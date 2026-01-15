ETV Bharat / state

ഇത് വല്ലാത്തൊരു ജീവിതം; ചെങ്കൽ ഖനനത്തിൽ സഹികെട്ട് ഒരു ദേശം, നടപടികളെടുക്കേണ്ടവര്‍ കണ്ണടയ്‌ക്കുന്നു

കണ്ണൂരിലെ പെരിന്തട്ടയില്‍ അനധികൃത ചെങ്കല്‍ ഖനനം രൂക്ഷം. പരാതികളുമായി പ്രദേശവാസികള്‍. പ്രതിഷേധത്തിനായി ആക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് നാട്ടുകാര്‍.

ILLEGAL RED STONE MINING RED STONE MINING UNAUTHORIZED QUARRYING KANNUR LATERITE MINING
Photo From The Mining Area. (ETV Bharat)
കണ്ണൂർ: വേനൽ കനത്താൽ കണ്ണൂരിന്‍റെ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ കൊടും ചൂടാണ്. പാറപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എത്തുന്ന നേരിയ കാറ്റാണ് അതിനൊരു ആശ്വാസം. എന്നാൽ ചൂടിനപ്പുറം വലിയ യന്ത്രങ്ങൾ വീട്ടിനടുത്ത് നിന്ന് ഭൂമി തുരന്നെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ തന്‍റെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വലിയ ഭയപ്പാടിലാണ് പെരിന്തട്ടയിലെ ഗീത സിവി.

ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഗീത സ്വൈര്യമായി ഉറങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് ദിവസങ്ങളോളമായി. ഏത് നേരവും വലിയ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പാറ തുരക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ. പ്രദേശമാകെ പൊടിമയം. കടത്തുന്നതാകട്ടെ ലോഡ് കണക്കിന് ചെങ്കല്ലുകൾ. അധികാരികൾക്ക് മുന്നിൽ നിരവധി തവണ പരാതിയുമായെത്തിയെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരവും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് ഗീത പറയുന്നു.

ചെങ്കല്‍ ഖനനം നടക്കുന്നയിടത്ത് നിന്നുള്ള കാഴ്‌ചകള്‍. (ETV Bharat)

ജില്ലയിലെ പെരിങ്ങോം പെരിന്തട്ട വില്ലേജുകളിലെ അനധികൃത ചെങ്കൽ ഖനനം നാടിന് ദുരന്തമായി തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങൾ ഏറെയായി. കൃത്യമായ രേഖകളോ അനുമതിയോ ഇല്ലാതെയാണ് ഇവിടെ ഖനനം നടത്തുന്നത് എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം. തോടും പുഴയും കുന്നുകളും അടങ്ങിയ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ചെങ്കൽ ഖനനത്തോടെ നശിക്കുന്നതെന്ന് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു.

അധികൃതരുടെ ഒത്താശയോടെയാണ് ഇവിടെ ഖനനം നടത്തുന്നത്. 20 സെന്‍റിൽ ഖനനാനുമതി വാങ്ങി ഒന്നും രണ്ടും ഏക്കറിലാണ് ഖനനം നടത്തുന്നത്. സർക്കാർ ഭൂമികളും മിച്ചഭൂമികളും കയ്യേറ്റം നടത്തിയുള്ള ഖനനവും ഇവിടെ സജീവമാണ്.

ചെങ്കൽ ഖനനത്തിനെതിരെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പ്രതിഷേധം സാധ്യമല്ലെന്നും അതിന് വേണ്ടി ആക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രദേശവാസിയായ കെ രമേശൻ പറയുന്നു. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രായഭേദമന്യേ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ശബ്‌ദ മലിനീകരണം, പൊടിശല്യം, ജലക്ഷാമം, ആരോഗ്യപ്രശ്‌നം, വനനശീകരണം തുടങ്ങിയ അനവധി പ്രശ്‌നങ്ങൾ പ്രദേശവാസികൾ നിരന്തരം നേരിടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെയുള്ളവർ പറയുന്നത്. പെരിങ്ങോം വില്ലേജിലെ അരവഞ്ചാൽ കാഞ്ഞിരപ്പൊയിൽ കോട്ടോൽ ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന ഖനനം അതി ഭയാനകമാണ്.

ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയായ അരവഞ്ചാല്‍ കാവിന് സമീപത്ത് നടക്കുന്ന ഖനനവും നാടിന്‍റെ ജൈവ സമ്പത്തിന്‍റെ നാശത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. പെരിങ്ങോം വില്ലേജിൽ സർക്കാരിന്‍റെ വിവിധ പദ്ധതികളിലായി കർഷക തൊഴിലാളികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും നൽകിയ പലസ്ഥലങ്ങളിലും ഖനനം നടക്കുന്നുണ്ട്. സർക്കാർ അനുവദിച്ച് നൽകിയ ഭൂമി അവകാശികൾക്ക് അളന്ന് നൽകുവാനുള്ള സൗകര്യം വില്ലേജുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് വ്യാപകമായ പരാതിയും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു.

സർക്കാർ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകിയ പല സ്ഥലങ്ങളും അനധികൃത ഖനനസ്ഥലമായി മാറി കഴിഞ്ഞു. സർക്കാർ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകിയ ഭൂമി അവകാശികൾക്ക് നൽകിയാൽ അനധികൃത ഖനനം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. അനധികൃതമായി ഖനനം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്താൻ അധികൃതർ തയ്യാറാക്കുന്നുമില്ല.

കുറ്റൂർ വലിയ പാറയിൽ തുടങ്ങിയ ഖനനം കണ്ണമ്പാടി പ്രദേശത്തെ 20 കുടുംബത്തെ ദുരിതത്തിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. കുറ്റൂർ ബിഎഡ് കോളജിന് മുൻവശം സ്വകാര്യ വ്യക്തിയും സർക്കാറും കേസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് അനുമതിയില്ലാതെ ഖനനം നടക്കുന്നത്. മിച്ചഭൂമിയുമായി ബന്ധമുള്ള കേസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത്. 50 മീറ്റർ അകലെയായി മാതമംഗലം പുലിയൂർക്കാളി ക്ഷേത്രം വകയുള്ള കാവുണ്ട്. കാവിനകത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന തോട് താഴെ പ്രദേശത്തെ കുടുംബങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.

നാട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് ഖനനം നിർത്താമെന്ന് നൽകിയ വാക്ക് പാലിച്ചില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷകാലത്ത് ഖനന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ചെളിയൊഴുകി തോട്ടിലെ വെള്ളം മലിനമായിരുന്നു. കണ്ണമ്പാടി പ്രദേശത്തെ കിണറുകളും വറ്റിയതോടെ കുടിവെള്ളത്തിനായി ജനങ്ങൾ ദുരിതമനുഭവിച്ചു. നാട്ടുകാരുടെ ദുരിതം ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടും അധികൃതർ നടപടി എടുക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ ആരോപണം.

