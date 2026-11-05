കറികളിലെ വാളൻപുളി നിസാരക്കാരനല്ല; വേര് മുതൽ ഇല വരെ ഗുണകരം, മരുന്നിലും കേമൻ
കേരളീയരുടെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തില് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് വാളന്പുളി. ഭക്ഷണത്തിൽ മാത്രമല്ല മരുന്നിനും വാളൻ പുളി കേമനാണ്.
Published : November 5, 2026 at 8:48 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 8:54 PM IST
രഞ്ജിത്ത് ബാബു ഇഎം
കണ്ണൂര്: മലയാള സിനിമാ ഗാനങ്ങളില് കുടംപുളിയിട്ട് വച്ച മീന്കറിയെക്കുറിച്ചുള്ളത് ഗൃഹാതുരതയുണര്ത്തുന്ന വിവരണമാണ്. എന്നാല് അത്രത്തോളം കടുത്തതല്ലാത്ത വാളന്പുളിയാണ് മലയാളികളുടെ കറികള്ക്കെല്ലാം പുളി പകരുന്നത്. മലയാളിയുടെ തീന്മേശയിലെ ഇഷ്ട വിഭവങ്ങളായ സാമ്പാറിലും രസത്തിലും പുളിശ്ശേരിയിലും തീയലിലുമെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുളിയോടൊപ്പം നേരിയ മധുരം കൂടിയുള്ള വാളന് പുളിയാണ്.
കറിയില് മാത്രമല്ല മരുന്നിലും കേമനാണ് വാളന്പുളി. വാളന്പുളി ചേര്ത്ത വിഭവങ്ങള് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ശീലമായിരുന്നു മലയാളിക്ക് മുന് കാലങ്ങളില് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇടക്കാലത്തായി മലയാളികള് ചെറുതായി പുളിയെ ഭക്ഷണ ചേരുവകളില് നിന്ന് അകറ്റി നിര്ത്തിപ്പിടിച്ചുവെന്നത് സത്യമാണ്.
മലയാളി സമൂഹത്തില് ഹൃദ്രോഗ സംബന്ധിയായ കേസുകള് കുതിച്ചുയര്ന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളിലൊന്ന് വാളന്പുളി ഒഴിവാക്കി നിര്ത്തിയതാണെന്ന് ആയുര്വേദ വിദഗ്ധര് സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാല് വാളന്പുളിയുടെ രുചിക്കൊപ്പം ഔഷധ മൂല്യം കൂടി മനസിലാക്കിയ കുടുംബങ്ങള് ഒരു കാലത്തും പുളി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പാചകം നടത്തില്ലെന്ന് കണ്ണൂരിലെ വീട്ടമ്മയും റിട്ടയേഡ് അധ്യാപികയുമായ ബിഎസ് ലാലി പറഞ്ഞു.
പാകമായ വാളന്പുളിയുടെ കായയില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മാംസളമായ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കറികള്ക്കും മറ്റുമുളള പുളിയെടുക്കുന്നത്. ഇതില് വിറ്റാമിന് സി, ടാര്ട്ടാറിക് ആസിഡ്, സിട്രിക്ക് ആസിഡ്, അസറ്റിക് ആസിഡ്, പൊട്ടാസ്യം, പെക്ടിന്, മാംസ്യം, കൊഴുപ്പ്, കാര്ബോ ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആയുര്വേദത്തില് ഒട്ടേറെ ഔഷധങ്ങള് ഇതിൻ്റെ ഇല കൊണ്ടും മാംസള ഭാഗം കൊണ്ടും നിര്മ്മിക്കുന്നു.
ദഹനശക്തിക്കും വാത രോഗശമനത്തിനും പുളി മികച്ചതാണ്. പുളിയിൽ ജീവകം സി,ബി-1, 4,6 എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫാറ്റി ലിവർ കുറക്കാൻ പുളി ചേർത്ത ഭക്ഷണം നല്ലതാണ്. എന്നാൽ പ്രമേഹം നെഞ്ചെരിച്ചിൽ എന്നിവയുള്ളവർ പുളി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡോക്ടറുടെ നിദ്ദേശ പ്രകാരമായിരിക്കണം. പുളി അധികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് രക്തത്തെ ദുശിപ്പിക്കുമെന്നും ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോ.ദിവ്യ ജ്യോതി പറഞ്ഞു.
