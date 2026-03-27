പ്രതീക്ഷിച്ച ചിഹ്നങ്ങൾ കിട്ടിയില്ല, അങ്കലാപ്പിലായി സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികൾ; രമക്ക് ഫുട്ബോളില്ല, അഹമ്മദ് ദേവർകോവിലിന് ബക്കറ്റ്
Published : March 27, 2026 at 1:57 PM IST|
Updated : March 27, 2026 at 2:51 PM IST
കോഴിക്കോട്: കഴിഞ്ഞതവണ മത്സരിച്ചു വിജയിച്ച ചിഹ്നങ്ങൾ ഇത്തവണ കിട്ടാതായതോടെ വലിയ അങ്കലാപ്പിലാണ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികൾ. വടകരയിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ആർഎംപിയിലെ കെ കെ രമ ഫുട്ബോൾ ചിഹ്നത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പോസ്റ്ററുകളും നിരവധി ബോർഡുകളും ഉയർത്തി പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചതായിരുന്നു. എന്നാൽ അവസാനം ലഭിച്ചത് ടെലിവിഷൻ ചിഹ്നമാണ്.
ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ ആദ്യമായി മത്സരിച്ചപ്പോൾ അനുവദിച്ച് കിട്ടിയ ചിഹ്നമായതുകൊണ്ട് അതിൽ ആശ്വാസം തേടുകയാണ് കെ കെ രമ. ഫുട്ബോൾ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നമായതുകൊണ്ട് അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ വിശദീകരണമെന്ന് രമ പറഞ്ഞു.
ഇത് തന്നെയാണ് കോഴിക്കോട് സൗത്തിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ഐഎൻഎൽ പാർട്ടിയിലെ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിലിൻ്റേയും അവസ്ഥ. കഴിഞ്ഞതവണ മത്സരിച്ച ഗ്ലാസ് ചിഹ്നം ഇത്തവണയും കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ പോസ്റ്ററടിച്ച് പ്രചാരണം തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ അവസാനം ലഭിച്ചത് ബക്കറ്റ്.
ഈ വെട്ടിൽ വീഴാത്ത സ്ഥാനാർഥിയാണ് കുന്ദമംഗലത്തെ എൽഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുന്ന നാഷണൽ സെക്യുലർ കോൺഫറൻസ് പാർട്ടിയിലെ പിടിഎ റഹിം. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഗ്ലാസ് ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ മനസിലാക്കിയിരുന്നു. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അനുവദിച്ചു കിട്ടിയത് ബക്കറ്റ് ചിഹ്നമാണ്.
184 ചിഹ്നങ്ങളാണ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കമ്മീഷൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു സ്ഥാനാർഥിക്ക് മൂന്ന് ചിഹ്നങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാം. ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ഒന്നിലേറെ സ്വതന്ത്രർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തേതായി ഒരേ ചിഹ്നം ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നറുക്കിലൂടെ ചിഹ്നങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും.
നറുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രന് ഒന്നാമത്തെ ചിഹ്നം സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനാർഥിക്ക് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ ചിഹ്നം തെരഞ്ഞെടുക്കാം. അതേസമയം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സ്വതന്ത്രർക്ക് അവർ മത്സരിച്ചു പോരുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ ലഭിക്കും.
എയർകണ്ടീഷണർ, അലമാര, ആപ്പിൾ, ബേബി വാക്കർ, ബലൂൺ തുടങ്ങി വിസിൽ, ജനവാതിൽ, സൂചിയും നൂലുംകെട്ടും വരെയുണ്ട് സ്വതന്ത്ര ചിഹ്നങ്ങളിൽ. അതിനിടയിൽ തന്നെ മുറിച്ച ബ്രഡ്ഡും കേക്കും ചപ്പാത്തി കോലും ചപ്പൽസും ക്യാപ്സിക്കവും കോളിഫ്ലവറും മുന്തിരിയും ചക്കയും വെണ്ടയും തണ്ണിമത്തനും എന്തിനേറെ പച്ചമുളക് വരെയുണ്ട് ചിഹ്നങ്ങളായി. ഏത് തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നത് സ്വതന്ത്രരുടെ ഇഷ്ടം.
1968ലെ ഇലക്ഷൻ സിമ്പൽസ് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നത്. അംഗീകൃത ദേശീയ പാർട്ടികൾക്കും സംസ്ഥാന പാർട്ടികൾക്കും വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളവ സംവരണ ചിഹ്നങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രകടനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് (വോട്ട് വിഹിതം, സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം) ഒരു പാർട്ടിക്ക് ദേശീയ പാർട്ടിയെന്നോ സംസ്ഥാന പാർട്ടിയെന്നോ ഉള്ള അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ച പാർട്ടികൾക്ക് സ്ഥിരമായ ഒരു ചിഹ്നം അനുവദിക്കും.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ ആർക്കും സംവരണം ചെയ്യാത്തതുമായ ചിഹ്നങ്ങളാണ് സ്വതന്ത്ര ചിഹ്നം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികൾക്കും അംഗീകാരമില്ലാത്ത രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പാർട്ടികൾക്കും ഇവ ഉപയോഗിക്കാം.
ഒരു പാർട്ടിയിൽ പിളർപ്പുണ്ടായാൽ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം ഏത് വിഭാഗത്തിന് നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ്. ഇതിനായി ഓരോ വിഭാഗത്തിനുമുള്ള ഭൂരിപക്ഷവും ജനപിന്തുണയും കമ്മീഷൻ പരിശോധിക്കും. കമ്മീഷൻ്റെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കക്ഷികൾക്ക് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാം.
