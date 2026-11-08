ബോഗണ്വില്ലകളും ബെല്പ്ലാൻ്റുകളും; മുന്നൂറിലേറെ ചട്ടികളിൽ ചെടികളുടെ വർണ്ണക്കാഴ്ച, വിസ്മയം തീർത്ത് 'ഇന്ദീവര'ത്തിലെ ഉദ്യാനം
2024 ല് റിലീസ് ചെയ്ത തലവൻ എന്ന ചിത്രവും നിരവധി ടെലിഫിലിമുകളും ഇന്ദീവരത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Published : November 8, 2026 at 6:16 PM IST
രഞ്ജിത്ത് ബാബു
കണ്ണൂര്: വിവിധ നിറങ്ങളില് വിരിഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന മുപ്പതിലേറെ ബോഗണ്വില്ലകള്. നടപ്പാതയിലേക്ക് ചുവപ്പ് രാശി പകര്ത്തി ബെല്പ്ലാൻ്റുകള്. നിരനിരയായി നട്ടു വളര്ത്തിയ വര്ണ്ണരാജി വിരിയിക്കുന്ന നിരവധി ചെടികള്. കാഴ്ചക്കാരില് വിസ്മയം ജനിപ്പിക്കുന്നതും കണ്ണിന് കുളിരേകുന്നതുമായ മനോഹര ഉദ്യാനം. തലശ്ശേരിക്കടുത്ത പാലയാട്ടെ റോഡരികിലുള്ള ' ഇന്ദീവരം ' എന്ന വീട്ടു തൊടിയിലെ കാഴ്ചകളാണിത്. ഉദയാസ്തമനങ്ങള് സംഗമിച്ചത് പോലുള്ള ദൃശ്യങ്ങള് ഇത് വഴി പോകുന്നവര്ക്കും നയനാനന്ദകരമാണ്. പഴയ ശ്രീവിലാസം എന്ന തറവാട് നിന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് ഇന്ദീവരം എന്ന നാമധേയത്തിലുളള ഈ പുതിയ വീട്ടിലാണ് വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പരമ്പരാഗതമായി പൂന്തോട്ടമുളള ഇവിടം പുതിയ വീട് പണിതപ്പോള് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി കൂട്ടി അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രവാസിയായിരുന്ന പി.കെ. വിനോദ് കുമാര്. രാവിലെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാല് തോട്ടം പരിപാലനത്തിനായി ഭാര്യ രഹനക്കൊപ്പം സമയം കണ്ടെത്തും. പതിവ് തെറ്റിക്കാതെയുളള പരിപാലനമാണ് ഈ പൂങ്കാവനത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നിലനിര്ത്താന് സഹായിക്കുന്നത്. വിശാലമായ തോട്ടത്തില് പേള് ഗ്രാസ് വിരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. പച്ചപ്പിൻ്റെ നിമ്ന്നോന്നത തോട്ടത്തിൻ്റെ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും നിലനില്ക്കും.
മുന്നൂറിലേറെ ചട്ടികളിലായി ചെടികള്
വിശാലമായ തോട്ടത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം കഴിഞ്ഞാല് മുറ്റത്തിന് തൊട്ട് മുന്നില് ധ്യാനനിമഗ്ദനായ ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ ശില്പമുണ്ട്. തട്ടുതട്ടായും നിരനിരയായും മാത്രമല്ല ചെടികള്. മനസിന് ഇമ്പമേകുന്ന നിരവധി ഹാംഗിങ് പ്ലാൻ്റുകളും വീടിനോട് ചേര്ന്ന് മുന്ഭാഗത്തും വശങ്ങളിലുമായി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു. വിവിധ നിറത്തിലുള്ള സ്നേക്ക് പ്ലാൻ്റുകള്, ഷെയ്ഡ് ലവിങ് പ്ലാൻ്റുകള്, ഫിലോഡെന്ഡ്രോണ്, സീസീ പ്ലാൻ്റ്, മണിപ്ലാൻ്റുകള്, ഡ്രസീന, ഡിസ്മോണിയ, ആന്തൂറിയം, ഓര്ക്കിഡുകള്, അഗ്ലോണിമ, എന്നിവയാണ് ഏറേയും.
മുന്നൂറിലേറെ ചട്ടികളിലായി ചെടികള് വളര്ത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു. നിലത്തുമുണ്ട് ഒട്ടേറെ ചെടികള്. വീടിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തും ചെടികള് എങ്ങനെ ഒരുക്കാമെന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ദീവരത്തില് കാണാന് കഴിയുന്നത്. കാഴ്ചക്കാരില് ആശ്ചര്യം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഈ തോട്ടത്തില് ഫലവൃക്ഷ തൈകളുമുണ്ടെന്നതാണ് ഏറെ സവിശേഷത. വിയറ്റ്നാം, ഡങ്സണ്, എന്നീ പ്ലാവിനങ്ങള് തോട്ടത്തില് കായ്ച്ചു നില്ക്കുകയാണ്. വിവിധ തരത്തിലുളള തെങ്ങുകള്ക്കും തോട്ടത്തില് പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്.
നാടന് ചെടികളുടെ ശേഖരവും
ഇന്ദീവരം എന്ന വീട്ടു പേരുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാന കവാടം കടന്ന് ഇടത് വശത്ത് നീലത്താമര വിരിയാന് കാത്ത് നില്ക്കുന്നു. നാടന് ചെടികളുടെ ഒരു മികച്ച ശേഖരവും ഈ ഉദ്യാനത്തിലുണ്ട്. മരമുല്ല, കനകാംബരം, ചുവപ്പിലും വെളുപ്പിലുമുള്ള മൊസാണ്ടകള്, കിളിഞാവല്, പത്ത് മണിപ്പൂവ്, നന്ത്യാര് വട്ടം, വിവിധ തരം റോസാച്ചെടികള് തുടങ്ങിയവ പുഷ്പിച്ചു നില്ക്കുന്നു.
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വീടിനകത്തെ നടുമുറ്റവും സസ്യ സമൃദ്ധമാണ്. ഇവിടെ മനോഹരമായി ചെടികള് ഒരുക്കുകയും അതിന് സമാനമായി ചുവര് ചിത്രങ്ങളും വരച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. സസ്യപ്രേമികള്ക്കും പ്രകൃതി സ്നേഹികള്ക്കും ഏത് സമയത്തും ഈ ഉദ്യാനം സന്ദർശിക്കുകയും ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുകയും ചെയ്യാം. ഈ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാന് വിനോദ്കുമാർ എല്ലാവരേയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. 2024ല് റിലീസ് ചെയ്ത തലവന് എന്ന ബിജുമേനോന്, ആസിഫ് അലി ചിത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ടെലിഫിലിമുകള്ക്കും ഇന്ദീവനം വേദിയായിട്ടുണ്ട്.
"ചെറുപ്പം മുതലേ ചെടികളോടും ഫലവൃക്ഷതൈകളോടും വല്ലാത്ത കമ്പമായിരുന്നു. ഫൈനാന്സിലാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിലും ചെടികളും പൂക്കളും കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയത്. അതിൻ്റെ ആവേശവും താത്പര്യം എന്നിൽ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇത്ര മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടം വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കിയത്." പി കെ വിനോദ് കുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഫലവൃക്ഷതൈകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. പുതുതായി ഒരു കൊമേർഷ്യൽ ഗാർഡനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേർ ഈ ഗാർഡന് കാണാന് വേണ്ടി വരാറുണ്ടെന്നും മറ്റുള്ളവരെയും ഇതിനായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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