ഭരണഘടനയെയും ജനാധിപത്യത്തെയും സംരക്ഷിക്കാൻ സാംസ്കാരിക പ്രതിരോധം ഉയരണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ
വ്യത്യസ്ത ജീവിതരീതികള് പിന്തുടരുന്ന ജനങ്ങള്ക്കിടയില് സമാധാനപരമായ സഹവര്തിത്വം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്ന നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മതേതര ഘടനയെ തകര്ക്കാന് വര്ഗീയ ശക്തികള് സജീവമായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
Published : December 20, 2025 at 7:20 PM IST
എറണാകുളം: രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയെയും ജനാധിപത്യത്തെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ശക്തമായ സാംസ്കാരിക പ്രതിരോധം ഉയരണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഥമ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ കോൺഗ്രസ് 2025 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.
കള്ച്ചറല് കോണ്ഗ്രസ് പുതിയൊരു അനുഭവമാണ്. ശാസ്ത്ര കോണ്ഗ്രസുകളും ചരിത്ര കോണ്ഗ്രസുകളും നമുക്ക് പരിചിതമാണെങ്കിലും സാംസ്കാരിക മേഖലയില് ഇത്തരമൊരു സംഗമം മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാല് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യന് സാഹചര്യം ഇങ്ങനെയൊരു കോണ്ഗ്രസ് വിളിച്ചുകൂട്ടാന് നമ്മെ നിര്ബന്ധിതരാക്കുന്നു. മതേതര പാരമ്പര്യവും വര്ഗീയതക്കെതിരായ നീണ്ട പോരാട്ട ചരിത്രവുമുള്ള കേരളം ഇത്തരമൊരു പരിപാടിക്ക് വേദിയാകുന്നത് ഏറെ പ്രസക്തമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
വ്യത്യസ്ത ജീവിതരീതികള് പിന്തുടരുന്ന ജനങ്ങള്ക്കിടയില് സമാധാനപരമായ സഹവര്തിത്വം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്ന നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മതേതര ഘടനയെ തകര്ക്കാന് വര്ഗീയ ശക്തികള് സജീവമായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്ന ശക്തികള് രാജ്യത്ത് കരുത്ത് പ്രാപിക്കുന്നു. ആര്എസ്എസിൻ്റെ ശതാബ്ദി വര്ഷമായ 2025-നെ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതികള്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം, 'ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്' തുടങ്ങിയ നീക്കങ്ങള് ഫെഡറലിസത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനും അധികാരം കേന്ദ്രീകരിക്കാനുമുള്ള ബോധപൂര്വമായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വിജ്ഞാനം, സംസ്കാരം, ചരിത്രം, കല, പൈതൃകം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങള് ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് അനുസൃതമായി നിലകൊള്ളുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഭരണം തന്നെ ബഹുസ്വരതയെ തകര്ക്കാനും വിയോജിപ്പുകളെ നിശബ്ദമാക്കാനും വെറുപ്പിനെ സ്വാഭാവികമാക്കാനും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോള്, പ്രതിരോധം എന്നത് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ല, മറിച്ച് കടമയായി മാറുന്നു. സാഹിത്യ അക്കാദമി പോലുള്ള സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് അവാര്ഡ് നിര്ണയത്തിന് പോലും കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിൻ്റെ അനുമതി തേടേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള നേരിട്ടുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ്. ശക്തമായി നിലപാടെടുത്ത് മുന്നോട്ട് വരുന്ന എഴുത്തുകാരെയും കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാന് വരെ മടിയിലില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് രാജ്യത്തുള്ളത്. നരേന്ദ്ര ധബോല്ക്കര്, ഗോവിന്ദ് പന്സാരെ, എം എം കല്ബുര്ഗി, ഗൗരി ലങ്കേഷ് എന്നിവര് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. സ്വതന്ത്ര ചിന്ത തന്നെ ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി കാണുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടികാണിച്ചു.
