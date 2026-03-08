''പൂച്ച ഒരു ഭീകരജീവിയോ..? സൂക്ഷിക്കുക നായയെക്കാള് അപകടകാരി; പൂച്ചയുടെ കടിയേല്ക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ്
ആനിമല് റൈറ്റ്സ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഏഞ്ചല്സ് നായര് കേരള ആരോഗ്യ സേവന ഡയറക്ടർ പുറത്ത് വിട്ട കണക്കുകൾ...
Published : March 8, 2026 at 7:59 PM IST
കണ്ണൂര്: 'പൂച്ച ഒരു ഭീകരജീവിയോ' എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ച. എന്താണെന്ന് അല്ലേ, പറഞ്ഞ് താരാം. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് ആളുകള് പേവിഷബാധയ്ക്ക് വാക്സിന് എടുത്തത് പൂച്ച കടിച്ചതിൻ്റെയോ മാന്തിയതിൻ്റെയോ പേരില്ലാണ്. കണക്കുകൾ പ്രകാരം തെരുവുനായ്ക്കളുടെ കടിയേല്ക്കുന്നതിനേക്കാള് പൂച്ചയുടെ കടിയേല്ക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കുന്ന തെരുവ് നായക്കളേക്കാൾ ഭീകരരാണ് പൂച്ചകൾ.
2025 ല് കേരളത്തില് 5.9 ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് പൂച്ചകളുടെ കടിയേറ്റ് ചികിത്സ തേടിയത്. എന്നാല് ഇക്കാലയളവില് നായ്ക്കള് കടിച്ചവരുടെ എണ്ണം വെറും 3.69 ലക്ഷം മാത്രമാണ്. ഇതില് വീട്ടില് വളര്ത്തുന്ന നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റത് 2.65 ലക്ഷം പേര്ക്കാണ്. അലഞ്ഞ് തിരിയുന്ന നായ്ക്കള് 1.04 ലക്ഷം പേരെ കടിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്ഷത്തെ കണക്കുകള് പരിശോധിച്ചാല് പൂച്ചകളുടെ കടിയേല്ക്കുന്ന കേസുകള് അഞ്ചിരട്ടിയായി വര്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം നായ്ക്കളുടെ കടിയേല്ക്കുന്നത് ഇരട്ടി വര്ധനവ് മാത്രമാണ്.
ആനിമല് റൈറ്റ്സ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഏഞ്ചല്സ് നായര് കേരള ആരോഗ്യ സേവന ഡയറക്ടറേറ്റില് നിന്നും വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നേടിയ കണക്കുകളിലാണിത്. കൊവിഡിന് ശേഷം പൂച്ചകളെ വളര്ത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെയേറെ കൂടിയെന്ന് കണ്ണൂര് മൃഗാശുപത്രിയിലെ സീനിയര് വെറ്ററിനറി സര്ജ്ജന് പികെ പത്മരാജ് പറയുന്നു. അണുകുടുംബങ്ങളിലെ വര്ധനവ് ഫ്ളാറ്റുകളിലും മറ്റും പൂച്ചകളെ വളര്ത്തുന്ന ശീലം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. വീട്ടിനകത്ത് കഴിയുന്ന പൂച്ചകളുമായി കൂടുതല് അടുത്ത ഇടപഴകുന്നത് പൂച്ചകളുടെ കടിയോ മാന്തലോ ഏല്ക്കാന് സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പൂച്ചകളെ മടിയിലിരുത്തി ലാളിക്കുന്നതും അവയോടൊപ്പം കൂടുതല് സമയം കഴിയുന്നതുമൊക്കെ കടിയേല്ക്കാനും പോറലേല്ക്കാനും കാരണമാവുന്നുണ്ട്. നായ്ക്കളെ പോലെ ആൻ്റി റാബിസ് കുത്തി വയ്പ്പ് പൂച്ചകള്ക്ക് കാര്യമായി നല്കുന്നില്ലെന്നതാണ് യാഥാര്ഥ്യം. പൂച്ചകളെ വളര്ത്തുന്നതിന് യാതൊരു നിയന്ത്രണവും നിലവിലില്ല. അലഞ്ഞ് തിരിയുന്ന നായ്ക്കളെ പോലെ പൂച്ചകളെ വന്ധ്യവല്ക്കരിക്കാനുള്ള സംവിധാനവുമില്ല. അലഞ്ഞ് തിരിയുന്ന പൂച്ചകള് വീടുകളില് കയറി വരുമ്പോള് അവയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നല്കുന്നത് പതിവാക്കിയവരുമുണ്ട് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ.
അങ്ങനെയും കടിയേല്ക്കാന് സാധ്യത ഏറുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അര്ധ രാത്രി കണ്ണൂര് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില് ഒരേ സമയത്ത് പൂച്ചകളുടെ കടിയേറ്റ് നാല് പേര് ചികിത്സക്കെത്തിയതും വിഷയത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി കൂട്ടുന്നു. പൂച്ചകളെ ശരീരത്തോട് ചേര്ത്ത് അമിത ലാളന നല്കുന്നവരിലാണ് കടിയേല്ക്കുന്നതും പോറലേല്ക്കുന്നതും. കൂര്ത്ത നഖങ്ങളും പല്ലുകളുമുള്ള ഒരു വളര്ത്തു മൃഗമാണ് പൂച്ചയെന്ന ധാരണ വളര്ത്തുന്നവര്ക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുന്നതും അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു. അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന നായ്ക്കളുടെ ഭീഷണി നേരിടുമ്പോള് തന്നെ വീടുകളില് വളര്ത്തുന്ന പൂച്ചകളില് നിന്നും കടിയേല്ക്കുന്നത് പേ വിഷബാധ പ്രതിരോധത്തിന് സമ്മര്ദമേറുകയാണ്.
നായ്ക്കളില് നിന്നും കടിയേല്ക്കുന്നത് അത് ഏല്ക്കുന്നയാളുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല. എന്നാല് പൂച്ചകളുടെ കടിയേല്ക്കുന്ന സംഭവം ഭൂരിഭാഗവും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നവയാണെന്നാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായം. പേര്ഷ്യന്, മൈനേകൂണ്, സിയമീസ്, റാഗ് ഡോള് തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളെ വളര്ത്തുന്നതിനുളള ജന്സികളുടെ താത്പര്യവും കടിയേല്ക്കാനുളള സാധ്യതയേറുന്നു. വളര്ത്തു പൂച്ചകളോടുളള ക്രമാതീതമായ താത്പര്യവും സ്നേഹവും കടിയേല്ക്കാനുളള പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. പൂച്ചകളെ വളർത്തുന്നവർ ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അപടകങ്ങൾ കുറക്കാവുന്നതാണ്.
- മുറിവ് വൃത്തിയാക്കുക: കടിയേറ്റ ഭാഗം വെള്ളം, സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക. ഇത് ബാക്ടീരിയകളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- രക്തസ്രാവം നിയന്ത്രിക്കുക: മുറിവിൽ നിന്ന് രക്തം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വൃത്തിയുള്ള തുണികൊണ്ട് കെട്ടിവയ്ക്കുക.
- ശേഷം ആൻ്റിസെപ്റ്റിക് ലോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം പുരട്ടുക.
- പൂച്ച കടിച്ചാൽ ചെറിയ മുറിവാണെങ്കിൽ പോലും, അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായതിനാൽ തീർച്ചയായും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുക.
