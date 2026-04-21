ETV Bharat / state

പരന്നൊഴുകുന്ന പെരിയാറിനെ തൊട്ടറിയാം; ഇഞ്ചത്തൊട്ടി തൂക്കുപാലത്തില്‍ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക്

the Iconic Inchathotti Suspension Bridge (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 21, 2026 at 11:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇടുക്കി: വേനൽ കടുത്തതോടെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഇഞ്ചത്തൊട്ടി തൂക്കുപാലത്തിൽ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്കേറുന്നു. മൂന്നാറിലേക്ക് പോകുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പ്രധാന ഇടത്താവളമായി ഇവിടം മാറി. പ്രകൃതിരമണീയമായ പെരിയാറിന് കുറുകെ നിർമിച്ച പാലം കാണാനും പുഴയിലെ കയാക്കിങ് ആസ്വദിക്കാനും നിരവധിപ്പേരാണ് ദിവസവും എത്തുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ തൂക്കുപാലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇഞ്ചത്തൊട്ടിയിലുള്ളത്. 185 മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കീരംപാറ പഞ്ചായത്തിലെ ചാരുപ്പാറയിൽനിന്ന് കുട്ടമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഇഞ്ചത്തൊട്ടിയിലേക്കുള്ള നടപാലമാണിത്. കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമായ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പുഴ കടക്കാൻ നിർമിച്ച പാലം പിന്നീട് വലിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി മാറുകയായിരുന്നു.

ഇഞ്ചത്തൊട്ടി തൂക്കുപാലത്തില്ലൂടെ ഒരു യാത്ര (ETV Bharat)

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് അലൈഡ് എൻജിനിയറിങ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ആണ് പാലത്തിൻ്റെ രൂപകൽപനയും നിർമാണവും നിർവഹിച്ചത്. ഇരുമ്പുവടങ്ങളിൽ തൂങ്ങിനിൽക്കുന്ന പാലത്തിലൂടെയുള്ള നടത്തം സഞ്ചാരികൾക്ക് വേറിട്ട അനുഭവം നൽകുന്നു. പെരിയാറിൻ്റെ കാഴ്‌ചകൾ ആസ്വദിച്ച് നടക്കുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് മടക്കമെന്ന് സന്ദർശകനായ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു. നല്ല തണുത്ത അന്തരീക്ഷം പുതിയൊരു ലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Inchathotti Suspension Bridge (ETV Bharat)

സിനിമകളുടെ പ്രിയ ഇടം
സിനിമകളുടെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന നിലയിലും വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രഫിയിലൂടെയും ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളിലൂടെയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ പ്രദേശം കൂടിയാണിത്. പെരിയാർ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള ഈ ചെറിയ ഗ്രാമം ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. മധ്യവേനൽ അവധിയായതോടെ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും എണ്ണം വർധിച്ചു.

പ്രശസ്ത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളായ ഭൂതത്താൻകെട്ടും തട്ടേക്കാടും സന്ദർശിക്കാനെത്തുന്നവരും ഇഞ്ചത്തൊട്ടി തൂക്കുപാലം കാണാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. കോതമംഗലത്തുനിന്നും നേര്യമംഗലത്തുനിന്നും ഇവിടേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനാകും. പെരിയാറിൻ്റെ മുകളിലൂടെയുള്ള യാത്ര ചിലരിൽ ഭയം ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും പ്രകൃതിഭംഗി കാണുമ്പോൾ അത് പൂർണമായും ഇല്ലാതാകും. വലിയ ബഹളങ്ങളില്ലാത്ത ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷമാണ് പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത.

Inchathotti Suspension Bridge (ETV Bharat)

കയാക്കിങ് വലിയ ആകർഷണം
പാലത്തിന് മുകളിൽനിന്ന് ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താനും പ്രകൃതിഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും സഞ്ചാരികൾ വലിയ താത്പര്യമാണ് കാണിക്കുന്നത്. പുഴയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള വിശാലമായ ഗ്രാമീണഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്നതിനൊപ്പം പുഴക്കരയിലിറങ്ങി വിശ്രമിക്കാനും സൗകര്യമുണ്ട്. പെരിയാറിലൂടെയുള്ള കയാക്കിങ് ആണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണം. സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ച് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ധരിച്ചാണ് കയാക്കിങ് നടത്തുന്നത്. സംഘങ്ങളായും ഒറ്റയ്ക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വേനൽക്കാലത്ത് ജലനിരപ്പ് കുറയുന്നത് കയാക്കിങ് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിനോദമാണിത്. നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചെറുകിട കച്ചവടങ്ങൾ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് വലിയ സഹായമാണ്. നാടൻ ഭക്ഷണവിഭവങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന നിരവധി കടകളും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒഴിവുദിവസങ്ങളിൽ വലിയ തിരക്ക് വർധിക്കുന്നതിനാൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ അധികൃതർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുന്നുണ്ട്. നഗരങ്ങളിലെ തിരക്കുകളിൽനിന്ന് മാറി ശാന്തമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മികച്ച വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണിത്.

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.