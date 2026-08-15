ETV Bharat / state

വിണ്ണില്‍ പാറിപ്പറന്ന് കൂറ്റന്‍ പതാക; ശ്രദ്ധേയം എന്‍ഐടിയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം

80ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷമാക്കി ചാത്തമംഗലം എന്‍ഐടി. ക്യാമ്പസില്‍ കൂറ്റന്‍ പതാക ഉയര്‍ത്തി. ആഘോഷത്തില്‍ പങ്കാളിയായി എസ്‌ജിടി വരുൺ കുമാര്‍.

INDEPENDENCE DAY CELEBRATION IN NIT NIT IN CHATHAMANGALAM KOZHIKODE INDEPENDENCE DAY INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS
Independence day celebration in NIT campus. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2026 at 2:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: നൂറ് അടിയോളം ഉയരത്തിലുള്ള കൂറ്റൻ തൂണിന് മുകളിലേക്ക് ദേശീയ പതാക മെല്ലെ ഉയർന്നപ്പോൾ ചുറ്റും കൂടി നിന്ന നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും വാനിലേക്ക് കൈയുയര്‍ത്തി ഭാരത് മാതാ കി ജയ്‌ എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലി. കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലം എൻഐടി ക്യാമ്പസിലെ 80ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി. എത്ര ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയാലും കാണും വിധത്തിലാണ് ക്യാമ്പസില്‍ ത്രിവര്‍ണ പതാക പാറിപ്പറക്കുന്നത്. നൂറടി ഉയര്‍ത്തിലുള്ള വലിയ തൂണിലാണ് കൂറ്റന്‍ ത്രിവര്‍ണ പതാക ഉയര്‍ത്തിയത്.

നേരത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിനെല്ലാം ചെറിയ പതാകകള്‍ ഉയര്‍ത്തിയിരുന്ന സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ന് കൂറ്റന്‍ പതാക സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരെയും ആകർഷിക്കും വിധത്തിൽ യന്ത്രത്തിന്‍റെ സഹായത്തോടെ ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന വലിയ ദേശീയ പതാകയാണ് എൻഐടി ക്യാമ്പസിൽ പാറിപ്പറക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന് പിന്തുണയർപ്പിച്ച് ഏറെ വർണ്ണാഭമായി നടത്തിയ ചടങ്ങിൽ എൻഐടി ഡയറക്‌ടർ പ്രൊഫസർ പ്രസാദ് കൃഷ്‌ണയാണ് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയത്. എൻഐടി സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡും വിവിധ ക്ലബ്ബുകളിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാർഥികളും സല്യൂട്ട് നൽകി. സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്‍റെ മുന്നോടിയായി എൻഐടി ക്യാമ്പസിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡും വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും പങ്കെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പരേഡ് നടന്നു.

എന്‍ഐടിയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തില്‍ നിന്നും. (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിൽ പങ്കെടുത്ത് ധീരമായി പോരാടുകയും വലത് കൈ നഷ്‌ടപ്പെടുകയും പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ മെഡലിന് അർഹനാവുകയും ചെയ്‌ത എസ്‌ജിടി വരുൺ കുമാറിനെ ആദരിച്ചു. രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി പോരാടാൻ സാധിച്ചതിൽ അഭിമാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടെന്ന് വരുൺ കുമാർ പറഞ്ഞു. പുതിയ തലമുറയും തൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾക്കും സുരക്ഷയ്‌ക്കും മുന്നിലുണ്ടാകുമെന്നും വരുൺ കുമാർ പറഞ്ഞു.

ചടങ്ങിൽ റിട്ടയേഡ് ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ രാജീവ് കുമാർ ഗുപ്‌ത സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം നൽകി. എൻഐടി ഡീൻ പ്രൊഫസർ സത്യാനന്ദ പാണ്ട, എൻഐടിയിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്‍റിലെ
പ്രതിനിധികൾ, വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെട്ട വിവിധ ക്ലബ്ബുകളിലെ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Also read: എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് നാടകീയ രംഗങ്ങള്‍; വന്ദേമാതരം പൂർണമായും ആലപിച്ചു, ഖർഗെയും സോണിയ ഗാന്ധിയും ഇടപെട്ടിട്ടും പാടി

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY CELEBRATION IN NIT
NIT IN CHATHAMANGALAM KOZHIKODE
INDEPENDENCE DAY
INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS
INDEPENDENCE DAY CELEBRATION IN NIT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.