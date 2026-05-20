വില 260 കടന്നിട്ടും കർഷകന് കണ്ണീര്! റബർ മേഖലയെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന ആ വലിയ പ്രതിസന്ധി...
റബർ വില റെക്കോർഡിലേക്ക് കുതിക്കുമ്പോഴും കർഷകർക്ക് ഇതുവരെ വില കയറ്റത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വില ഉയർന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ മഴ മറ സ്ഥാപിച്ച് ടാപ്പിംഗിന് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോഴും വില വർധനവ് നിലനിൽക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും കർഷകർക്കുണ്ട്.
Published : May 20, 2026 at 8:39 PM IST
മലപ്പുറം: റബർ വില കൂടിയിട്ടും ആശങ്കയൊഴിയാതെ കർഷകർ. റെക്കോഡ് വില വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടും റബർ കർഷകരുടെ ആശങ്കകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. വേനൽ ചൂടിനെ തുടർന്ന് ദൂരിഭാഗം റബർ തോട്ടങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തോളമായി റബർ ടാപ്പിംഗ് നിര്ത്തി വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, ആവശ്യത്തിന് തൊഴിലാളികളെയും കിട്ടാത്ത സാഹചര്യമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ റബർ വിലയിൽ കുതിച്ച് ചാട്ടം ഉണ്ടായപ്പോഴും കർഷകർക്ക് ഇതുവരെ പ്രയോജനമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നാലാം തരം റബറിന് 260 രൂപയായി നേരത്തെ വര്ധിച്ചിരുന്നു.
ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാലവർഷം എത്തുമെന്ന കാലാവസ്ഥ നീരിക്ഷകരുടെ മുന്നറിയിപ്പും കർഷകരെ അലട്ടുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ റബറിന് മഴ മറ സ്ഥാപിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് കർഷകർ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വൻകിട-ചെറുകിട റബർ കർഷകർ മഴക്കാല ടാപ്പിംഗിൽ കൂടുതൽ സജീവമാകും. റബർ വില ഉയർന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ മഴ മറ സ്ഥാപിച്ച് ടാപ്പിംഗിന് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോഴും വില വർധനവ് നിലനിൽക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും കർഷകർക്കുണ്ട്.
റബർ കർഷകൻ്റെ പ്രതികരണം
കിലോഗ്രാമിന് 260 രൂപയെത്തിയപ്പോഴും തങ്ങള്ക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലെന്നാണ് ഇടിവണ്ണ സ്വദേശി കുട്ടിയച്ചൻ എടാട്ടുകുന്നേലിൻ്റെ പ്രതികരണം. "റബര് കര്ഷക മേഖലയിൽ ഇന്നും ആളുകൾ സജീവമാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളികളെ കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളത് റബർ മേഖല നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ ഒന്നാണ്. പണ്ടൊക്കെ എട്ടും പന്ത്രണ്ടും പേരൊക്കെ പണിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവര്ക്കൊക്കെ പ്രായമായി. പുതിയ ആൾക്കാരാരും ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഇന്ന് കടന്നുവരുന്നില്ല. മഴ നേരത്തെയാകുമെന്ന കാലാവസ്ഥ നീരിക്ഷകരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഒരു ആശങ്കയായി നിലനിൽക്കുന്നു. സാധാരണ ജൂണ് പതിനഞ്ചോടു കൂടിയാണ് മഴ എത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പ്രാവശ്യം 26ാം തീയതി എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞതോട് കൂടി ആശങ്ക കൂടി. റബർ സംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വില വർധനവ് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. സാധാനങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വില കൂടിയതോടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം 160 ൽ നിന്നതിന് ഇന്ന് 210 വരെയാണ് വില.
രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇവിടെ സാധാരണയായി റബർ മുറിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ഇടും, അതായത് മിഡി മാതിരി മരത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റ അടിയിൽ ഷെയ്ഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യും. അത് നമുക്ക് വലിയ മഴയുള്ളപ്പോൾ വെട്ടാന് പറ്റില്ല. ചെറുമഴയത്ത് മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുക. മറ്റേ രീതിയിൽ ഇരുപത് ഇഞ്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് . ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇവിടെ റബർ വെട്ടികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഴ മറ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന തിരിച്ചടി പ്ലാസ്റ്റിക്ക് പശ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വലിയ തോതിലുള്ള വില വർധനയാണ്. മഴക്കാല ടാപ്പിംഗ് സജീവമായാൽ ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളികൾക്ക് അത് ആശ്വാസമാകും" കുട്ടിയച്ചൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
