നാട്യത്തിനൊപ്പം ചുവട്... ആറാം വയസിൽ റെക്കോർഡ് തിളക്കം; ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ആറ് വയസുകാരിക്ക് സ്വന്തം
മുപ്പത്തി ഏഴ് മിനിറ്റ് നിർത്താതെ ഭരതനാട്യം അവതരിപ്പിച്ചാണ് ആറു വയസുകാരി നിള അശ്വിൻ റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത്. ഭരതനാട്യത്തിനു പുറമെ നാടോടിനൃത്തത്തിലും മാവൂരിലെ ഈ കലാകാരി ചുവടുവയ്ക്കും.
Published : December 25, 2025 at 8:18 PM IST
കോഴിക്കോട്: മുപ്പത്തി ഏഴ് മിനിറ്റ് നിർത്താതെ ഭരതനാട്യം. ഒരു നിമിഷം പോലും ഇടവേളയില്ലാതെ ഭരതനാട്യം അവതരിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നിള എന്ന കൊച്ചുമിടുക്കി. മാവൂർ പൈപ്പ് ലൈൻ ആരാമത്തിൽ അശ്വിൻ്റെയും നൃത്താധ്യാപികയായ സോനയുടെയും ഏക മകളാണ് ആറു വയസുകാരി നിള അശ്വിൻ.
മൂന്ന് വയസ് മുതൽ അമ്മയുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ നിള ഭരതനാട്യം അഭ്യസിച്ചു തുടങ്ങി. നാട്യം മനഃപ്പാടമാക്കിയ ഈ കൊച്ചു കലാകാരി ഇന്ന് നൃത്ത ലോകത്ത് മറ്റൊരു ചരിത്രം കൂടി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭരതനാട്യത്തിനു പുറമെ നാടോടിനൃത്തത്തിലും മാവൂരിലെ ഈ കലാകാരി ചുവടുവയ്ക്കും.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സിബിഎസ്ഇ ജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ കിഡ്ഡീസ് വിഭാഗം കാറ്റഗറിയിൽ നാടോടി നൃത്തത്തിൽ നിളക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് ഇരട്ടി മധുരമായി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡും നിളയെ തേടിയെത്തിയത്.
റെക്കോർഡ് നേടുമെന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് ഇത്തവണ ഭരതനാട്യ കച്ചേരിയിൽ നിളയെ പങ്കെടുപ്പിച്ചതെന്ന് അമ്മയായ സോന പറഞ്ഞു. "മൂന്ന് വയസ് മുതലാണ് നിള നൃത്തം പഠിച്ചുതുടങ്ങുന്നത്. ഞാൻ തന്നെയാണ് നിളയുടെ ആദ്യ ഗുരു. കിട്ടാറുള്ള ഒഴിവു സമയങ്ങളിലൊക്കെയും ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് വരെ എത്തിയത്. ഇതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്" - അമ്മ സോന ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
മുപ്പത്തേഴ് മിനിറ്റ് നിർത്താതെ ഭരതനാട്യ കച്ചേരി അവതരിപ്പിക്കണമെന്നതാണ് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് മത്സരത്തിൻ്റെ നിയമാവലി. ധാരാളം കുട്ടികൾ റെക്കോർഡ് നേടുന്നതിനു വേണ്ടി ഭരതനാട്യ കച്ചേരിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ നിളയുടെ കുഞ്ഞു പാദങ്ങൾ ഒട്ടും പിഴക്കാത്ത താളത്തോടെ നിശ്ചിത സമയം വരെ ഭരതനാട്യ കച്ചേരി അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് നിളക്ക് ലഭിച്ചു.
ഈ കുഞ്ഞുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഭരതനാട്യ കച്ചേരിയിൽ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ലഭിച്ചതോടെ നാട്ടുകാർക്കിടയിലും സ്കൂളിലുമെല്ലാം സ്റ്റാർ ആയിരിക്കുകയാണ് റെക്കോർഡുനുടമ നിള അശ്വിൻ. മുന്നോട്ടും അമ്മയുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ കൂടുതൽ പഠിച്ച് ഇനിയും റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് നിള അശ്വിൻ എന്ന ഈ കൊച്ചു മിടുക്കി.
