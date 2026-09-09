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കടലിൽ വച്ച് ഗുരുതര പൊള്ളൽ; ചരക്കുകപ്പലിലെ ജീവനക്കാരന് രക്ഷകരായി ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്

ഡെൻമാർക്ക് പതാക വഹിക്കുന്ന 'കോർണീലിയ മെർസ്ക്' (Cornelia Maersk) എന്ന ചരക്കുകപ്പലിലെ ഫിലിപ്പീൻസ് സ്വദേശിയായ നാവികനാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്

INDIAN COAST GUARD INDIAN COAST GUARD RESCUE ICG RESCUED FILIPINO CREW MEMBER FILIPINO CREW MEMBER SUFFERED BURNS
Indian Coast Guard rescued Filipino crew member (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2026 at 11:43 AM IST

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എറണാകുളം: അറബിക്കടലിൽ വച്ച് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ വിദേശ നാവികന് രക്ഷകരായി ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്. കൊച്ചി തീരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 87 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ വച്ച് ചരക്കുകപ്പലിലെ ജീവനക്കാരനെ സാഹസികമായി ഹെലികോപ്ടറിൽ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കരയിലെത്തിച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സമുദ്രത്തിലെ അപായകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ തങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ ദൗത്യത്തിലൂടെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്.

ഡെൻമാർക്ക് പതാക വഹിക്കുന്ന 'കോർണീലിയ മെർസ്ക്' (Cornelia Maersk) എന്ന ചരക്കുകപ്പലിലെ ഫിലിപ്പീൻസ് സ്വദേശിയായ നാവികനാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ജോലിയിലായിരിക്കെ ഇയാൾക്ക് അത്യന്തം ഗുരുതരമായ പൊള്ളൽ ഏൽക്കുകയായിരുന്നു.

രണ്ടാം ഡിഗ്രി പൊള്ളലേറ്റ ഇയാൾക്ക് വിദഗ്ധ വൈദ്യസഹായം അടിയന്തരമായി നൽകേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് കപ്പൽ അധികൃതർ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ സഹായം തേടിയത്. കപ്പലിൽ നിന്നും സന്ദേശം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ കൊച്ചിയിലെ മാരിടൈം റെസ്ക്യൂ സബ് സെൻ്റർ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടനടി ഏകോപിപ്പിച്ചു. സമുദ്രമേഖലയിലെ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളോട് അതിവേഗം പ്രതികരിക്കാനുള്ള കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ ശേഷി വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു തുടർന്നുള്ള നടപടികൾ.

സാഹസികമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനം
കൊച്ചി കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് എയർ എൻക്ലേവിലെ 845 സ്ക്വാഡ്രൻ്റെ കരുത്തുറ്റ 'എഎൽഎച്ച് എംകെ-III' (ALH MK-III) ഹെലികോപ്ടറും ഐസിജിഎസ് അർൺവേഷ് എന്ന കപ്പലുമാണ് ഈ സുപ്രധാന ദൗത്യത്തിനായി ഉടൻ തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങിയത്.

കടലിലെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയെയും പ്രക്ഷുബ്ധമായ സാഹചര്യങ്ങളെയും തരണം ചെയ്ത്, കപ്പലിൽ നിന്ന് പരിക്കേറ്റ വ്യക്തിയെ ഹെലികോപ്ടറിലേക്ക് അതിസാഹസികമായി വിഞ്ച് ചെയ്ത് ഉയർത്തിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഹെലികോപ്ടറിൽ നിന്ന് കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെയോ സാധനങ്ങളെയോ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താനോ താഴേക്ക് ഇറക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെക്കാനിക്കൽ ഉപകരണമാണ് വിഞ്ച്. അതിവേഗത്തിലുള്ള ഈ ഇടപെടൽ നാവികൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായി.

കൊച്ചി തീരത്ത് ഇന്ത്യൻ കോസ്‌റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ സാഹസിക രക്ഷാപ്രവർത്തനം (ETV Bharat)

ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സജ്ജം
സാങ്കേതിക തടസങ്ങളെ തുടർന്ന് ദീർഘനാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് എഎൽഎച്ച് എംകെ-III ഹെലികോപ്ടറുകൾ വീണ്ടും പ്രവർത്തനസജ്ജമായതെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനുണ്ട്. തിരിച്ചുവരവിന് ശേഷം ഇത്തരമൊരു സങ്കീർണമായ എയർ മെഡിക്കൽ എവാക്വേഷൻ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ മികച്ച സന്നദ്ധതയെയും പ്രൊഫഷണൽ മികവിനെയും എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. കരയിലെത്തിച്ച ഫിലിപ്പീനൊ നാവികനെ ഉടനടി വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കൊച്ചിയിലെ പ്രമുഖ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. നിലവിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.

INDIAN COAST GUARD INDIAN COAST GUARD RESCUE ICG RESCUED FILIPINO CREW MEMBER FILIPINO CREW MEMBER SUFFERED BURNS
കൊച്ചി തീരത്ത് ഇന്ത്യൻ കോസ്‌റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ സാഹസിക രക്ഷാപ്രവർത്തനം (ETV Bharat)

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ദേശീയതയോ വംശീയതയോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സമുദ്ര അതിർത്തികളിൽ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന ഏതൊരു മാരിടൈം ജീവനക്കാരൻ്റെയും ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാനും ആവശ്യമായ എല്ലാ അടിയന്തര സഹായങ്ങളും നൽകാനും ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സജ്ജമാണെന്ന് ഐസിജി വക്താവ് അറിയിച്ചു. കടലിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്ന തങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഇത്തരം ദൗത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. സമുദ്രയാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണെന്നും ഈ സംഭവം അടിവരയിടുന്നു.
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INDIAN COAST GUARD
INDIAN COAST GUARD RESCUE
ICG RESCUED FILIPINO CREW MEMBER
FILIPINO CREW MEMBER SUFFERED BURNS
ICG MEDICAL EVACUATION KOCHI

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