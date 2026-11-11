പെരിയാറിൽ അനധികൃത മണൽക്കടത്ത് വ്യാപകം: ആറ് പേർ പിടിയിൽ, പരിശോധന ശക്തമാക്കി പൊലീസ്
ചെട്ടിക്കാട് സ്വദേശികളായ സന്തോഷ്, ജിമിൽ, ലാലു, കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേത്തല സ്വദേശി റഷീദ്, സജീവൻ, അഴീക്കോട് സ്വദേശി അജേഷ് എന്നിവരാണ് പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്.
Published : November 11, 2026 at 8:55 PM IST
എറണാകുളം: പെരിയാർ തീരങ്ങളിൽ അനധികൃത മണൽവാരലും കടത്തും വീണ്ടും വ്യാപകമാകുന്നു. സംഭവത്തിൽ നടപടികൾ കർശനമാക്കി പൊലീസ്. പുത്തൻവേലിക്കര, ആലുവ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിൽ നടന്ന വ്യത്യസ്ത മിന്നൽ പരിശോധനകളിൽ ആറുപേർ പിടിയിലാവുകയും ഏഴോളം വള്ളങ്ങളും ഒരു ടിപ്പർ ലോറിയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
പുത്തൻവേലിക്കര പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ പെരിയാർ പുഴയിൽ നിന്ന് രണ്ട് വഞ്ചികളിലായി മണൽ വാരി കടത്താൻ ശ്രമിക്കവേയാണ് ആറ് പേർ പിടിയിലായത്. ചെട്ടിക്കാട് സ്വദേശികളായ സന്തോഷ്, ജിമിൽ, ലാലു, കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേത്തല സ്വദേശി റഷീദ്, സജീവൻ, അഴീക്കോട് സ്വദേശി അജേഷ് എന്നിവരാണ് പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്.
രണ്ട് കേസുകളിലായി അറസ്റ്റിലായ ഇവർ മുൻപും കൊടുങ്ങല്ലൂർ, വടക്കേക്കര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സമാനമായ മണൽക്കടത്ത് കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എൻ ജി അനീഷ്കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
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സീനിയർ സിപിഒ മാരായ ഇ ഇ റിയാസ്, പ്രദീഷ് കുമാർ, പി ബി ശ്രീകാന്ത്, ലീഗിൽ ജോസ്, എ എ അഭിലാഷ്, സനിൽ, സജീർ ഇബ്രാഹിം എന്നിവരും അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. സമീപകാലത്തായി മണൽ വാരലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഏഴ് വള്ളങ്ങൾ പുത്തൻവേലിക്കര പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ, ആലുവ ഉളിയന്നൂർ കുഞ്ഞുണ്ണിക്കര ഭാഗത്തെ കടവുകളിൽ നിന്ന് എഞ്ചിൻ ഘടിപ്പിച്ച നാല് വള്ളങ്ങളും ഒരു ടിപ്പർ ലോറിയും ആലുവ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. മണൽ കടത്ത് സംഘത്തിൽപ്പെട്ട കണ്ടാലറിയാവുന്ന 18 പേർക്കെതിരെ ആലുവ സി ഐ പി എം. ഷെമീറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വഞ്ചികളും വാഹനവും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇവിടെ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന മണൽ പ്രധാനമായും കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലേക്കാണ് കടത്തി കൊണ്ടുപോയിരുന്നതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
പെരിയാറിലെ പരിസ്ഥിതി നാശത്തിനും തീരമിടിച്ചിലിനും കാരണമാകുന്ന അനധികൃത മണൽ വാരലിനെതിരെ വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന ശക്തമായി തുടരുമെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
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