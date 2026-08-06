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പത്തനംതിട്ടയിൽ പത്താം ക്ലാസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; അച്ഛനുൾപ്പെടെ ഏഴ് പേർക്കെതിരെ കേസ്

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ മൂന്നു പേരെ പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

POCSO RAPE CASE SEXUAL ABUSE IN PATHANAMTHITTA PATHANAMTHITTA RAPE CASE
Representative image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 6, 2026 at 1:35 PM IST

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പത്തനംതിട്ട: മലയാലപ്പുഴയിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി ക്രൂരമായ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായി. കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ഉൾപ്പടെ ഏഴു പേർ പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പരാതി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ മൂന്ന് പേരെ പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

പെൺകുട്ടിയും കുടുംബവും താമസിക്കുന്ന വാടക കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉടമയും അവിടുത്തെ താമസക്കാരനായ വ്യക്തിയിമുൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരാണ് നിലവില്‍ പൊലീസ്‌ പിടിയിലായത്. അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ കുട്ടി പീഡനത്തിന് ഇരയായതയാണ് വിവരം.

പെണ്‍കുട്ടി ഏഴാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വന്തം അച്ഛനിൽ നിന്ന് പീഡനമേല്‍ക്കുന്നത്. നിലവിൽ വിദേശത്തുള്ള കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പൊലീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിയുടെ അമ്മ ജോലിക്കും മറ്റും പോകുന്ന സമയത്താണ് പെൺകുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് പൊലീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

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സംഭവത്തിൽ ഏഴ് കേസുകളിലായി ഏഴ് പേരെയാണ് പൊലീസ് പ്രതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പലയിടങ്ങളിൽ വച്ച് പല സമയങ്ങളിലാണ് കുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. കേസിലെ ഏഴ് പ്രതികളിൽ ഒരു പ്രതി മരിച്ചു പോയതായാണ് വിവരം. കൂടുതൽ പേർ ഉടൻ പിടിയിൽ ആകുമെന്ന് മലയാലപ്പുഴ പൊലീസ് പറയുന്നു.

നിലവിൽ മലയാലപ്പുഴ പൊലീസ് ആണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു കേസ് പെരുനാട് പൊലീസിന് കൈമാറുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പെൺകുട്ടി തൻ്റെ സഹപാഠികളോടാണ് താൻ നേരിട്ട പീഡന വിവരം ആദ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. തുടർന്ന് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി (CWC) ഇടപെടുകയും വിഷയം പൊലീസിൽ അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു. വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം കൂടുതൽ നടപടികളിലേക്ക് പൊലീസ് നീങ്ങുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

POCSO
RAPE CASE
SEXUAL ABUSE IN PATHANAMTHITTA
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