ഇന്തോനേഷ്യയുമായി ഇന്ത്യ സമുദ്രബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നു: ഐഎൻഎസ് സുനയന ജക്കാർത്തയിൽ
ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര മേഖലയിലെ പ്രവർത്തന വിന്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള കപ്പലിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ തുറമുഖ സന്ദർശനമാണിത്.
Published : April 22, 2026 at 7:42 PM IST
ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ 'ഐഒഎസ് സാഗർ' സംരംഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സമുദ്ര സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന ഐഎൻഎസ് സുനയന ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ജക്കാർത്തയിൽ നങ്കൂരമിട്ടു. ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര മേഖലയിലെ പ്രവർത്തന വിന്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള കപ്പലിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ തുറമുഖ സന്ദർശനമാണിത്. ഏപ്രിൽ 21-നാണ് കപ്പൽ ജക്കാർത്തയിലെത്തിയത്.
തന്ത്രപ്രധാനമായ സന്ദർശനം
അതീവ തന്ത്രപ്രധാനമായ മലാക്ക, സിംഗപ്പൂർ കടലിടുക്കുകൾ പിന്നിട്ടാണ് ഐഎൻഎസ് സുനയന ജക്കാർത്തയിൽ എത്തിയത്. നാവിക മേഖലയിലെ പ്രവർത്തന നൈപുണ്യവും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഏകോപനവും പ്രകടമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ യാത്ര. 16 സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നാവികർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ ക്രൂ ആണ് ഈ കപ്പലിലുള്ളത് എന്നത് ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.
ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രനയമായ 'മഹാസാഗർ' എന്ന ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക ആവിഷ്കാരമാണ് ഐഒഎസ് സാഗർ. "പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയുള്ള നേതൃത്വം, ഐക്യത്തിലൂടെയുള്ള കരുത്ത്, സമാധാനത്തിലൂടെയുള്ള പുരോഗതി" എന്നതാണ് ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. 2026 മാർച്ച് 16 മുതൽ 29 വരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഹാർബർ ഘട്ടത്തിന് ശേഷം, നിലവിൽ ഏപ്രിൽ-മെയ് മാസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന 'സീ ഫേസ്' ഘട്ടത്തിലാണ് കപ്പൽ ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ സമുദ്രമേഖലയിലെ വിവിധ സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളിൽ കപ്പൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്നുണ്ട്.
യാത്രയയപ്പ് വേളയിൽ ഇന്തോനേഷ്യൻ നാവികസേനയുമായി ചേർന്ന് പാസേജ് എക്സർസൈസ് എന്ന സംയുക്ത നാവിക അഭ്യാസവും നടക്കും.
സമാധാനത്തിനായുള്ള പങ്കാളിത്തം