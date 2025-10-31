അമേരിക്കൻ തീരുവ വർധന: സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതി 70% ഇടിഞ്ഞു; മൂന്ന് മാസമായി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം
പ്രതിസന്ധിയില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജോർജ് കുര്യൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ കയറ്റുമതി സംരംഭകരും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഐക്യവേദിയും പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാണെന്ന് പറയുന്നു.
എറണാകുളം: അമേരിക്കയുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ വർധനവിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതി മേഖലയിൽ മൂന്ന് മാസത്തിലേറെയായി അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ. അനൗദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതിയിൽ 70% ൻ്റെ കുറവാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ, ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഈ അധിക ചുങ്ക വർധനവ് കയറ്റുമതി മേഖലയെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ചർച്ചകളിലൂടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ പ്രശ്നം ഉടൻ പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഫിഷറീസ് മന്ത്രാലയം നൽകുന്ന സൂചന. തീരുവ വർധനവ് നിലവിൽവന്നതിനുശേഷമുള്ള പുതിയ കണക്കുകൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല, അതിനാൽ കയറ്റുമതി മേഖലയെ പ്രതിസന്ധി എത്രത്തോളം ബാധിച്ചു എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി വിലയിരുത്താൻ കഴിയില്ല. എങ്കിലും, കയറ്റുമതി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംരംഭകരിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. തീരുവ വർധനവ് നിലവിൽ വരാൻ പോകുന്നു എന്ന അഭ്യൂഹത്തെത്തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് വരെ സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതിയിൽ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന
ഇതിന് ഉദാഹരണമായി കേന്ദ്ര ഫിഷറീസ് സഹമന്ത്രി ജോർജ് കുര്യൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. യുഎസ് ഇറക്കുമതി തീരുവ വർധനവ് സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതിമേഖലയിൽ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചത്. അമേരിക്ക അധിക നികുതി ചുമത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെനിന്ന് കയറ്റി അയച്ച ഉത്പന്നങ്ങൾ അവിടെ ഇറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന പ്രശ്നം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ചെമ്മീൻ കയറ്റുമതിയുടെ 45 ശതമാനവും അമേരിക്കയിലേക്ക് ആയിരുന്നുവെങ്കിലും, നിലവിൽ ഇന്ത്യ പുതിയ വിപണികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അധിക നികുതി പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. പുതിയ വിപണികൾക്കൊപ്പം അമേരിക്കൻ വിപണി കൂടി ലഭ്യമാകുന്നതോടെ സമുദ്ര കയറ്റുമതിയിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര ഉത്പന്ന കയറ്റുമതിയിൽ ആറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും ജോർജ് കുര്യൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഐക്യവേദിയുടെ പ്രതികരണം
എന്നാൽ, മന്ത്രി പറയുന്നത് പഴയ കണക്കുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നും, അമേരിക്കയുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ വർധനവ് സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതിയിൽ വൻ ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ചതായും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ചാൾസ് ജോർജ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യാൻ വിളിച്ച സംരംഭകരുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താത്പര്യമില്ലെന്ന് ഭൂരിഭാഗം പേരും അറിയിച്ചതോടെ അത് മാറ്റിവയ്ക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്.
സമുദ്ര കയറ്റുമതി മേഖല പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എന്നത് തുറന്നുപറയാൻ പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ സംരംഭകർ കുരുക്കിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ലോണുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആശ്രയിക്കുന്ന സംരംഭകർ ഈ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്നുപറയാൻ മടിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഗൗരവമായ ഈ വിഷയത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാതെ ഈ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് എത്രകാലം മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്രസർക്കാരും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നാണ് മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
'യുഎസിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി നിർത്തി വച്ചു'
അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് സീ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ട് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സെക്രട്ടറി കെഎൻ രാഘവനും പറഞ്ഞു. സമുദ്ര കയറ്റുമതിയുടെ 70 ശതമാനത്തോളം ഇടിവ് സംഭവിച്ചതായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഔദ്യോഗികമായ കണക്കുകൾ നിലവിൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
ഓഗസ്റ്റ് മാസം വരെയുള്ള ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതിയുടെ കണക്കുകളാണ് നിലവിൽ പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതിയുടെ 40 ശതമാനവും അമേരിക്കയിലേക്കാണ്. 50 ശതമാനം ഇറക്കുമതി തീരുവ നൽകി അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതി മേഖലയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇക്വഡോറിന് 15 ശതമാനവും, ഇന്തോനേഷ്യയ്ക്ക് 18 ശതമാനവും, വിയറ്റ്നാമിന് 20 ശതമാനവുമാണ് നിലവിലെ ഇറക്കുമതി തീരുവ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള ചെമ്മീനിന് അമേരിക്കയിൽ ആവശ്യമുണ്ടാകില്ല.
കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇടപെടണം
അമേരിക്കൻ വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടണം. ബാങ്ക് വായ്പകളുടെ കാലാവധി നീട്ടുകയും, പലിശയിളവ് പരിഗണിക്കുകയും, വായ്പകൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് മേഖലയുടെ ആവശ്യം. അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വില മറ്റ് മാർക്കറ്റുകളിൽനിന്ന് ലഭിക്കില്ലെന്നും കെഎൻ രാഘവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് അധിക ചുങ്കവും പിഴച്ചുങ്കവും ചുമത്തുമെന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് റൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവന പുറത്തുവന്നതോടെത്തന്നെ സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാണ് കയറ്റുമതി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംരംഭകരിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അമേരിക്കൻ ബയേഴ്സ് പുതിയ ഓർഡറുകൾ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളുമായി സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറുകൾ ഒപ്പിടുകയും യുകെയുമായുള്ള കരാർ ഉടൻ നടപ്പിൽവരുത്തുകയും വേണം. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ചൈനയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബദൽ വിപണി കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് വ്യാപാര മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
