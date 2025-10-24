നാവികസേന ദിനാചരണം ഇത്തവണ തിരുവനന്തപുരത്ത്: ഡിസംബർ 4ന് ശംഖുമുഖം ബീച്ചിൽ അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ
നാവികസേനയുടെ പോരാട്ട വീര്യവും ശേഷിയും പൗരന്മാർക്ക് കാണാൻ ഇതൊരു സവിശേഷ അവസരമാകും. നവംബറിൽ നാവിക താവളവും കപ്പലുകളും സന്ദർശിക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകും.
Published : October 24, 2025 at 11:58 PM IST
എറണാകുളം: നാവികസേന ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ ഇക്കുറി തിരുവനന്തപുരത്ത്. ആദ്യമായാണ് തലസ്ഥാന നഗരി നാവികസേന അഭ്യാസത്തിന് വേദിയാവുന്നത്. ഡിസംബർ 4ന് ശംഖുമുഖം ബീച്ചിലാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പോരാട്ട വീര്യവും ശേഷിയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ. നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്മിറൽ ദിനേശ് കെ ത്രിപാഠി ഈ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുമെന്ന് കമാൻഡിങ് ഓഫിസർ കമ്മഡോർ വി ഇസെഡ് ജോബ് അറിയിച്ചു.
നാവിക ദിന പരിപാടികളും സന്ദർശനങ്ങളും
സാധാരണയായി കൊച്ചിയിലെ നാവികസേന ആസ്ഥാനത്തോട് ചേർന്നുള്ള കായലിലാണ് നേവി ദിനത്തിലെ അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ളത്. മുമ്പ് ഒഡീഷയിലെ പുരിയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സിന്ധുദുർഗിലും പരിപാടികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇപ്പോൾ തലസ്ഥാനത്ത് ഇത് നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ മൾട്ടി ഡൊമെയ്ൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിവിധ വശങ്ങൾ പൗരന്മാർക്ക് കാണാൻ ഈ മെഗാ ഇവൻ്റ് ഒരു സവിശേഷ അവസരം നൽകും.
കേരള സർക്കാറിൻ്റെയും സിവിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെയും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെയും സജീവ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. പരിപാടിയുടെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിനായി കേരള സർക്കാറിൻ്റെ എല്ലാ സഹായവും അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2025ലെ നാവിക ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ മുന്നോടിയായി, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭിമാനബോധം വളർത്തുന്നതിനും സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നതിനുമായി വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിപാടികളും ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സമുദ്രമേഖലയിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ താത്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനും കടലിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്നേക്കാവുന്ന ഭീഷണികളിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള ദൗത്യത്തിനായി നാവികസേന സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്നും കമാൻഡിങ് ഓഫിസർ വ്യക്തമാക്കി. കൊച്ചിയിലെ നാവിക താവളം നവംബർ 8നും 25നും ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും സന്ദർശിക്കാൻ അവസരം നൽകും. നവംബർ 10, 11 തീയതികളിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നാവിക താവളം, ഐഎൻഎസ് ഗരുഡ, നാവിക കപ്പലുകൾ എന്നിവ സന്ദർശിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും.
നൂതന ആയുധങ്ങൾ, ചെറിയ ആയുധങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, കപ്പൽ, വിമാന മോഡലുകൾ എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർശനങ്ങൾക്കും പ്രദർശന സ്റ്റാളുകൾക്കും ഇവിടെ സൗകര്യമുണ്ടാകും. ഏഴിമലയിലെ ഇന്ത്യൻ നാവിക അക്കാദമിയിൽ നിന്നുള്ള നാവിക സംഘങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും ഔട്ട്റീച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളും വർക്ഷോപ്പുകളും നടത്തുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കും. രാജ്യത്തിൻ്റെ സമുദ്രശക്തിയെയും പൈതൃകത്തെയും കുറിച്ച് യുവ വിദ്യാർഥികളെ അറിയിക്കുന്നതിനും സമുദ്രബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ ഇടപെടലുകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ അഭിമാനത്തെയും പാരമ്പര്യങ്ങളെയും അനുസ്മരിക്കുന്നതിനൊപ്പം, രാഷ്ട്രത്തിനായുള്ള അവരുടെ സേവനങ്ങളോടുള്ള ഐക്യവും വിലമതിപ്പും വളർത്തുന്നതിനായി കൊച്ചിയിൽ നാവിക സൈനികരുമായി ഒരു ഒത്തുചേരൽ നടക്കും. നവംബർ 26ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സതേൺ നേവൽ കമാൻഡ് ബാൻഡ് ഒരു നാവിക ബാൻഡ് പ്രകടനം നടത്തും. കൂടാതെ, ഡിസംബർ 10ന് കൊച്ചിയിലെ നേവൽ ബേസിലെ സാഗരിക ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി നേവൽ ബാൻഡ് ഒരു പ്രത്യേക സംഗീത കച്ചേരിയും ഓർക്കസ്ട്രയും അവതരിപ്പിക്കും.
നാവിക ദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന കൊച്ചി നേവി മാരത്തൺ 2025 ഒക്ടോബർ 15ന് നാവികസേനയും കേരള ജനതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം എല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ ഫിറ്റ്നസ്, നല്ല ആരോഗ്യം, ക്ഷേമം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മാരത്തൺ ഡിസംബർ 21, 25ന് നടക്കും.
നാവിക ദിനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം
1971ലെ ഇന്തോ-പാക് യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുവിൻ്റെ നാവിക, തീരദേശ പ്രതിരോധത്തിന് നിർണായക പ്രഹരം ഏൽപിച്ച ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ നിർണായക പങ്കിനെ അനുസ്മരിക്കാനാണ് എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ 4ന് 'നാവിക ദിനം' ആചരിക്കുന്നത്. ഓപ്പറേഷൻ ട്രൈഡൻ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ മിസൈൽ ബോട്ടുകൾ കറാച്ചി തുറമുഖത്ത് ധീരമായ ആക്രമണം നടത്തി. ഈ നിർണായക നടപടി ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രശക്തി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ നാവികസേന ശക്തി മാത്രമല്ല, കൃത്യതയും, ധൈര്യവും, തന്ത്രപരമായ വൈഭവവും പ്രകടിപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ നാവികസേനയുടെ ഈ നേട്ടത്തെയും സേവനത്തെയും ആദരിക്കുന്നതിനായാണ് നാവിക ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്.
