സമുദ്രസുരക്ഷയും സഹകരണവും ലക്ഷ്യം; ഇന്ത്യൻ നാവികസേനാ മേധാവി മ്യാൻമാറിൽ

നാല് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്‌മിറൽ ദിനേഷ് കെ. ത്രിപാഠി മ്യാൻമറിൽ എത്തിയത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 2, 2026 at 3:31 PM IST

എറണാകുളം: ഇന്ത്യയും മ്യാൻമറും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സൈനിക ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്‌മിറൽ ദിനേഷ് കെ. ത്രിപാഠിയുടെ നാലുദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക മ്യാൻമർ സന്ദർശനം ആരംഭിച്ചു. മെയ് രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ സന്ദർശനം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരമായ സൗഹൃദം പുതുക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലെ സമാധാനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്.

സന്ദർശന വേളയിൽ മ്യാൻമറിലെ ഉന്നത സൈനിക നേതൃത്വവുമായി അഡ്‌മിറൽ ദിനേഷ് കെ. ത്രിപാഠി വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടത്തും. മ്യാൻമർ സായുധ സേനാ മേധാവി ജനറൽ യേ വിൻ ഊ, പ്രതിരോധ മന്ത്രി ജനറൽ യു ഹ്തുൻ ആങ്, മ്യാൻമർ നേവി കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ് അഡ്‌മിറൽ ഹ്തെയ്ൻ വിൻ എന്നിവരുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും.

നിലവിലുള്ള നാവിക സഹകരണം അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും, പ്രവർത്തനതലത്തിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, പുതിയ സഹകരണ സാധ്യതകൾ ആരായുന്നതിനും ഈ ഉന്നതതല ചർച്ചകൾ പ്രധാന വേദിയാകും. നാവികസേനാ മേധാവിയുടെ പര്യടനത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സന്ദർശനവും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. മ്യാൻമർ നേവിയുടെ സെൻട്രൽ നേവൽ കമാൻഡ്, നേവൽ ട്രെയിനിംഗ് കമാൻഡ്, നമ്പർ 1 ഫ്ലീറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആശയവിനിമയവും മ്യാൻമർ സായുധ സേനയുടെ സ്മൃതിമണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പചക്രം അർപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.

പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ വിപുലമായ സഹകരണമാണ് ഈ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രധാന അജണ്ടയായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമുദ്ര സുരക്ഷ, ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, പരിശീലന വിനിമയം എന്നിവയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ഇന്ത്യയും മ്യാൻമറും തമ്മിൽ ദീർഘകാലമായുള്ള സുസ്ഥിരമായ സൈനിക സഹകരണം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഡിഫൻസ് കോപ്പറേഷൻ മീറ്റിംഗുകൾ, സ്‌റ്റാഫ് ടോക്കുകൾ, പരിശീലന കൈമാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ വഴി ഇരു നാവികസേനകളും നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്താറുണ്ട്.

ഇതിനുപുറമെ ഇന്ത്യ-മ്യാൻമർ നാവിക അഭ്യാസം അഥവാ ഐ.എം.എൻ.ഇ.എക്‌സ് (IMNEX), ഇന്തോ-മ്യാൻമർ കോർഡിനേറ്റഡ് പട്രോളിങ് (IMCOR), തുറമുഖ സന്ദർശനങ്ങൾ, ഹൈഡ്രോഗ്രഫി സർവേകൾ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ പ്രവർത്തനതലത്തിലുള്ള ഏകോപനം ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ നാവികസേന സംഘടിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ നേവൽ സിമ്പോസിയം, മിലൻ (MILAN), ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്ലീറ്റ് റിവ്യൂ, ഗോവ മാരിടൈം കോൺക്ലേവ്, അഡ്‌മിറൽസ് കപ്പ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന പരിപാടികളിലെല്ലാം മ്യാൻമർ സജീവമായി പങ്കെടുത്തത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

പരസ്‌പര ബഹുമാനത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും അധിഷ്‌ഠിതമായ ഇന്ത്യ-മ്യാൻമർ സൗഹൃദം അഡ്‌മിറൽ ദിനേഷ് കെ. ത്രിപാഠിയുടെ ഈ സന്ദർശനത്തിലൂടെ പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് ഉയരും. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയുടെ സ്ഥിരതയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും സംയുക്ത പ്രതിബദ്ധത ഈ സന്ദർശനം അടിവരയിടുന്നു.

സമുദ്ര അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന അയൽരാജ്യങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ, ഈ നയതന്ത്ര നീക്കം മേഖലയിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ സാഹചര്യത്തിൽ നിർണായക മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ ഇരു നാവികസേനകളും തമ്മിലുള്ള സാങ്കേതികവും തന്ത്രപരവുമായ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായകമാകും.

