ആഴക്കടലിൽ അലഞ്ഞത് മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂറുകൾ; മരണമുഖത്തു നിന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്

തമിഴ്‌നാട് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള 'സിയോൺ' എന്ന യന്ത്രവൽകൃത മീൻപിടുത്ത ബോട്ടിലെ ജീവനക്കാരനായ രഞ്ജുമോനി സോനോവാളിനെ മാർച്ച് 30നാണ് കടലിൽ വച്ച് കാണാതാകുന്നത്.

Indian Coast Guard Successfully Rescued fisherman (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 1, 2026 at 7:46 PM IST

എറണാകുളം: കേരള തീരത്ത് കടലിൽ കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്. മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂർ നീണ്ട അതിസാഹസികമായ തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് കടലിൽ കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. കൊച്ചിയിലെ മാരിടൈം റസ്ക്യൂ സബ് സെൻ്ററിൻ്റെ (MRSC) നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ. എംആർഎസ്‌സിയുടെ ഏകോപിത തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ കടലിൽ ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമില്ലാതെ അലയുകയായിരുന്ന തൊഴിലാളിയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് പ്രതിരോധ സേനാ വക്താവ് അറിയിച്ചു.

തമിഴ്‌നാട് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള 'സിയോൺ' എന്ന യന്ത്രവൽകൃത മീൻപിടുത്ത ബോട്ടിലെ ജീവനക്കാരനായ രഞ്ജുമോനി സോനോവാളിനെയാണ് (40) കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കടലിൽ നിന്നും അതിസാഹസിക രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഒടുവിൽ രക്ഷിച്ചത്. മാർച്ച് 30-ന് രാത്രി മീൻപിടിത്തം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് രഞ്ജുമോനിയെ ബോട്ടിൽ നിന്ന് കടലിൽ കാണാതായത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരം മാർച്ച് 31-ന് മുംബൈയിലെ മാരിടൈം റസ്ക്യൂ കോർഡിനേഷൻ സെൻ്ററിലും കൊച്ചിയിലെ സബ് സെൻ്ററിലും ലഭിച്ചു. വിവരം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ കൊച്ചി സെൻ്റർ സമുദ്ര പട്രോളിംഗും തെരച്ചിൽ ദൗത്യവും ഊർജ്ജിതമാക്കി.

പ്രദേശത്ത് നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കപ്പൽ 'അർന്വേഷ്' ഉടൻ തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു. കടലിലെ തെരച്ചിൽ കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കാൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ നിരീക്ഷണ വിമാനവും വ്യോമമാർഗ്ഗമുള്ള തെരച്ചിലിനായി ഉടൻ തന്നെ രംഗത്തിറക്കി. സമയബന്ധിത ഇടപെടലിലൂടെ കൊച്ചി തീരത്തുനിന്ന് ഏകദേശം 27 കിലോമീറ്റർ അകലെ ആഴക്കടലിൽ വച്ച് ഏപ്രിൽ 1- ന് രാവിലെ 11:45- ഓടെ രഞ്ജുമോനിയെ കണ്ടെത്തി. അർന്വേഷിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം കാണുന്നത്.

ഒന്നര ദിവസത്തോളം കടലിൽ അകപ്പെട്ട അദ്ദേഹം കടുത്ത നിർജ്ജലീകരണവും ശരീരതാപം അപകടകരമായി കുറയുന്ന ഹൈപ്പോതെർമിയ എന്ന ശാരീരിക അവസ്ഥയും നേരിടുകയായിരുന്നു. കപ്പലിലെ അത്യാധുനിക മെഡിക്കൽ റൂമിലേക്ക് മാറ്റിയ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാഥമിക ചികിത്സയും മാനസിക പിന്തുണയും നൽകി. ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത ശേഷം വിദഗ്‌ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

വ്യോമ-സമുദ്ര മേഖലകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഈ ദൗത്യം ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. സമുദ്ര സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലുമുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്.

