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സ്വാതന്ത്ര്യദിനം: കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി; യാത്രക്കാർ നേരത്തെ എത്തണമെന്ന് സിയാൽ

ഓഗസ്‌റ്റ് 20 വരെ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളും അധിക സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും തുടരുമെന്ന് സിയാൽ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

INDEPENDENCE DAY COCHIN INTERNATIONAL AIRPORT CIAL CIAL ANNUAL REPORT
Cochin International Airport (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2026 at 7:29 PM IST

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എറണാകുളം: രാജ്യത്തിൻ്റെ എഴുപത്തെട്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ (സിയാൽ) സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വൻതോതിൽ ശക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര സിവിൽ ഏവിയേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ബ്യൂറോയുടെ (BCAS) പ്രത്യേക നിർദേശപ്രകാരം വിമാനത്താവളത്തിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും അതീവ ജാഗ്രതയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓഗസ്‌റ്റ് 20 വരെ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളും അധിക സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും തുടരുമെന്ന് സിയാൽ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

നിലവിലുള്ള സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾക്ക് പുറമെ വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന റോഡുകളിലും എയർപോർട്ട് പരിസരത്തും വാഹന പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്താവള ടെർമിനലിന് അകത്തും പുറത്തും ബോംബ് സ്ക്വാഡിൻ്റെയും ഡോഗ് സ്ക്വാഡിൻ്റെയും സിഐഎസ്എഫിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി. യാത്രക്കാരുടെയും അവരുടെ കൈവശമുള്ള ബാഗേജുകളുടെയും വിമാനങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്ന കാർഗോ ചരക്കുകളുടെയും പരിശോധന കൂടുതൽ സൂക്ഷ്‌മമായിരിക്കും.

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പതിവ് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ്ങിന് പുറമെ, യാത്രക്കാർ വിമാനത്തിൽ കയറുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പായി ബോർഡിങ് ഗേറ്റിനടുത്ത് വെച്ച് 'സെക്കൻഡറി ലാഡർ പോയിൻ്റ് ചെക്ക്' (SLPC) ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അധിക പരിശോധനകൾക്ക് സാധാരണയേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമായി വരുന്നതിനാൽ യാത്രക്കാർ ബോർഡിങ് സമയം വൈകാതിരിക്കാൻ പതിവിലും നേരത്തെ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് സിയാൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ആഭ്യന്തര സർവീസുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പും അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാർ നാല് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും എയർപോർട്ടിൽ എത്തുന്നത് യാത്ര സുഗമമാക്കാൻ സഹായിക്കും.

സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ഓഗസ്‌റ്റ് 20 വരെ വിമാനത്താവളത്തിലെ ആഭ്യന്തര, അന്താരാഷ്ട്ര ടെർമിനലുകളിൽ സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശനം പൂർണമായും വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് യാത്രക്കാരെ യാത്രയാക്കാൻ വരുന്ന ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലും ചരിത്രനേട്ടത്തിൽ സിയാൽ

സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കിടയിലും മികച്ച സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിലാണ് സിയാൽ. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 1220 കോടി രൂപയുടെ മൊത്തവരുമാനം നേടി കൊച്ചി വിമാനത്താവളം റെക്കോർഡ് സൃഷ്‌ടിച്ചു. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വരുമാനത്തിൽ 6.6 ശതമാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ലാഭത്തിലും കാര്യമായ പുരോഗതി ദൃശ്യമാണ്. മുൻവർഷത്തെ 499 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് ഇത്തവണ സിയാലിൻ്റെ അറ്റാദായം 502 കോടിയായി ഉയർന്നു.

പ്രവർത്തന കാര്യക്ഷമതയും വിമാനത്താവളം ഉപയോഗിക്കുന്ന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടായ വൻ വർധനവുമാണ് സിയാലിന് ഈ ചരിത്ര വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആകെ 1,14,42,583 (ഒരു കോടി പതിനാല് ലക്ഷത്തിലധികം) യാത്രക്കാരാണ് കൊച്ചി വിമാനത്താവളം വഴി യാത്ര ചെയ്‌തത്. ഇക്കാലയളവിൽ 73,134 വിമാന സർവീസുകളും സിയാൽ വിജയകരമായി കൈകാര്യം ചെയ്‌തു. ഇത് തുടർച്ചയായ നാലാം വർഷമാണ് ഒരു കോടിയിലധികം യാത്രക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എയർപോർട്ട് എന്ന അപൂർവ്വ നാഴികക്കല്ല് സിയാൽ പിന്നിടുന്നത്.

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COCHIN INTERNATIONAL AIRPORT
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CIAL ANNUAL REPORT
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