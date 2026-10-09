ക്യാപ്റ്റന് സ്മിത് മച്ചാറിന് ആദരം; ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് പ്രത്യേക തപാൽ കവർ പുറത്തിറക്കി
. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ക്യാപ്റ്റന് സ്മിത് മച്ചാറിന് ഇത്തരത്തില് ഒരാദരം ഒരുക്കുന്നത്.
Published : October 9, 2026 at 4:28 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ആകാശ ദുരന്തത്തെ സ്വന്തം ധീരത കൊണ്ട് തട്ടിമാറ്റിയ ഇന്ത്യന് പൈലറ്റ് സ്മിത് മച്ചാറിന് പോസ്റ്റല് വകുപ്പിൻ്റെ ആദരം. 174 യാത്രക്കാരെ സാഹസികമായി വന് ദുരന്തത്തില് നിന്നു രക്ഷിച്ചെടുത്ത സ്മിത് മച്ചാറിനുള്ള ആദര സൂചകമായി പ്രത്യേക തപാല്കവര് കേരള പോസ്റ്റല് സര്ക്കിള് പുറത്തിറക്കി. തിരുവനന്തപുരത്തു നടന്ന ചടങ്ങില് സ്മിത് മച്ചാറിൻ്റെ പിതാവ് ഭൂപേന്ദ്ര മച്ചാര് വീഡിയോ കോണ്ഫറന്സിങിലൂടെ പങ്കെടുത്തു.
'ക്യാപ്റ്റന് സ്മിത് മച്ചാറിനെ ആദരിക്കുന്നു - സമാനതകളില്ലാത്ത ധീരതയ്ക്കും നിസ്വാര്ഥ സേവനത്തിനും അഭിവാദ്യം' എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് പ്രത്യേക കവര് പ്രകാശനം ചെയ്തത്. കേരള സര്ക്കിള് ചീഫ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റര് ജനറല് അമിതാഭ് സിങ് ആണ് തപാല് കവര് പുറത്തിറക്കിയത്. മകൻ്റെ കാര്യത്തില് രാജ്യം അഭിമാനിക്കുകയാണെന്നും സ്മിത് മച്ചാര് എത്രയും വേഗം ആരോഗ്യവാനായി മടങ്ങിയെത്തട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ക്യാപ്റ്റന് സ്മിത് മച്ചാറിന് ഇത്തരത്തില് ഒരാദരം ഒരുക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കൊച്ചി, തൃശൂര്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫിസുകള്ക്കിടയില് ബുക്ക് ചെയ്ത സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് പാഴസലുകളും സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് രേഖകളും അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ലഭ്യമാകുന്ന അഷ്വേര്ഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഡെലിവറി സേവനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും ചടങ്ങില് അമിതാഭ് സിങ് നിര്വഹിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം-കണ്ണൂര് റൂട്ടില് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയ വിപുലമായ റോഡ് ഗതാഗത സൗകര്യം വഴിയാണ് ഈ സേവനം സാധ്യമാക്കുകയെന്ന് തപാല് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇത് സമയ നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം വഴിമധ്യേയുള്ള ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെലിവറി സെന്ററുകളിലും തപാല് ഓഫിസുകളിലും രണ്ടാം ഘട്ട ഡെലിവറി ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
സ്വച്ഛതാ ഹി സേവ ക്യാമ്പയിനിൻ്റെ ഭാഗമായി 'സഫായ് മിത്രങ്ങള് - ശുചിത്വത്തിൻ്റെ കാവല്ക്കാര്' എന്ന പ്രമേയത്തില് പ്രത്യേക കവറും ചടങ്ങില് പ്രകാശനം ചെയ്തു. ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെയും ചടങ്ങില് ആദരിച്ചു. ദേശീയ തപാല് വാരാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബര് 12 മുതല് 15 വരെ വിപുലമായ ആഘോഷങ്ങളും കേരള തപാല് സര്ക്കിള് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്തംബര് 30നാണ് ലോകത്തെയാകെ സ്തംബമാക്കിയ വിമാന റാഞ്ചല് ശ്രമത്തെ സ്മിത് മച്ചാര് സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തിയും ധീരതയും കൊണ്ട് നേരിട്ടത്.
ദുബായില് നിന്ന് ഇസ്രയേല് തലസ്ഥാനമായ ടെല് അവീവിലേക്കു പോകുകയായിരുന്ന ഫ്ളൈ ദുബായ് വിമാനത്തിൻ്റെ പൈലറ്റ് കോക്പിടിനുള്ളില് അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളില് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രാഷ് ആക്സ് ഉപയോഗിച്ച് സഹ ക്യാപ്റ്റനെ ആക്രമിച്ച് വിമാനത്തിൻ്റെ പൂര്ണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാന് ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. തൻ്റെ ജീവന് പോലും തൃണവല്ഗണിച്ചു കൊണ്ട് സഹ പൈലറ്റ് സ്മിത് മച്ചാര് ഈ ശ്രമത്തെ ചെറുത്തു തോല്പ്പിക്കുകയും വിമാത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം കൈക്കലാക്കുകയുമായിരുന്നു. വിമാനം റാഞ്ചാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നുവെന്ന് യുഎഇ പബ്ളിക് പ്രോസിക്യൂഷന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.
Also Read:ജേവാര് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഇനി നരേന്ദ്ര മോദി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം; പേര് പ്രഖ്യാപിച്ച് യോഗി ആദിത്യനാഥ്