ഒരു വര്ഷത്തിലേറെ പഴക്കമുളള പുളി ഉണക്കി ചൂര്ണമാക്കി തേന് ചേര്ത്ത് രണ്ട് നേരം കഴിച്ചാല് ശരീരക്ഷീണവും വേദനയും മാറിക്കിട്ടും. പുളിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ചേര്ത്ത് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൊണ്ട് വ്രണം കഴുകിയാല് ശമനം കിട്ടും. വാളന്പുളിയുടെ ഇല, പൂവ്, കായ എന്നിവയും ഔഷധ ഗുണമുളളതാണ്. ആഫ്രിക്കന് വന്കരയില് നിന്നും നൂറ്റാണ്ടുകള്ക്ക് മുമ്പ് ഭാരതത്തിലെത്തിച്ച ടാമറിന്ഡസ് ഇന്ഡിക്ക എന്ന ശാസ്ത്രനാമത്തില് അറിയപ്പെടുന്ന പുളി നമ്മുടെയൊക്കെ ഭക്ഷണത്തില് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ചേരുവയായി മാറിയത് ചരിത്രമാണ്.
വാളന്പുളിയെക്കുറിച്ചുളള ഒരു കഥ ഇങ്ങനെ...
മറാത്ത രാജാവായ ഷാഹുജിക്ക് വാളന്പുളി ചേര്ത്ത സാമ്പാര് പ്രിയങ്കരമായത് തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ്. തമിഴകത്തെ തഞ്ചാവൂര് പ്രദേശം തൻ്റെ അധീനതയിലായ കാലം. ഉത്തരേന്ത്യന് വിഭവമായ അംട്ടിയായിരുന്നു രാജാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കറി. ഇതിനുളള കോകും എന്ന പുളി തമിഴ്നാട്ടില് കിട്ടില്ല. മംഗളൂരു മുതല് മഹാരാഷ്ട്ര വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോകും എന്ന പുനര്പുളി കൊണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം രാജാവ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തമിഴ് പാചകക്കാരന് പുനര്പുളിക്ക് പകരം വാളന്പുളി ഉപയോഗിച്ച് രാജാവിനുളള കറിയുണ്ടാക്കി. രാജാവില് നിന്ന് ശാസനയോ ശിക്ഷയോ ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതി വേവലാതിയോടെയാണ് കറി പാകം ചെയ്തത്. തീന്മേശയില് നിന്നും വാളന്പുളി ചേര്ത്ത അംട്ടി കറി രാജാവ് വയറ് നിറയേ ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ചു. പാചകക്കാരനെ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചപ്പോഴാണ് വാളന്പുളിയുടെ രഹസ്യം പുറത്തായത്.
അതോടെ തൻ്റെ പ്രിയങ്കരിയായ സഹോദരീ പുത്രന് സാംമ്പാജിക്ക് വേണ്ടി വാളന്പുളി ചേര്ത്ത കറിയുണ്ടാക്കി സത്ക്കാരം തന്നെ നടത്തി. കഥയായാലും കാര്യമായാലും കറികള്ക്ക് രുചി സമ്മാനിക്കാന് വാളന്പുളിക്കുളള സ്ഥാനമാണ് ഇതിലൂടെ തെളിയുന്നത്.
കേരളീയരുടെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തില് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് വാളന്പുളി. കേരളത്തിന് പുറമേ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വാളന്പുളി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും തമിഴ്നാടിനാണ് പ്രഥമസ്ഥാനം. കര്ണാടകത്തിലെ കുടകിലും വാളന്പുളി അവരുടെ സവിശേഷമായ പന്നിക്കറിയിലും സാമ്പാര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള മറ്റ് കറികളിലും ചേര്ത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
മലബാറില് മീന്കറിയിലും സാമ്പാറിലും രസത്തിലുമൊക്കെ വാളന്പുളി നിര്ബന്ധമാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ പാതയോരങ്ങളില് വിപുലമായി വാളന്പുളി മരങ്ങള് തണലിനും ഉത്പ്പന്നത്തിനും വേണ്ടി നട്ടുവളര്ത്തി വരുന്നു. പുളിമരത്തിൻ്റെ പാകമായ കായയില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മാംസളമായ ഭാഗമാണ് കറികളിലും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത്.
കേരളത്തിലെ വീട്ടുവളപ്പുകളില് ഏതെങ്കിലും മൂലയില് പുളിമരം നട്ടു വളര്ത്താറുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് അതെല്ലാം അപൂര്വമായി മാറുകയാണ്. 25 മുതല് 35 വരെ മീറ്റര് ഉയരത്തില് ശാഖകളായി പടര്ന്ന് പന്തലിക്കുന്നതാണ് പുളിമരം. എന്നാല് പുളിമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടില് ഇലകള് വീണ് ഉണ്ടാകുന്ന അമ്ലത്വം കാരണം മറ്റ് ചെടികള് വളരാറില്ല. അതിനാലാണ് കൃഷിയിടത്തില് നിന്നും മാറ്റി പുളിമരം നടുന്നത്.
Also Read: മേൽക്കൂര ഇടിഞ്ഞു, വാതിൽ തുറക്കാനാവില്ല, ഈ തീരവും ഇന്ന് ശൂന്യം; കൊളാവിപ്പാലത്തെ കടലാമ കേന്ദ്രം തകർന്ന് വീഴുന്നു