മതേതരത്വത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തില് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം വലിയൊരു മാതൃകയാണ്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും അയ്യങ്കാളിയും നയിച്ച നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങള് ജാതി ശ്രേണികളെ വെല്ലുവിളിച്ചു. പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ്റെ 'ജാതിക്കുമ്മി' മുതല് കെപിഎസിയുടെ നാടകങ്ങൾ വരെയുള്ള കലാരൂപങ്ങള് സാമൂഹിക മാറ്റത്തിനായി നിലകൊണ്ടു. ഈ പാരമ്പര്യത്തെ ഉള്ക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, വായിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ വളര്ത്തിയെടുക്കുന്നതില് കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രസ്ഥാനം വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലയും സാഹിത്യവും വെറും അലങ്കാരങ്ങളല്ല, മറിച്ച് സമൂഹത്തിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയാണ്. ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തെയും മതേതരത്വത്തെയും ജനാധിപത്യത്തെയും സംരക്ഷിക്കാന് കലാ-സാംസ്കാരിക പ്രവര്ത്തകര് മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
വിവിധ മേഖലകളില് സംഭാവനകള് നല്കിയ കലാ-സാംസ്കാരിക-സാഹിത്യരംഗത്തെ പ്രമുഖരെ മുഖ്യമന്ത്രി വേദിയില് ആദരിക്കുകയും ഉപഹാരം സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ആപല്ക്കരമായ വര്ഗീയതയും, അസഹിഷ്ണുതയുമൊക്കെ മറികടക്കാനുള്ള ഊര്ജവും ശ്വാസമാവുകയാണ് കള്ച്ചറല് കോണ്ഗ്രസിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യമെന്ന് ചടങ്ങില് അധ്യക്ഷനായ സാംസ്കാരികമന്ത്രി സജി ചെറിയാന് പറഞ്ഞു. സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില് ഇത്തരമൊരു വലിയ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാന് കഴിഞ്ഞതില് അഭിമാനമാണുള്ളത്. ഈ ആശയം മുന്നോട്ടുവച്ചത്, മുന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന എം എ ബേബിയാണ്. സംസ്കാരവും കലയും എന്നും നിലകൊണ്ടത് മനുഷ്യ നന്മയുടെ പക്ഷത്താണ്. സംസ്കാരം, സംവാദം, സാഹോദര്യം, സമത്വം, സമാധാനം എന്നീ സന്ദേശങ്ങള് മുന്നോട്ട് വെച്ച്, എട്ട് വേദികളില് ഇന്ന് മുതല് മൂന്ന് ദിവസമായാണ് സാംസ്കാരികതയുടെ ഈ ഉത്സവം കൊച്ചിയില് അരങ്ങേറുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക ബഹുസ്വരത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ ഉത്സവമായി ഇന്ത്യന് കൾച്ചറൽ കോണ്ഗ്രസ് മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കള്ച്ചറല് കോണ്ഗ്രസ് നിര്ണായക ചുവടുവയ്പ്പാണെന്നും പരിപാടി വന് വിജയമായി തീരട്ടെ എന്നും ചടങ്ങില് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ അരങ്ങേറിയ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റങ്ങളെയും കേരളം കൈവരിച്ച സാംസ്കാരികമായ പുരോഗതിയെയും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത തെലുങ്ക് സാഹിത്യകാരനും ഗാനരചയിതാവുമായ സുദ്ധല അശോക് തേജ പ്രശംസിച്ചു.
കലാ-സാംസ്കാരിക-സാഹിത്യ രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ ടി പത്മനാഭന്, ഉമയാള്പുരം ശിവരാമന്, മട്ടന്നൂര് ശങ്കരന്കുട്ടി, അടൂര് ഗോപാലകൃഷ്ണന്, നിലമ്പൂര് ആയിഷ, സി എല് ജോസ് ഉൾപ്പടെ നിരവധി പ്രമുഖർ ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു.
അനുശോചന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു
പ്രശസ്ത സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും നടനുമായ ശ്രീനിവാസൻ്റെ നിര്യാണത്തില് കള്ച്ചറല് കോണ്ഗ്രസ് ഉദ്ഘാടന വേദിയില് മന്ത്രി സജി ചെറിയാന് അനുശോചന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ ബഹുമുഖ പ്രതിഭ, എന്ന വാക്ക് അര്ഥപൂര്ണമാക്കിയ കലാകാരനായിരുന്നു ശ്രീനിവാസന് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മലയാള സിനിമയുടെ ഗതി മാറ്റിയ ഒട്ടനവധി ചിത്രങ്ങള് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതാണ്. ഹാസ്യത്തെ ചിരിക്ക് അപ്പുറം ചിന്തയ്ക്കുള്ള വഴിയായി ഉപയോഗിച്ച് മലയാളികളുടെ സാമൂഹിക ബോധത്തെ സ്വാധീനിച്ച വലിയൊരു പ്രതിഭകൂടിയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസന് എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
