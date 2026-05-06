ഇന്ത്യ-നെതർലൻഡ്‌സ് സമുദ്ര സുരക്ഷാ സഹകരണം ഇനി ഡബിള്‍; എച്ച്എൻഎൽഎംഎസ് ഡി റൂയിറ്റർ കൊച്ചിയിലെത്തി

നെതർലൻഡ്‌സ് നാവികസേനാ കപ്പലാണ് എച്ച്എൻഎൽഎംഎസ് ഡി റൂയിറ്റർ. കൊച്ചിയിലെത്തിയ കപ്പലിന് വൻ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്.

HNLMS De Ruiter arrives in Kochi (ETV Bharat)
Published : May 6, 2026 at 1:15 PM IST

എറണാകുളം : നെതർലൻഡ്‌സ് നാവികസേനാ കപ്പൽ എച്ച്.എൻ.എൽ.എം.എസ് ഡി റൂയിറ്റർ കൊച്ചിയിലെത്തി. പ്രതിരോധ സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഉന്നതതല സന്ദർശനം നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയും നെതർലൻഡ്‌സും തമ്മിലുള്ള സമുദ്ര സുരക്ഷാ സഹകരണം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി റോയൽ നെതർലൻഡ്‌സ് നാവികസേനാ കപ്പലായ 'എച്ച്.എൻ.എൽ.എം.എസ് ഡി റൂയിറ്റർ' (HNLMS De Ruyter) കൊച്ചിയിലെത്തിയത്. അഞ്ച് മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഇൻഡോ-പസഫിക് വിന്യാസത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ഡി സെവൻ പ്രൊവിൻസീൻ ക്ലാസ് ഫ്രിഗേറ്റായ ഈ കപ്പൽ കൊച്ചി തീരമണഞ്ഞത്.

കപ്പലിന്‍റെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് റോയൽ നെതർലൻഡ്‌സ് നേവി ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡർ മേജർ ജനറൽ റോബ് ഡി വിറ്റ്, ഇന്ത്യയിലെ നെതർലൻഡ്‌സ് അംബാസഡർ മാരിസ ജെറാർഡ്‌സ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഉന്നതതല സംഘവും ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡിൽ സന്ദർശനം നടത്തി. നെതർലൻഡ്‌സ് സംഘം ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് റിയർ അഡ്‌മിറൽ പ്രകാശ് ഗോപാലനുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. സമുദ്രമേഖലയിലെ പരസ്‌പര താൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളും ഇരു നാവികസേനകളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികളും ചർച്ചയായി.

എച്ച്എൻഎൽഎംഎസ് ഡി റൂയിറ്റർ (ETV Bharat)

പരിശീലന മേഖലയിലെ സഹകരണം, നൂതന സിമുലേറ്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനം, അത്യാധുനിക പരിശീലന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ സംഘം നേരിട്ടു വിലയിരുത്തും. കൂടാതെ, ഇന്ത്യയുടെ കപ്പൽ നിർമാണ ശേഷി മനസിലാക്കുന്നതിനും വ്യാവസായിക സഹകരണത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ തേടുന്നതിനുമായി സംഘം കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡും സന്ദർശിക്കും.

എച്ച്എൻഎൽഎംഎസ് ഡി റൂയിറ്ററിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ വിശാഖപട്ടണത്ത് നടന്ന മിലൻ-26 പരിപാടിയിൽ മേജർ ജനറൽ റോബ് ഡി വിറ്റ് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള മടക്കയാത്രയിൽ എച്ച്.എൻ.എൽ.എം.എസ് ഡി റൂയിറ്റർ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനാ കപ്പലുമായി ചേർന്ന് 'പാസേജ് എക്സൈസ്' നടത്തും. ഇത് ഇരു സേനകളും തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തന ഏകോപനം വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങുന്നതോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ ബന്ധം പുതിയ തലത്തിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതിരോധ സേനാ വൃത്തങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത്.

നെതർലൻഡ്‌സ് പ്രതിനിധികളെ സ്വീകരിക്കുന്നു (ETV Bharat)
നെതർലൻഡ്‌സ് പ്രതിനിധികളെ സ്വീകരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

കൊച്ചി ഹാർബറിലെത്തിയ കപ്പലിനെ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഫാസ്റ്റ് ഇന്‍റർ സെപ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റുകൾ അകമ്പടി സേവിച്ച് ആനയിച്ചു. നാവിക ബാൻഡിന്‍റെ അകമ്പടിയോടെ ഔദ്യോഗിക സ്വീകരണവും നൽകി. നെതർലൻഡ്‌സിലെ ദേശീയ സ്‌മരണാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മേജർ ജനറൽ റോബ് ഡി വിറ്റും അംബാസഡർ മാരിസ ജെറാർഡ്‌സും ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡിലെ യുദ്ധസ്‌മാരകത്തിൽ പുഷ്‌പചക്രം അർപ്പിച്ചു.

നെതർലൻഡ്‌സ് പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച (ETV Bharat)
നെതർലൻഡ്‌സ് പ്രതിനിധികള്‍ യുദ്ധസ്‌മാരകത്തിൽ (ETV Bharat)

