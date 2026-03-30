ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ് തെരയുന്ന അന്തർസംസ്ഥാന മോഷ്‌ടാവ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ ആലുവ പൊലീസിന്‍റെ പിടിയില്‍

പിടിയിലായത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് പണവും മൊബൈൽ ഫോണും കവർന്ന് എടിഎം വഴി ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി

ഇമ്രാന്‍ഖാന്‍ (ETV Bharat)
Published : March 30, 2026 at 7:17 PM IST

Updated : March 30, 2026 at 7:22 PM IST

എറണാകുളം: അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളും കൃത്യമായ ആസൂത്രണവും ഉപയോഗിച്ച് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് പണവും മൊബൈൽ ഫോണും കവർന്ന് എടിഎം വഴി ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി ആലുവ പൊലീസിന്‍റെ പിടിയിലായി. അലിഗഢ് സ്വദേശി ഇമ്രാൻ ഖാൻ (34) എന്നയാളെയാണ് അതീവ സാഹസികമായി പൊലീസ് സംഘം പിടികൂടിയത്.

കേരളം, തമിഴ്‌നാട്, ഉത്തർപ്രദേശ് തുടങ്ങി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ നിരവധി മോഷണങ്ങൾ നടത്തിയ ഇയാൾക്കായി ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പൊലീസ് മാസങ്ങളായി തെരച്ചിൽ നടത്തി വരികയായിരുന്നു. സിം കാർഡുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്‌ത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പണം തട്ടുന്ന ഇയാളുടെ രീതി പൊലീസിനെപ്പോലും ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു.

ഇമ്രാന്‍ ഖാനില്‍ നിന്ന് പിടികൂടിയ താക്കോലുകളും ഫോണുകളും മറ്റും (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 14-ന് ആലുവയിലെ ടിസിഎസ് ഐഓൺ പരീക്ഷാ സെന്‍ററിന് സമീപം നടന്ന മോഷണമാണ് പ്രതിയെ കുടുക്കാൻ വഴിയൊരുക്കിയത്. തൃശൂർ സാമ്പാളൂർ സ്വദേശിയായ യുവാവ് തന്‍റെ സ്‌കൂട്ടറിൽ പരീക്ഷയ്ക്കായി എത്തിയതായിരുന്നു. പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുൻപായി തന്‍റെ വിലപിടിപ്പുള്ള രേഖകളും മൊബൈൽ ഫോണും പേഴ്‌സും സ്‌കൂട്ടറിന്‍റെ സീറ്റിനടിയിലെ സ്റ്റോറേജ് ബോക്‌സിൽ സുരക്ഷിതമായി വച്ചു. എന്നാൽ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ സ്‌കൂട്ടർ തുറന്ന് പരിശോധിച്ച യുവാവ് ഞെട്ടിപ്പോയി. സീറ്റിനടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പണവും ഫോണും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ മോഷണം പോയിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ തന്‍റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ പണം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 65,000 രൂപ ഇതിനോടകം തന്നെ നഷ്‌ടപ്പെട്ട വിവരം യുവാവ് അറിയുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

യുവാവിന്‍റെ പരാതി ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ ആലുവ പൊലീസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ച് ഊർജിതമായ പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. പ്രതിയുടെ പ്രവർത്തനരീതി വളരെ വ്യത്യസ്‌തമായിരുന്നു. ഇയാൾ ഒരിക്കലും സ്‌കൂട്ടർ മോഷ്‌ടിക്കില്ല, പകരം കൈവശമുള്ള പത്തോളം വരുന്ന വിവിധയിനം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് താക്കോലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സീറ്റുകൾ തുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സീറ്റിനടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ കൈക്കലാക്കിയാൽ ഉടൻ തന്നെ അതിലെ സിം കാർഡ് മാറ്റി മറ്റൊരു ഫോണിലിടും. തുടർന്ന് എടിഎം കൗണ്ടറിലെത്തി ഫോണിലേക്ക് വരുന്ന ഒടിപി വഴി പിൻ നമ്പർ മാറ്റുകയും അക്കൗണ്ടിലെ തുക മുഴുവൻ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യും. സിം ഇടുന്ന ഫോൺ വിളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാത്തതിനാൽ പ്രതിയെ സൈബർ സെല്ലിന് കണ്ടെത്തുക പ്രയാസകരമായിരുന്നു.
മാർച്ച് 23-ന് ഭോപ്പാലിലായിരുന്ന പ്രതി 27-ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിലെത്തി. അവിടെ നിന്ന് പുതിയ മോഷണ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി വീണ്ടും കേരളത്തിലേക്ക് കടന്ന ഇമ്രാൻ ഖാൻ കൊച്ചിയിലെ വൈറ്റിലയിലാണ് എത്തിയത്. രഹസ്യ വിവരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രാത്രി വൈറ്റില ഹബ് പരിസരത്തെ ഒരു ലോഡ്‌ജ് വളഞ്ഞ പൊലീസ് സംഘം ഇയാളെ സാഹസികമായി കീഴടക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിയുടെ പക്കൽ നിന്ന് പത്തോളം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ താക്കോലുകൾ, മൂന്ന് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, മോഷ്‌ടിച്ച നിരവധി പേഴ്‌സുകൾ എന്നിവ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു.

Imran Khan (ETV Bharat)

ആലുവ, കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂർ, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വിവിധയിടങ്ങളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ഇയാൾ മോഷണം നടത്തിയതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആലുവ ഇൻസ്പെക്‌ടർ കെ.ജി. ഗോപകുമാർ, എസ്.ഐമാരായ ജോസ്സി എം. ജോൺസൺ, അനൂപ്, സി.പി.ഒമാരായ മാഹിൻഷാ അബൂബക്കർ, മുഹമ്മദ് അമീർ, ഷാഹിൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക സംഘമാണ് അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്.

കോടതിയിൽഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്‌തു. പ്രതിയെ കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പിനായി ഉടൻ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

