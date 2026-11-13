സമുദ്ര സുരക്ഷയുടെ കണ്ണും കാതുമായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ; കൊച്ചിയിൽ ശ്രദ്ധേയമായി 'സീ വിജിൽ-26' ക്യാമ്പയിൻ
തീരദേശ സുരക്ഷയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള നിർണായക പങ്കിനെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും, കടലിലെ സംശയാസ്പദമായ നീക്കങ്ങൾ ഉടനടി സുരക്ഷാ ഏജൻസികളെ അറിയിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനുമാണ് പരിപാടി നടത്തിയത്.
Published : November 13, 2026 at 8:00 PM IST
എറണാകുളം: രാജ്യത്തിന്റെ തീരദേശ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള് കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യന് നാവികസേന സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ തീരദേശ പ്രതിരോധ അഭ്യാസമായ 'സീ വിജില്-26'-നോടനുബന്ധിച്ച് (Sea Vigil-26) കൊച്ചി തോപ്പുംപടി ഹാര്ബറില് പ്രത്യേക തീരദേശ സുരക്ഷാ ബോധവത്കരണ ക്യാമ്പയിന് നടത്തി. മത്സ്യബന്ധന മേഖലയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവരെ ഉള്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നാവികസേന ഈ പ്രത്യേക ബോധവത്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.
രാജ്യത്തിന്റെ തീരദേശ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതില് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്, ബോട്ട് ഓപ്പറേറ്റര്മാര്, സമുദ്രമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മറ്റ് വിഭാഗങ്ങള് എന്നിവര്ക്കുള്ള നിര്ണായക പങ്കിനെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ക്യാമ്പയിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഉള്ക്കടലിലും തീരപ്രദേശങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന അസാധാരണമായ നീക്കങ്ങളോ, സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യങ്ങളോ, അപരിചിതമായ യാനങ്ങളോ ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടാല് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ഉടനടി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ ഏജന്സികളെ അറിയിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് നാവികസേനാ ഓഫീസര് ഇന് ചാര്ജ് കമാന്ഡര് (Cdr) വര്ഗീസ് മാത്യു വിശദീകരിച്ചു.
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കടലില് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുമ്പോള് പാലിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും, തിരിച്ചറിയല് രേഖകള് നിര്ബന്ധമായും കൈവശം വെക്കുന്നതുള്പ്പെടെയുള്ള നിയമങ്ങളും കര്ശനമായി പിന്തുടരേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥര് തൊഴിലാളികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി.
രാജ്യത്തിന്റെ വിശാലമായ തീരപ്രദേശത്തിന്റെ സുരക്ഷ എന്നത് സുരക്ഷാ ഏജന്സികളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ലെന്നും, മറിച്ച് തീരദേശ സമൂഹത്തിന്റെയും വിവിധ സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും കൂട്ടായ സഹകരണത്തിലൂടെ മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന ഒന്നാണെന്നും നാവികസേന വ്യക്തമാക്കി. 2008-ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് (26/11) ശേഷം രാജ്യത്തിന്റെ തീരദേശ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള് കൂടുതല് ശക്തമാക്കേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യത ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഇന്ത്യന് നാവികസേന, ഇന്ത്യന് കോസ്റ്റ് ഗാര്ഡ്, തീരദേശ പോലീസ്, കസ്റ്റംസ്, മറ്റ് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഏജന്സികള് എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ഏകോപനത്തോടെ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും വിവര കൈമാറ്റ രീതികളും അടിയന്തര പ്രതികരണ സംവിധാനങ്ങളും കൂടുതല് കാര്യക്ഷമമാക്കാന് നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തിവരുന്നത്.
'സീ വിജില്-26'-ന്റെ ഭാഗമായുള്ള കോസ്റ്റല് ഡിഫന്സ് ആന്ഡ് സെക്യൂരിറ്റി റെഡിനസ് ഇവാല്യുവേഷന് (CDSRE) ഘട്ടത്തിലെ സുപ്രധാന പരിപാടിയാണ് തോപ്പുംപടി ഹാര്ബറില് നടന്ന ബോധവത്കരണ ക്യാമ്പയിന്. രാജ്യത്തിന്റെ സമുദ്ര സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ 'കണ്ണും കാതുമായി' പ്രവര്ത്തിക്കാന് തീരദേശ ജനതയെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും, അവരില് കൂട്ടായ ജാഗ്രതയും ഉത്തരവാദിത്തബോധവും വളര്ത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ഏജന്സികളുമായി കൈകോര്ത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ തീരമേഖലയെ പൂര്ണമായും സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നാവികസേന തുടര്ന്നും ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
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