ETV Bharat / state

ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ സമയോചിത ഇടപെടൽ; ചരക്കുകപ്പലിനെതിരായ കൊള്ളക്കാരുടെ അക്രമശ്രമം തകര്‍ത്തു

പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ ഉണ്ടായ കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ ആക്രമണശ്രമം ഇന്ത്യൻ നാവികസേന വിജയകരമായി പരാജയപ്പെടുത്തി.

INDIAN NAVY NATIONAL SECURITY WESTERN INDIAN OCEAN MARINE SECURITY
Navy foils pirate attack on cargo ship (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 27, 2026 at 1:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ ഉണ്ടായ കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ ആക്രമണശ്രമം തകർത്ത് ഇന്ത്യൻ നാവികസേന. ഈ മേഖലയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന 'എംവി മാഷാ അല്ലാ 1' എന്ന ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെയാണ് കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.

എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പൽ ഐഎൻഎസ് കൊൽക്കത്ത സമയോചിതമായി ഇടപെട്ടതോടെ കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് പ്രതിരോധ സേനാ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. സമുദ്രാതിർത്തിയുടെ സുരക്ഷ ഇന്ത്യയുടെ നാവികസേനയുടെ കൈകളിൽ ഭദ്രമാണെന്നാണ് സംഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

INDIAN NAVY NATIONAL SECURITY WESTERN INDIAN OCEAN MARINE SECURITY
ചരക്ക്കപ്പൽ (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കപ്പലിന് സമീപം സംശയാസ്‌പദമായ രീതിയിൽ കൊള്ളക്കാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരവും സന്ദേശവും ലഭിച്ചയുടൻ തന്നെ ഐഎൻഎസ് കൊൽക്കത്ത പ്രദേശത്തേക്ക് കുതിച്ചു. അതിവേഗത്തിലായിരുന്നു നാവികസേനയുടെ പ്രതികരണം. സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ നാവികസേനാംഗങ്ങൾ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയും കപ്പലിനും ജീവനക്കാർക്കും ഭീഷണിയായേക്കാവുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും തന്ത്രപരമായി പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

സേനയുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യവും കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പും കണ്ടതോടെ കടൽക്കൊള്ളക്കാർ പിന്തിരിഞ്ഞോടാൻ നിർബന്ധിതരായി. നാവികസേനയുടെ ഈ തക്കസമയത്തുള്ള ഇടപെടൽ മൂലം ചരക്കുകപ്പലിൻ്റെയും അതിലെ ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ പൂർണമായും ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചു. സാധ്യമാകുമായിരുന്ന ഒരു വലിയ കടൽക്കൊള്ളാക്രമണമാണ് ഇതിലൂടെ നാവികസേന തകർത്തത്. കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരും ചരക്കുകളും പൂർണമായും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് നാവികസേന ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

INDIAN NAVY NATIONAL SECURITY WESTERN INDIAN OCEAN MARINE SECURITY
ചരക്ക്കപ്പൽ (ETV Bharat)

പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ മുൻഗണനാ പങ്കാളി, പ്രഥമ പ്രതികരണ സേന എന്നീ നിലകളിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ സമാനതകളില്ലാത്ത ജാഗ്രതയും കരുത്തുമാണ് ഈ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ ഒരിക്കൽക്കൂടി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗത പാതകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കടൽക്കൊള്ള വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും സമുദ്രമേഖല സമാധാനപരമായി നിലനിർത്തുന്നതിനും ഇന്ത്യൻ നാവികസേന പൂർണ സന്നദ്ധരാണെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ പ്രശംസയാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഈ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

INDIAN NAVY NATIONAL SECURITY WESTERN INDIAN OCEAN MARINE SECURITY
ചരക്കുകപ്പലിനെതിരായ കൊള്ളക്കാരുടെ അക്രമശ്രമം തകർത്ത് നാവികസേന (ETV Bharat)

അടുത്ത കാലത്തായി ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലും ഏദൻ ഉൾക്കടലിലും കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ ആക്രമണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ നാവികസേന ഈ മേഖലയിൽ സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിദേശ കപ്പലുകൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് ചരക്കുകപ്പലുകൾക്കാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേന ഇതിനോടകം കാവലൊരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും കൊള്ളക്കാരുടെ ഭീഷണികളിൽ നിന്ന് ആഗോള വ്യാപാര മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ഇന്ത്യൻ നാവികസേന വഹിക്കുന്ന മുൻനിര പങ്ക് അടിവരയിടുന്നതാണ് ധീരമായ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം.

ALSO READ: ആദ്യ ഡൽഹി സന്ദർശനത്തിന് തയ്യാറെടുത്ത് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്; പ്രധാന മന്ത്രിയേയും ഉന്നത നേതാക്കളേയും കാണും

TAGGED:

INDIAN NAVY
NATIONAL SECURITY
WESTERN INDIAN OCEAN
MARINE SECURITY
INDIAN NAVY ON CARGO SHIP ATTACK

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.