കൊച്ചി തീരത്ത് ഇന്ത്യ-നെതർലൻഡ്സ് സംയുക്ത നാവികാഭ്യാസം

ഇന്ത്യ - നെതർലൻഡ്‌സ് നാവിക സഹകരണം വര്‍ധിക്കും, സേനകൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്‌പര ധാരണ കരുത്തുറ്റതാക്കും, സമുദ്ര പങ്കാളിത്തത്തിലെ നിർണായക ഘട്ടമെന്ന് വിലയിരുത്തി പ്രതിരോധ സേന.

ഇന്ത്യ നെതർലൻഡ്‌സ് സമുദ്ര സുരക്ഷ NETHERLANDS NAVY SHIP HNLMSDERUITER INDIA NETHERLANDS MARITIME SECURITY INDIA NETHERLANDS JOINT EXCERCISE
india netherlands joined exercise kochi (ETV Bharat)
Published : May 9, 2026 at 7:44 AM IST

എറണാകുളം: ഇന്ത്യയും നെതർലൻഡ്സും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചി തീരത്ത് സംയുക്ത നാവികാഭ്യാസം നടന്നു. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയും റോയൽ നെതർലൻഡ്സ് നാവികസേനയുമാണ് പാസേജ് എക്സർസൈസിൽ (പാസെക്സ്) പങ്കെടുത്തത്. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഐഎൻഎസ് ശാരദയും നെതർലൻഡ്സിൻ്റെ എച്ച്എൻഎൽഎംഎസ് ഡി റൂട്ടർ എന്ന ഫ്രിഗേറ്റും പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി.

സമുദ്ര സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിനും സേനകൾക്കിടയിലെ ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുമാണ് ഈ സംയുക്ത അഭ്യാസം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നെതർലൻഡ്സ് നാവികസേനാ ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിനിധി സംഘം കൊച്ചി സതേൺ നേവൽ കമാൻഡിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. ഈ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് നാവികാഭ്യാസം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ സമുദ്രമേഖലയിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത്തരം നാവികാഭ്യാസങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതിരോധ സേനാ വൃത്തങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ.

ബന്ധം ദൃഢമാക്കി നാവികാഭ്യാസം
കൊച്ചി സന്ദർശന വേളയിൽ ഇരുസേനകളിലെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി കടലിൽ നടന്ന അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങൾ ഇന്ത്യയും നെതർലൻഡ്സും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കി. സമുദ്ര സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം പലവിധ പരിശീലന പരിപാടികളും ഈ പാസേജ് എക്സർസൈസിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്നു. കടലിലെ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളും കപ്പലുകൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കമ്യൂണിക്കേഷൻ ഡ്രില്ലുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിന് പുറമെ വ്യോമയാന വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ അനായാസമാക്കുന്ന ഫ്ലൈയിങ് ഓപ്പറേഷനുകളും പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്നു.

ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ കരുത്ത്
നാവികസേനകൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ധാരണ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത്തരം സംയുക്ത നീക്കങ്ങൾ വലിയ അവസരമാണ് നൽകുന്നത്. മികച്ച പ്രവർത്തന മാതൃകകൾ പരസ്പരം കൈമാറാനും ഈ പരിശീലനത്തിലൂടെ സാധിച്ചു. പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം കപ്പലുകൾ പരസ്പരം അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. നാവികസേനകളുടെ പരമ്പരാഗത രീതിയായ 'സ്റ്റീം പാസ്റ്റിലൂടെ'യാണ് അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങൾ സമാപിച്ചത്. കൊച്ചി ഹാർബറിലെത്തിയ നെതർലൻഡ്സ് കപ്പലിനെ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഫാസ്റ്റ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റുകൾ അകമ്പടി സേവിച്ചാണ് ആനയിച്ചത്. ഇന്ത്യയും നെതർലൻഡ്സും തമ്മിലുള്ള സമുദ്ര പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തത്തിലെ നിർണായകമായ ഒരു ചുവടുവെപ്പായാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഈ അഭ്യാസത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്.

തന്ത്രപരമായ സഹകരണം
ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിൽ വിശ്വസ്തനായ സുരക്ഷാ പങ്കാളി എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം. വരും വർഷങ്ങളിലും സമാനമായ സംയുക്ത സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. ആഗോള സമുദ്ര പാതകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും ഈ പ്രതിരോധ ഇടപാടുകൾ സഹായകമാകും. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ തന്നെ ശക്തമായ വ്യാപാര ബന്ധമുണ്ട്. ഈ ബന്ധം പ്രതിരോധ മേഖലയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും നേട്ടമാണ്. ആധുനിക യുദ്ധരീതികളിൽ കൂടുതൽ പ്രായോഗിക പരിശീലനം നേടാൻ ഇത്തരം പാസെക്സ് സഹായിക്കും.

കടൽക്കൊള്ളക്കാരെ നേരിടുന്നതിനും തിരച്ചിൽ, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കാനും ഈ പരിശീലനം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. പ്രതിരോധമേഖലയിലെ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും യോജിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി സമുദ്രവ്യാപാര പാതകൾക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഒരുങ്ങും. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പൂർണമായും പാലിച്ചുകൊണ്ട് സമുദ്രമേഖലയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഇന്ത്യയും നെതർലൻഡ്സും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആധുനിക നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും അത്യാധുനിക യുദ്ധോപകരണങ്ങളും സംയുക്ത അഭ്യാസത്തിൽ സേനകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും നാവികർക്ക് പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താനും തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാനും സുപ്രധാനമായ വേദിയായി കൊച്ചി തീരം മാറി. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ വിശാഖപട്ടണത്ത് നടന്ന മിലൻ നാവികാഭ്യാസത്തിൽ നെതർലൻഡ്സിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡർ മേജർ ജനറൽ റോബ് ഡി വിറ്റ് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സഹകരണം ഭാവിയിൽ പുതിയ മാനങ്ങൾ കൈവരിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

