സംസ്ഥാനത്ത് ഇടിവെട്ടി പെരുമഴ, ഡാമുകള്‍ തുറന്നു, ഏഴ്‌ ജില്ലകളില്‍ മുന്നറിയിപ്പ്

മലാക്ക കടലിടുക്കിനും തെക്കൻ ആൻഡമാൻ കടലിനും മുകളിലായി പുതിയ ന്യൂനമർദം Low Pressure ) രൂപപ്പെട്ടു. ഇതാണ് കേരളത്തില്‍ കനത്ത മഴയ്‌ക്ക് കാരണമാകുന്നത്.

Kerala Rain Alert (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 23, 2025 at 6:59 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴ ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രവചനം. ഇന്ന് (നവംബർ 23) കനത്ത മഴയ്‌ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതു മൂലം തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്.

മലാക്ക കടലിടുക്കിനും തെക്കൻ ആൻഡമാൻ കടലിനും മുകളിലായി പുതിയ ന്യൂനമർദം Low Pressure ) രൂപപ്പെട്ടു. ഇതാണ് കേരളത്തില്‍ കനത്ത മഴയ്‌ക്ക് കാരണമാകുന്നത്. പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് നവംബർ 24-ഓടെ തെക്കു കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന് മുകളിൽ തീവ്ര ന്യൂനമർദമായി (Depression) ശക്തിപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

Kerala Rain Alert (ETV Bharat)

തുടർന്നുള്ള 48 മണിക്കൂറിനിടെ, പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ വീണ്ടും ശക്തിപ്രാപിക്കാനും സാധ്യതയെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. കന്യാകുമാരി കടലിനും ഭൂമധ്യ രേഖക്ക് സമീപമുള്ള ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിനും മുകളിലായി ചക്രവാതച്ചുഴി (cyclonic circulation) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു . അതുകൊണ്ട് നവംബർ 26 വരെ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്‌ക്ക് സാധ്യതയെന്നാണ് പ്രവചനം.

യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകള്‍

  • 23/11/2025 : തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം
  • 24/11/2025 : തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം
  • 25/11/2025 : തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം
  • 26/11/2025 : തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം

ഡാമുകള്‍ തുറന്നു

അതേസമയ, കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്നതിനാല്‍ പേപ്പാറ, അരുവിക്കര ഡാമുകള്‍ തുറന്നു. പേപ്പാറ ഡാമിന്റെ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ഷട്ടറുകൾ 10 സെൻ്റീമീറ്റർ വീതം ആകെ 40 സെന്റീമീറ്റർ തുറന്നു. അരുവിക്കര ഡാമിന്റെ 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ഷട്ടറുകൾ 10 സെൻ്റീമീറ്റർ വീതം തുറന്നു. മുൻപ് തുറന്ന 100 സെൻ്റീമീറ്റർ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 150 സെൻ്റീമീറ്ററാണ് ഷട്ടർ ഉയർത്തുന്നത്. ഇരു ഡാമുകളുടെയും സമീപപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ജില്ലാ കലക്‌ടര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

ശബരിമലയിലും കനത്ത മഴയ്‌ക്ക് സാധ്യത

Sabarimala Rain Alert (ETV Bharat)

