നേവൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിൽ വിപുലമായ ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് വിശകലനത്തിനും മോഡൽ പരിശോധനയ്ക്കും ശേഷമാണ് കമ്മിഷൻ ചെയ്തത്.
Also Read: കേവലം കലണ്ടറിലെ ഒരു തീയതിയല്ല, ചരിത്രമാണ്, അഭിമാനമാണ്; 1971ലെ യുദ്ധവീരന്മാരെ ഓർത്ത് രാജ്യം