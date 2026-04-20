വാഹനക്കള്ളക്കടത്ത് തടയാൻ ഇന്ത്യ-ഭൂട്ടാൻ സംയുക്ത കസ്റ്റംസ് യോഗം മൂന്നാറിൽ

ഭൂട്ടാനിൽനിന്നുള്ള അനധികൃത വാഹനക്കടത്ത് തടയാനുള്ള ശാശ്വത പരിഹാരമാർഗങ്ങളും സംയുക്തയോഗത്തിൽ ചർച്ചചെയ്യും

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 20, 2026 at 1:23 PM IST

എറണാകുളം/ഇടുക്കി: ഭൂട്ടാനിൽനിന്നുള്ള അനധികൃത വാഹനക്കടത്ത് തടയുന്നതിനും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കസ്റ്റംസ് സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ഇന്ത്യ-ഭൂട്ടാൻ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംയുക്തയോഗം മൂന്നാറിൽ തുടങ്ങി. നാലുദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന യോഗത്തിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുക്കുന്നതായി കസ്റ്റംസ് പ്രിവൻ്റീവ് വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ ബാധിക്കുന്ന വലിയ നികുതിവെട്ടിപ്പുകൾ തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ സുപ്രധാന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂർ ചർച്ചയാകും
ഭൂട്ടാനിൽനിന്നുള്ള വാഹനക്കടത്ത് തടയാൻ കഴിഞ്ഞവർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ കസ്റ്റംസ് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂർ പരിശോധനയുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഭൂട്ടാൻ കസ്റ്റംസ് സംഘം കേരളത്തിലെത്തിയത്. കസ്റ്റംസ് മേഖലയിലെ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന യോഗത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂർ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാകും.

ഭൂട്ടാനിൽനിന്നുള്ള അനധികൃത വാഹനക്കടത്ത് തടയാനുള്ള ശാശ്വത പരിഹാരമാർഗങ്ങളും സംയുക്തയോഗത്തിൽ ചർച്ചചെയ്യും. യോഗത്തിൽ ഭൂട്ടാനിൽനിന്നുള്ള പത്ത് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള 15 കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ വിവരകൈമാറ്റം കൂടുതൽ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനും അതിർത്തി വഴിയുള്ള കള്ളക്കടത്ത് തടയുന്നതിനുമുള്ള പുതിയ കർമപദ്ധതികൾ യോഗം രൂപീകരിക്കും.

വ്യാജരേഖകളും അറസ്റ്റും
ഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂറിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് 30 ഇടങ്ങളിൽ കസ്റ്റംസ് ഒരേസമയം പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. സിനിമാതാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പ്രമുഖരുടെ വീടുകളിൽ അന്ന് കസ്റ്റംസ് പ്രിവൻ്റീവ് വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തി. ഭൂട്ടാനിൽനിന്ന് അനധികൃതമായി കടത്തിയ 50ലധികം വാഹനങ്ങളാണ് അന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത്.

ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ അസമിലെ ബോംഗായ്ഗാവ് മുൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫിസർ ദീപക് പട്ടോവാരിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഏപ്രിൽ 14ന് എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. വ്യാജരേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് 460ലധികം വാഹനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഇയാൾ സഹായിച്ചതായി അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ കണക്കുകൾ.

പശ്ചിമബംഗാൾ സ്വദേശിയായ ബിശ്വാദീപ് ദാസാണ് വാഹനക്കടത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന സൂത്രധാരനെന്നാണ് കസ്റ്റംസിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. ബിശ്വാദീപ് ദാസിനെ കൂടാതെ അസം സ്വദേശികളായ അയൂബ് അലി, മുസ്തഫ അഹമ്മദ് എന്ന റിങ്കു, ജലാൽ മണ്ഡൽ എന്നിവരെയും കസ്റ്റംസ് മുൻപ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

പിടിച്ചെടുത്ത 43 വാഹനങ്ങളിൽ 33 എണ്ണം കർശന വ്യവസ്ഥകളോടെ ഉടമകൾക്ക് താത്കാലികമായി വിട്ടുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. കസ്റ്റംസ് നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 110 എ പ്രകാരം ബാങ്ക് ഗ്യാരൻ്റി നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ വാഹനങ്ങൾ വിട്ടുനൽകിയത്.

റോയൽ ഭൂട്ടാൻ ആർമി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വാഹനങ്ങളെന്ന വ്യാജേനയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തിയിരുന്നത്. പിന്നീട് ഈ വാഹനങ്ങൾക്ക് വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ച് ഹിമാചൽപ്രദേശ്, അരുണാചൽപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. ഇതിനുശേഷമാണ് ഇവ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വിൽപനയ്ക്കായി എത്തിച്ചിരുന്നത്.

ഇത്തരം വാഹനക്കടത്ത് വഴി രാജ്യത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള നികുതിവെട്ടിപ്പ് നടന്നതായാണ് കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
