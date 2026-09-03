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അനധികൃത ഈട്ടിമുറി; ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം ഏഴ് പേർക്ക് വക്കീൽ നോട്ടിസ്

അനധികൃതമായി ഈട്ടി മുറിച്ച കേസിൽ ഭൂവുടമയിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കാത്തതിനെതിരെ മുൻ ജില്ലാ ഗവൺമെൻ്റ് പ്ലീഡറും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുമായ അഡ്വ ജോസഫ് മാത്യു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു.

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Adv. Joseph Mathew (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2026 at 7:08 PM IST

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വയനാട്: സംസ്ഥാനത്ത് വൻ വിവാദം സൃഷ്‌ടിച്ച റവന്യൂ പട്ടയഭൂമിയിലെ ഈട്ടിമുറി കേസിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീണ്ടും നിയമക്കുരുക്കിലേക്ക്. മുട്ടിൽ മരംമുറിക്ക് പിന്നാലെ വയനാട്ടിലെ തൃക്കൈപ്പറ്റയിൽ നടന്ന അനധികൃത ഈട്ടിമുറിയിലാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കടക്കം വക്കീൽ നോട്ടിസ്. മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, വയനാട് കലക്‌ടർ, വയനാട് മുൻ കലക്‌ടർ എന്നിവർക്കുൾപ്പെടെ ഏഴ് പേർക്കെതിരെയാണ് അഡ്വ ജോസഫ് മാത്യു വക്കീൽ നോട്ടിസ് അയച്ചത്.

'റവന്യൂ പട്ടയഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഈട്ടി മുറിച്ചതിന് ഭൂവുടമയിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കാത്തതിനെതിരെയാണ് നടപടി. ഈ തുക ഈടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നഷ്‌ടപരിഹാരം ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് നീക്കമെന്ന്' മുൻ ജില്ലാ ഗവൺമെൻ്റ് പ്ലീഡറും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുമായ അഡ്വ ജോസഫ് മാത്യു വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് മുന്നോടിയായി മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ എ ജയതിലക്, മുൻ വയനാട് കലക്‌ടർ ഡോ അദീല അബ്‌ദുള്ള, നിലവിലെ ജില്ലാ കലക്‌ടർ, വൈത്തിരി തഹസിൽദാർ, തൃക്കൈപ്പറ്റ വില്ലേജ് ഓഫിസർ, ഭൂവുടമ അരീക്കര സുഹറ, ഭർത്താവ് ഷെരീഫ് എന്നിവർക്കാണ് നോട്ടിസ് അയച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അനധികൃത ഈട്ടിമുറി; ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം ഏഴ് പേർക്ക് വക്കീൽ നോട്ടിസ് (ETV Bharat)

2020 ഡിസംബറിലാണ് തൃക്കൈപ്പറ്റ വില്ലേജിലെ റിസർവ് മരമായ ഈട്ടി അനധികൃതമായി മുറിച്ച് കടത്തിയത്. 2021 ജനുവരിയിൽ റവന്യൂ അധികൃതർ കേസെടുത്തു. തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തി തടികൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. വനംവകുപ്പ് കണക്കാക്കിയ മരത്തിന്‍റെ വിലയായ 12.42 ലക്ഷം രൂപയുടെ മൂന്നിരട്ടിയായ 37,27,416 രൂപ കെഎൽസി നിയമപ്രകാരം പിഴ ചുമത്തിയെങ്കിലും ഇത് ഇതുവരെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. റവന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കേ ഡോ. എ ജയതിലക് ഇറക്കിയ വിവാദ ഉത്തരവിൻ്റെ മറവിലായിരുന്നു സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി തേക്ക്, ഈട്ടി എന്നീ മരങ്ങൾ മുറിച്ചുകടത്തിയത്.

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ഈ ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമായാണ് പിഴ ഈടാക്കാത്തതെന്നാണ് ഇവർക്കെതിരെയുള്ള പ്രധാന ആരോപണം. നേരത്തെ പികെ മുരളീധരൻ നൽകിയ നോട്ടിസിനെ തുടർന്ന് ഏഴ് ദിവസത്തിനകം പിഴ ഈടാക്കാൻ ജില്ലാ കലക്‌ടർ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും തുടർ നടപടികൾ മന്ദഗതിയിൽ ആകുകയായിരുന്നു. ഭീമമായ തുക ഈടാക്കുന്നതിൽ വീഴ്‌ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നിയമപരമായി നീങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് വൻ വിവാദം സൃഷ്‌ടിച്ച റവന്യൂ മരംമുറി കേസിൽ അന്വേഷണം വീണ്ടും ഉന്നതരിലേക്ക് നീളുന്നു.

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TAGGED:

ILLEGAL TREE CUTTING
ILLEGAL TREE CUTTING NOTICE ISSUED
ഈട്ടിമുറി
ROSEWOOD TREE CONTROVERSY
ILLEGAL TREE CUTTING NOTICE ISSUED

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